Marengo Park District cherche à ajouter un nouveau site sur l’ancien site de la piscine – Shaw Local

Le district du parc Marengo travaille à réaménager son ancienne piscine, fermée en 2014, en un espace communautaire et a commencé à collecter des fonds pour y parvenir, a déclaré le directeur du district du parc, Dan Bertrand.

“Le Marengo Park District a ouvert un fonds à la Community Foundation du comté de McHenry pour lancer une campagne de financement pour un nouvel espace communautaire passionnant”, a déclaré Bertrand.

Désormais appelée Venue in the Park, la collecte de fonds a été lancée avec la famille Finzel et la Prairie Community Bank qui ont fait don de 1 000 $ et 500 $, respectivement.

La piscine a fermé parce qu’elle était devenue trop chère à exploiter et avait besoin de réparations, y compris celles pour la rendre conforme à l’Americans with Disabilities Act, a déclaré Bertrand, l’ancien surintendant du Marengo High School District 154 qui a pris la relève en tant que directeur à temps partiel du parc. district il y a environ un an.

Il n’y a pas non plus d’intérêt communautaire apparent pour une piscine. Lors d’un référendum consultatif en novembre 2018, le district du parc a demandé aux résidents s’ils étaient intéressés par la réouverture de la piscine d’Indian Oaks Park et s’ils augmenteraient les taxes pour la payer. Le décompte final a montré que 73% des électeurs ont dit non à l’idée.

Bertrand a déclaré que Venue in the Park “transformera l’espace inutilisé précédemment occupé par la piscine extérieure en une destination polyvalente durable et attrayante”.

L’espace extérieur réaménagé pourrait être utilisé de mai à octobre et pourrait être un espace idéal pour la location de mariages en plein air et d’autres fêtes d’été. Avec une piscine, « vous obtenez essentiellement juin et juillet. C’est le maximum que vous en retirerez », a déclaré Bertrand.

Le lieu proposé comprendrait un amphithéâtre extérieur pour des concerts en direct et d’autres spectacles, un espace de location pour des événements privés, des terrains de volley-ball sur sable, des salles de bains, des douches et une pataugeoire.

“Grâce au travail acharné de certains groupes de jeunes de Marengo, environ un tiers du coût de la partie splash pad a été reversé à la fondation et mis de côté pour cette fonctionnalité particulière”, a déclaré Aimee Ritter, président de la fondation du district du parc. .

Avec l’eau et l’électricité déjà sur le site, cela réduit les coûts de développement globaux, a déclaré Bertrand.

“Le pool house actuel et le bâtiment de la concession sont toujours en bon état de fonctionnement”, a déclaré Bertrand. Il faudra de nouvelles lumières, de la peinture, des luminaires et de l’équipement pour la zone des concessions, a-t-il ajouté, mais les salles de bains et les douches du pool house sont bien.

“Vous avez les installations physiques dont vous avez besoin”, a déclaré Bertrand.

Bertrand a également reconstitué une fondation à but non lucratif du district du parc pour aider à la collecte de fonds. La Community Foundation for McHenry County est son agent fiduciaire.

« Ils gèrent les sommes récoltées et s’occupent des déclarations de revenus. C’est plus efficace de les faire faire », a déclaré Bertrand.

Il est prévu de construire le lieu dans le parc en plusieurs phases pour répartir les coûts.

«Ce quartier du parc a eu des problèmes financiers au fil des ans. Maintenant que tout est en ordre, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre sur quelque chose comme ça », a déclaré Bertrand.

La collecte de fonds devra avoir lieu, en particulier pour la première phase, a déclaré Ritter, notant que bien que la fondation du district du parc discute encore des détails, elle pense “une fois que la communauté comprendra l’impact positif que le lieu dans le parc peut avoir sur Marengo, … les gens participeront à la collecte de fonds.

Les droits de dénomination pour des parties du développement sont également sur la table. “Nous espérons obtenir des dons importants, et nous en nommerons divers aspects” pour ces donateurs, a déclaré Bertrand.

Les personnes intéressées à faire un don au projet peuvent se rendre sur le site Web de la Community Foundation for McHenry County à thecfmc.org.