Marengo vote pour augmenter la taxe foncière – Shaw Local

Marengo a voté pour augmenter son impôt d’un peu moins de 5% lors de sa réunion de lundi, ce qui signifie qu’une maison de 150 000 $ pourrait voir une augmentation de 25 $ de la part de la ville de sa facture d’impôt foncier, ont déclaré des responsables.

L’augmentation finale réelle sera calculée par le bureau du greffier du comté de McHenry, qui déterminera le montant que la ville est autorisée à percevoir dans le cadre du plafond fiscal de l’État qui limite le montant que les gouvernements locaux peuvent augmenter chaque année pour leurs impôts fonciers.

L’augmentation de la taxe a été initialement discutée lors de la réunion du 14 novembre de la ville, selon les documents de la ville. Presque tous les postes du budget de la ville devraient rester inchangés, à l’exception de la pension de la police de la ville, qui recevra la totalité de l’augmentation des impôts fonciers.

Cette augmentation, totalisant un peu moins de 85 000 $, portera le total des prélèvements de 2022 à environ 1,78 million de dollars, contre environ 1,7 million de dollars l’an dernier, selon les documents de la ville.

Comme cela a été le cas avec de nombreux autres organismes fiscaux cette année, la création du prochain budget dans un contexte d’inflation record et d’augmentation des dépenses a été un défi, a déclaré le directeur adjoint de la ville, Nick Radcliffe. Il a déclaré que la ville rencontrait des défis similaires à ceux des autres gouvernements pour faire face à l’augmentation des coûts.

“J’aimerais que tout se passe bien”, a déclaré Radcliffe. “Avec tout ce qui se passe dans le monde, c’est juste quelque chose que nous allons devoir faire preuve de créativité pour rechercher différentes sources de revenus.”

Malgré les défis uniques de cette année, la demande d’augmentation de 4,99% est typique pour Marengo, bien qu’elle reçoive généralement environ la moitié de ce qu’elle demande chaque année en raison du plafond, a déclaré Radcliffe.

Les coûts des pensions de la ville ont augmenté, passant d’un peu plus de 100 000 $ par an à près de 700 000 $ par an au cours des 20 dernières années, selon les documents de la ville. La ville a été en mesure de répondre à ces exigences “en maintenant les niveaux de dotation au strict minimum et en maintenant les dépenses de fonctionnement essentiellement stables d’une année sur l’autre”.

En 2007, la ville a conclu un accord verbal avec le Conseil des pensions de la police pour augmenter sa contribution au fonds de pension d’un minimum de 10% par an, selon les documents de la ville.

Les gouvernements de l’État sont limités cette année à augmenter les impôts fonciers de 5% plus une nouvelle croissance, malgré une inflation de certaines estimations totalisant plus de 7%, selon les documents de la ville. Si la ville demandait 5 % ou plus, elle devrait tenir une audience publique.

Une augmentation de prélèvement de 6 % par rapport aux 4,99 % demandés rapporterait à la ville environ 5 700 $ de plus.

La part de Marengo dans les factures d’impôt foncier des résidents en 2021 était d’environ 12,3 %, selon les documents de la ville.

“Nous allons continuer à enquêter sur d’autres sources de revenus potentielles”, a déclaré Radcliffe.