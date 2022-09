Marengo s’attend à recevoir bientôt de l’argent de l’État pour commencer les travaux de construction d’un centre industriel près de la route 23, échangeur I-90 – Shaw Local

Marengo recevra près de 27 millions de dollars en dollars de l’État pour aider à développer la zone autour de son échangeur Interstate 90 et Route 23 en un centre industriel et s’attend à commencer à recevoir l’argent bientôt.

L’argent ira à la construction d’infrastructures dans la région, à savoir des travaux de services publics, qui permettront aux entreprises de s’installer dans la région, les états matériels de la ville. Ces travaux comprendront l’eau et les égouts, l’électricité, la plomberie et le pavage.

Les fonds seront distribués sous forme de versements mensuels ou trimestriels, mais le montant de chaque versement n’est pas encore connu, a déclaré l’administrateur adjoint de la ville, Nick Radcliffe. Cependant, la ville pourra poursuivre ses travaux et se rembourser une fois l’argent de l’État versé.

“Nous ne serions pas en mesure de le faire sans l’État”, a déclaré Radcliffe. “Nous leur sommes reconnaissants.”

La subvention faisant son chemin dans les processus de l’État, le conseil municipal de Marengo a signé un accord avec le département du commerce et des opportunités économiques de l’Illinois lors de sa réunion au début du mois, dans l’espoir que la ville recevra des instructions d’ici la fin de cette semaine. pour voir ce qui doit se passer pour commencer à recevoir l’argent, a déclaré Radcliffe.

Pendant que cela est trié, la ville va de l’avant avec McMahon Engineering, basée au Wisconsin, pour commencer à obtenir des estimations sur ce qu’il en coûterait pour construire l’infrastructure nécessaire pour fournir les bases des entreprises qui s’installeraient dans la région, a déclaré Radcliffe.

Les travaux de services publics, tels que l’eau et les égouts, seront la priorité la plus importante, a déclaré Radcliffe. Pour cela, une des premières choses à faire est d’installer un château d’eau et un puits.

“C’est notre principale priorité pour ce projet”, a déclaré Radcliffe, “est d’obtenir des services d’eau et d’eaux usées là-bas.”

L’échangeur de la route 23 avec la I-90, ouvert en 2019, a marqué la première et toujours la seule entrée dans le comté de McHenry depuis l’autoroute.

En conséquence, la zone est une priorité pour les autorités locales, à la fois à Marengo et dans tout le comté, qui espèrent que la zone pourra devenir un pôle industriel. Les responsables ont également taquiné la possibilité qu’il puisse accueillir des commerces et des commerces de détail, ainsi que des hôtels ou des résidences.

Pour aider à soutenir cette croissance, Marengo a récemment été ajouté à la zone des entreprises du comté, qui contient actuellement Harvard et Woodstock et offre des avantages aux entreprises qui s’ouvrent dans la zone.

Les responsables de la ville ont précédemment déclaré que si la ville pouvait commencer à recevoir de l’argent de l’État cette année, les affaires pourraient se développer dans la région au cours des deux ou trois prochaines années.

Beaucoup ont comparé la zone à celle de Huntley, qui se trouve à l’est de Marengo et dispose également d’une connexion d’échange avec l’Interstate 90. Cette connexion se trouve dans le comté de Kane.

Huntley, près de son échangeur, a approuvé une variété d’entreprises manufacturières et industrielles, y compris une nouvelle installation Amazon.

Alors que Marengo s’efforce de renforcer ses activités et sa croissance, certaines inquiétudes ont surgi concernant des problèmes de personnel. La ville a nommé un nouvel administrateur municipal plus tôt cette année, pour le laisser partir en été parce qu’« il n’avait tout simplement pas ce que nous recherchions », a déclaré le maire John Koziol en août.

La ville a actuellement un administrateur municipal par intérim en place, qui a déclaré que sa priorité était de faire avancer les plans de croissance de la ville à l’échangeur.