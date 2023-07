Maresca’s Leicester: arrières latéraux pressés et aventureux mais peu de pénétration

Le mandat d’Enzo Maresca a commencé sous la pluie battante à Seagrave alors que le manager de Leicester City regardait ses nouvelles troupes en action pour la première fois.

La grande majorité de l’équipe italienne a obtenu 45 minutes précieuses dans ses jambes contre Peterborough United alors qu’elle intensifiait la pré-saison en vue de sa tentative de retour en Premier League.

Et s’il y a des gueules de bois psychologiques de la déception de la relégation au championnat en mai, alors elles n’étaient pas évidentes hier.

Ce qui était exposé était le premier aperçu de la façon dont Maresca façonnera son équipe et des tactiques qu’il pourrait utiliser dans les mois à venir. Les fans du club auront leur propre chance de le voir samedi, lorsque Leicester se rendra à Northampton Town pour un autre match amical de pré-saison.

Beaucoup de choses ont changé au club. Le personnel de l’arrière-boutique a presque tous été remplacés et il y avait deux nouveaux joueurs qui enfilaient le maillot pour la première fois – Harry Winks et Conor Coady. Pourtant, il restait encore une certaine continuité depuis le temps de Brendan Rodgers en tant que manager.

Une caractéristique importante de la première mi-temps a été l’utilisation de Ricardo Pereira dans le rôle d’arrière latéral inversé. C’était le grand plan de Rodgers l’été dernier et il en était ravi pendant la pré-saison jusqu’à ce que Pereira se blesse lors du dernier match d’échauffement et rate la majeure partie de la saison.

Maresca a utilisé Pereira dans ce rôle hier, cependant, et le joueur de 29 ans est passé au milieu de terrain central chaque fois que Leicester avait le ballon, ce qui était beaucoup.



Pereira à l’entraînement de pré-saison (Photo : Plumb Images/Leicester City FC via Getty Images)

C’est toujours un travail en cours, mis en évidence par le fait que Peterborough a marqué son premier but alors que Pereira était hors de position – permettant à Kwame Poku de battre le gardien Jakub Stolarczyk avec une bonne finition.

Cependant, c’est Pereira qui a égalisé en seconde période lorsqu’il a quitté cette position de milieu de terrain, a coupé à l’intérieur de la surface et a tiré à la maison avec son pied gauche.

L’autre caractéristique notable était la position de Harry Winks. La signature de 10 millions de livres sterling (12,9 millions de dollars) de Tottenham Hotspur était l’ancre du milieu de terrain devant un arrière quatre de Pereira, Jannik Vestergaard, Coady et Victor Kristiansen.

Kiernan Dewsbury-Hall et Dennis Praet accompagnaient Winks, tandis que de chaque côté du capitaine Jamie Vardy se trouvaient Patson Daka et Wanya Marcal-Madivadua, qui auront attiré l’attention de Maresca avec son énergie à gauche.

Winks était le point d’ancrage de ce qui semblait être une formation 4-1-4-1, mais l’international anglais avançait souvent en possession du ballon.



Le nouveau garçon de Leicester fait un clin d’œil (Photo : Plumb Images/Leicester City FC via Getty Images)

Maresca, 43 ans, regardait, les bras croisés et se tenait principalement au bord de la zone technique, offrant parfois des instructions.

Il est clair qu’il voudra que son équipe appuie haut sur le terrain et l’ancien entraîneur de Parme pourrait être entendu dire à ses joueurs de ne pas laisser Peterborough sortir du coin lorsqu’ils ont eu une remise en jeu profonde dans leur propre moitié de terrain. Les deux n ° 8, Dewsbury-Hall et Praet, pressaient tous les deux haut juste derrière Vardy.

Ricky P avec notre premier but de pré-saison ⚽ pic.twitter.com/5SyVDTB0NL – Leicester City (@LCFC) 11 juillet 2023

Toute l’équipe a changé en seconde période. Wilfred Ndidi portait le brassard et était l’ancre du milieu de terrain, flanqué de Hamza Choudhury et Boubakary Soumare. Tawanda Maswanhise et Kasey McAteer ont joué de chaque côté de Kelechi Iheanacho, tandis qu’il y avait une défense de James Justin, Harry Souttar, Ben Nelson et Timothy Castagne.

C’était un arrière classique à quatre lorsque Peterborough avait la possession, mais Leicester dominait principalement le ballon et une caractéristique intéressante était qu’au lieu d’être inversé, Justin tirait très haut et large, presque comme un arrière-aile, et le reste des quatre arrières dans un arrière trois, avec Choudhury jouant légèrement plus profondément pour couvrir Justin, tandis que Soumare a joué plus haut qu’il ne l’a jamais fait auparavant pour Leicester.

L’équipe n’était certainement pas fluide et même si ce n’était pas facile lorsque le ciel s’est ouvert avec une énorme averse, il y a eu peu de pénétration.

Ils ont concédé contre le cours du jeu tard lorsque le tir de Joe Tomlinson a dévié Choudhury et a battu Daniel Iversen pour donner à Peterborough une victoire 2-1, bien qu’Iheanacho se soit rapproché avec un coup franc qui a frappé le poteau à la fin.

Dewsbury-Hall a tiré des coups francs en première mi-temps alors que Maresca tente de trouver un remplaçant pour la livraison experte de James Maddison.

Un autre homme qu’il devra éventuellement remplacer est Harvey Barnes, qui, comme Marc Albrighton, a regardé derrière le but par précaution après avoir ressenti de la raideur à cause des doubles séances de Maresca.

Leicester a été contacté par des clubs intéressés par Barnes, dont Newcastle United, mais un accord ne semble pas imminent.

Wout Faes était dans la tribune car il est à un stade différent de son conditionnement mais devrait figurer à Northampton.

Maresca aimerait ajouter quelques joueurs supplémentaires, espérons-le avant que le club ne s’envole pour Bangkok pour jouer à Tottenham le 23 juillet, puis à Singapour pour affronter Liverpool le 30 juillet dans ce qui sera un voyage chargé pour l’équipe. Ils devraient également jouer un autre match contre une équipe locale en Thaïlande.

Le jeune défenseur de Manchester City, Callum Doyle, est l’un des joueurs qu’ils aimeraient faire venir et des discussions sont en cours avec les triples vainqueurs dans le but de conclure cet accord.

Inévitablement, aux côtés de Barnes, il y aura aussi des départs, Castagne attirant également l’attention d’autres clubs.

Le balai de Maresca a déjà balayé Seagrave et la nouvelle ère a commencé, mais il y avait aussi un rappel de la dernière fois que Leicester était dans le championnat et des jours plus heureux après leur promotion en tant que diplômé de l’académie Liam Moore regardait son ancienne équipe et, à Vardy , son ancien coéquipier.

Moore, maintenant âgé de 30 ans, est actuellement sans club et a été invité à s’entraîner avec les moins de 23 ans pour le maintenir en forme pour la prochaine opportunité.

(Photo du haut : Plumb Images/Leicester City FC via Getty Images)