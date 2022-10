Marengo Settlers Day, Woodstock Rail Fest, Vintage Shop Hop – Shaw Local

1. Le Boutique Vintage Hop mettant en vedette plus de 400 magasins et boutiques vintage du nord de l’Illinois et du sud du Wisconsin revient pour son édition d’automne ce vendredi et samedi.

Plus de 20 entreprises du comté de McHenry – notamment à Cary, Crystal Lake, Harvard, Hébron, Marengo, McHenry, Richmond, Spring Grove et Woodstock – participent à l’événement.

Pour voir la liste des commerces participants, leurs adresses et horaires, rendez-vous sur vintageshophop.blogspot.com.

2. Journées des colons de Marengo commence vendredi avec un thème Roaring ‘s 20s, de la musique live, des défilés, des feux d’artifice, une exposition de voitures et un concours de costumes de prince et de princesse.

Le carnaval fonctionnera chaque jour dans le stationnement de l’hôtel de ville de Marengo, 132 E. Prairie St., ouverture à 17 h le vendredi et à 13 h le samedi et le dimanche.

Les bracelets de trajet en prévente peuvent être achetés pour des trajets illimités de 17 h à 21 h le vendredi ou de 13 h à 17 h le jeudi. Le dernier jour pour les acheter est le vendredi, et une liste des endroits où ils peuvent être achetés est disponible sur le site du festival, colonsdays.com.

Vendredi mettra également en vedette le feu d’artifice, initialement prévu pour le 4 juillet, mais annulé en raison du mauvais temps. Ils suivront le match de football du Marengo Community High School.

Une foire d’art et d’artisanat se déroulera de 9 h à 16 h samedi à Marengo Community High School, 110 Franks Road, et le salon de l’automobile s’ouvrira à 10 h samedi à Calvin Spencer Park.

Rich Belmonte et son fils Mike Belmonte, tous deux de Crystal Lake, découvrent les moteurs au salon de l’automobile de Calvin Spencer Park lors des événements annuels des Settlers Days le samedi 9 octobre 2021 à Marengo. (Matthieu Apgar – mapgar@shawmedia.com/Matthieu Apgar)

Saturday Night on Main Street, qui se déroule de 17 h à 22 h, proposera de la musique live, des vendeurs de nourriture, de l’artisanat, des activités pour enfants, des artistes de rue et une tente à bière. Trois groupes au lieu de deux monteront sur scène, dont des groupes locaux, Nobody’s et Ember’s Rise, et la tête d’affiche Boy Band Review.

Un défilé d’animaux de compagnie pour enfants partira samedi à 10 h du parking de la First Baptist Church et le défilé principal sortira dans les rues à 14 h dimanche, parcourant la route 23 à travers le centre-ville de Marengo, avant de tourner et de se diriger vers l’est sur Washington Street.

Pour connaître l’horaire complet des activités, rendez-vous sur colonsdays.com.

Les chiens défilent dans la ville lors de la parade des animaux de compagnie pour enfants lors des événements annuels des Journées des colons le samedi 9 octobre 2021 à Marengo. (Matthieu Apgar – mapgar@shawmedia.com/Matthieu Apgar)

3. Regarder “Hocus Pocus” à l’extérieur lors d’une soirée cinéma organisée vendredi soir au Lake in the Hills Village Hall, 600 Harvest Gate.

Les portes ouvriront à 18h30 et le film commencera au crépuscule.

Les frais de préinscription sont de 2 $ par personne, qui passeront à 3 $ par personne le jour même. Chaque participant recevra un bracelet lumineux et un sac de pop-corn.

Les participants sont invités à apporter des chaises, des couvertures, un dîner pique-nique et des boissons non alcoolisées

Aller à bit.ly/3d2AObW enregistrer.

4. Le Festival ferroviaire de Woodstock revient avec plus d’une douzaine de trains exposés ce samedi et dimanche autour de l’historique Woodstock Square.

De nombreuses entreprises locales et sites Square – y compris l’organisateur d’événements MD Trains – accueilleront une variété de configurations de trains miniatures fournies par des collectionneurs et des clubs régionaux. Les trains seront affichés dans les vitrines des magasins autour de la place pour une visualisation facile de l’extérieur et de l’extérieur et les sites intérieurs plus grands avec des écrans de train auront plus de capacité pour une visualisation de près.

Les emplacements des trains incluent A New Interiors Anew, Anime & Things, Avant Cycle Cafe, Casting Whimsy Tea, Cesaroni’s Cafe and Deli, Dickinson’s Little Vaudeville, Ethereal Confections, GriffoNest Games, Home State Bank, My Little Bow Peeps Shop, MD Trains, Oliver’s Bar and Grill, Read Between The Lynes, Silver Prairie Natural Soap Company, Thoughtfulness Shop, Warp Corps, Winestock Market and Lounge et la gare de Woodstock.

L’événement se déroule de 10 h à 17 h le samedi et de 10 h à 16 h le dimanche.

[ Here’s the story behind the model trains returning to the Woodstock Square. ]

5. Les chansons, les tambours et les contes des membres de la nation Lil’wat rempliront le centre de la nature du district de Crystal Lake Park, 330 N. Main St. à Crystal Lake.

Le libre, sans rendez-vous “Voix autochtones : contes et plus des conteurs de la nation Lil’wat» l’événement aura lieu de 14 h à 16 h et de 18 h à 20 h le samedi.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur crystallakeparks.org.

Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire du Northwest Herald à shawlocal.com/northwest-herald/local-events/ où ils sont ensuite pris en compte pour inclusion dans cette fonctionnalité.