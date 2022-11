Marengo QB Josh Holst s’engage dans le nord de l’Illinois – Shaw Local

Le quart-arrière de Marengo, Josh Holst, a établi de solides relations avec le personnel d’entraîneurs de la Northern Illinois University au cours des deux dernières années.

Holst se considère comme un fan des Huskies, y ayant assisté à des matchs depuis qu’il a joué au football junior.

Et maintenant, Holst deviendra un Huskie.

Holst, qui a lancé pour 4 928 verges et 61 touchés au cours de sa carrière au lycée, a annoncé son engagement envers NIU sur Twitter lundi après-midi. Il a en fait dit au personnel de l’entraîneur des Huskies Thomas Hammock samedi.

“ENGAGÉ! Très chanceux d’avoir eu cette opportunité ! Holst a tweeté, accompagné d’un message remerciant ses entraîneurs et entraîneurs, ainsi que sa photo dans un uniforme du Nord n ​​° 8 et un casque.

“Je pense que je savais que NIU allait arriver pendant un certain temps”, a déclaré Holst. « Nous discutons depuis près de deux ans. Parler avec les entraîneurs et il semblait que quelque chose allait se passer. C’était NIU ou Winona State. Si NIU ne voulait pas de moi, je serais probablement allé dans l’État de Winona.

« J’ai vraiment tout aimé. L’entraîneur Hammock semblait être un excellent entraîneur. J’étais dans le vestiaire après une défaite difficile et il a dit : « C’est de ma faute », même si je ne pense pas que ce soit le cas. Il l’a très bien pris. J’aime tous les entraîneurs. Ils sont super honnêtes et ils vous diront n’importe quoi. Tout au long de ce processus, ils ont été super honnêtes avec moi.

Holst aimait parler avec le coordinateur offensif Eric Eidsness depuis l’été 2021, avant sa saison junior. Holst est devenu le quart-arrière partant de Marengo lors des derniers matchs de sa première saison, qui comprenait une victoire en séries éliminatoires. Il est l’un des deux quarts de la classe de recrutement des Huskies cette année.

Holst (6 pieds 4 pouces, 180 livres) a lancé pour 2 005 verges et 20 touchés en 2021, et a lancé pour 1 574 verges avec 24 touchés et quatre interceptions cette saison.

Un dangereux quart-arrière à double menace, Holst s’est précipité pour 744 verges et 13 touchés cette saison et a récolté en moyenne 9,9 verges par course. Il s’est également qualifié pour l’IHSA Boys Track and Field State Meet l’année dernière dans le 100 mètres de classe 2A.

Holst a travaillé avec l’entraîneur du quart-arrière Greg Holcomb au niveau suivant à Carol Stream pendant trois ans.

“C’est mon rêve depuis que je suis enfant d’obtenir cette bourse DI”, a déclaré Holst. « C’est pour ça que je travaille. Faire tout ce que je pouvais pour jouer au niveau de la Division I. Je suis reconnaissant pour tout ce que j’ai, tous ceux qui m’ont aidé.

Jahmani Muhammad de Harlem est attaqué par Dominic Creatore de Prairie Ridge lors des quarts de finale des séries éliminatoires de classe 6A. (Karen Naess pour Shaw Local)

Faire des progrès : Prairie Ridge a montré une énorme amélioration défensive depuis qu’il a résisté à Crystal Lake South 63-55 lors de son match d’ouverture des séries éliminatoires de classe 6A.

La défense des Wolves a cédé 50 points combinés au cours de leurs deux derniers matchs, ce qui plaît à l’entraîneur Chris Schremp.

“Je pense que nous avons fait du bon travail dans l’ensemble pour arrêter leurs athlètes en attaque”, a déclaré Schremp après la victoire 69-28 en quart de finale de samedi soir contre Harlem. “Non. 21 [running back Jahmani Muhammad] est très rapide, c’est un enfant très coriace et difficile à aborder. Nous savions qu’il allait faire quelques jeux, mais pour la plupart, nous l’avons gardé sous contrôle.

“On montre qu’on tacle mieux, je pense qu’on joue avec un peu plus de confiance en défense.”

Prairie Ridge a battu Kaneland 57-22 au deuxième tour.

Le secondeur principal Ryan Koelblinger a estimé que les Wolves avaient donné un bon ton défensif tôt.

“La première mi-temps, je pense que nous avons très bien joué”, a déclaré Koelblinger. “Chaque équipe va pouvoir déplacer un peu le ballon. Nous devons juste les arrêter dans ces grands moments, et nous l’avons bien fait ce soir, donc j’étais très fier de nous.

Recordman : Le quart-arrière des Wolves, Tyler Vasey, a couru pour 481 verges et huit touchés lors de la victoire contre Harlem, portant le record de la saison de l’État à 3 609 verges. Il a dépassé TJ Stinde de Lexington, qui a établi la marque à 3 325 en 2009, au deuxième quart.

Mais pour toutes les longues courses de Vasey avec sa vitesse fulgurante, Schremp a choisi un autre jeu comme son favori de ce match.

