Marfala crée des marques qui lui ressemblent

Basées à New York et à Bogota, les sœurs Maria et Rafaela Echeverri se sont associées au sein de leur cabinet collaboratif Marfala. Fondé en 2020, le studio créatif est né de l’intérêt commun des deux sœurs pour le coin du monde créatif où « le design, la conviction et la culture se rencontrent ». Quatre ans plus tard, avec à leur actif des identités de marque incroyables, les deux sœurs ont prouvé que la création d’univers visuels était leur métier et que « la réflexion immersive et obsessionnelle est notre façon de travailler », explique Rafaela. « Nous aimons les créatifs, les penseurs inhabituels et les collaborations authentiques. »

En trouvant des stratégies réfléchies grâce à une approche fondée sur des recherches plutôt « méthodique », le duo créatif vise simplement à « faire en sorte que les gens ressemblent à eux-mêmes. Jamais de copie ou de copie », explique Maria. « Nous trouvons cette essence, l’articulons et créons des marques confiantes qui disent quelque chose que personne d’autre ne peut dire […] Ce que nous aimons le plus, ce sont les designs uniques pour nos clients, leurs personnalités et leurs visions. Chaque destination doit être « unique en son genre ».

Travailler en duo entre frères et sœurs est un exercice d’équilibre, une sorte de ying et de yang, nous expliquent les designers. Alors que Rafaela est minimaliste, Maria est du genre « plus c’est plus ». Leurs styles et leurs influences sont donc toujours en dialogue, ce qui leur permet d’envisager les projets sous des angles très différents. Cependant, depuis qu’elles ont étudié ensemble à Milan pendant leur enfance, Maria et Rafaela ont toujours eu un faible pour le design italien, admirant « la façon dont les designers italiens honorent l’ancien avec un goût pour le nouveau, dans tout ce qui va de l’architecture, aux vêtements, au mobilier et à l’éclairage », explique Rafaela.

Au fil du temps, le champ d’inspiration du duo pour leur travail de design s’est lentement déplacé vers les objets : « forme, couleur, texture, fonction, provenance ; il y a toujours quelque chose qui fait naître une idée. À cette fin, nous parcourons de nombreuses archives et collections de musées. Les catalogues de ventes aux enchères vintage sont une mine d’or pour nous », nous dit Maria, avec des trésors et des trésors d’archives qui peuplent souvent leurs mood boards (nous avons adoré leur tableau d’inspiration printanière (sur du pain, plus tôt cette année). Plus récemment, parallèlement à leur travail graphique réfléchi, le duo a commencé à étudier l’éclairage et la scénographie, « et cela a été une nouvelle source d’inspiration vraiment fructueuse », dit Rafaela.