“[Vasey] a couru sur le n ° 8 [defensive back DeAndre Young], qui est un très bon joueur », a déclaré Schremp. « C’est là que vous voyez à quel point il est déterminé à faire bouger les choses. C’était notre contre-jeu que nous courions et [Harlem] a bien joué, mais il a renversé ce gamin, et c’est un très bon joueur défensif.

«Le voir baisser l’épaule et écraser les gars, c’est génial. Lui fuyant les gens, nous sommes un peu habitués à voir ça, mais le voir baisser l’épaule et courir à travers les tacles, c’est génial.

Un retour aux sources: Lorsque St. Ignatius visitera Prairie Ridge à 14 h samedi en demi-finale, Grant Golata, diplômé de Prairie Ridge 2017, sera sur la touche du Wolfpack en tant qu’entraîneur adjoint.

Golata était un joueur de ligne offensive partant de l’équipe du championnat d’État 2016 de Prairie Ridge. Il a été répertorié à 5-9, 218.

Joe Miller de Richmond-Burton lance une passe lors des quarts de finale des séries éliminatoires de classe 4A. RB a perdu contre Providence 31-14. (Adam Jomant pour Shaw Media/Adam Jomant)

Une autre belle course RB: Le quart-arrière de Richmond-Burton, Joe Miller, a bien mis les choses en perspective après la chute des Rockets contre Providence 31-14 lors de leur quart de finale de classe 4A samedi.

Cela a mis fin à la série d’apparitions en demi-finale de R-B à trois alors que les Rockets terminaient à 11-1. RB a remporté 43 de ses 45 derniers matchs.

“Cela (pue) perdre ici, mais nous ne pouvions rien demander d’autre”, a déclaré Miller. “Beaucoup d’équipes ne peuvent pas dire qu’elles ont une fiche de 11-1 et qu’elles sont en quart de finale et en demi-finale depuis quelques années et qu’elles ont le succès que nous avons eu.

« C’est une expérience de vie incroyable que je n’échangerais pour rien au monde. Faire partie de ce programme et avoir ces gens autour de moi est quelque chose de spécial.

RB a battu Normal West 33-26 et les Wildcats ont été classés dans la classe 6A. Ils ont foré Morris 31-7 alors qu’il était classé n ° 1 dans la classe 5A. Morris (10-2) affrontera Peoria (11-1) dans une demi-finale 5A samedi.

“Ça a été une bénédiction”, a déclaré le secondeur-récepteur large des Rockets, Zach Smith. “C’est ma septième année de football et je joue avec ces gars depuis sept ans. Le lien que j’ai construit avec ces gars est pour toujours. Nous serons amis pour toujours. Ça a été incroyablement génial.

Différent l’année prochaine : L’entraîneur du RB Mike Noll, dont les équipes ont une fiche de 54-4 au cours de ses cinq saisons à la barre, a senti que son équipe avait encore beaucoup accompli pour la saison.

Noll attend avec impatience l’année prochaine et au-delà lorsque certaines des équipes des écoles privées – comme Providence, Joliet Catholic et St. Francis, qui se trouvent dans la moitié nord de la classe 4A – recevront à nouveau le multiplicateur de 1,65 de l’IHSA. Cela repoussera ces écoles en 5A.

“C’est dur. Nous sommes assez bons pour être une équipe de type demi-finale », a déclaré Noll. “Le support 4A n’est pas un support normal. L’année prochaine, tout reviendra un peu à la normale. Nous avons passé une excellente année.

«Nous avons battu une très bonne équipe 6A (Normal West), nous avons battu Morris, c’est toujours dans le tournoi. Nous avons battu Rochelle. Sept des neuf équipes de notre calendrier étaient des équipes éliminatoires et six des sept ont gagné au premier tour. Nous avons fait de très bonnes choses. Nous n’avons pas assez bien joué pour gagner (samedi) contre (Providence). Cette équipe était bonne. Je suis fier de nos enfants.

Présence locale : La dernière fois qu’une équipe locale n’a pas joué pour un championnat d’État, c’était lors de la saison 2015 lorsque Cary-Grove a perdu contre Glenbard West dans une demi-finale de classe 7A et Prairie Ridge a perdu contre Montini dans une demi-finale 6A.

Prairie Ridge peut prolonger cette séquence à six saisons consécutives avec une victoire sur St. Ignatius.

En 2016, Johnsburg a été finaliste de classe 4A et Prairie Ridge a été champion d’État 6A.

En 2017, les Wolves ont répété en tant que champions d’État. En 2018, Cary-Grove a remporté le titre d’État de classe 6A.

En 2019, RB a remporté le titre d’État de classe 4A et Prairie Ridge a été finaliste en 6A.

Et en 2021, CG a remporté le titre de classe 6A.

Depuis 2009, lorsque CG a remporté son premier des trois titres d’État, il n’y a eu que trois saisons au cours desquelles une équipe locale n’a pas participé à un match de championnat (2010, 2013 et 2015).