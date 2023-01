Marengo Guns parmi les plaignants contestant la constitutionnalité de l’interdiction des armes à feu de l’Illinois devant un tribunal fédéral – Shaw Local

Un magasin d’armes du comté de McHenry fait partie d’un groupe de plaignants contestant la constitutionnalité de l’interdiction par l’Illinois des armes semi-automatiques de grande puissance et des chargeurs de grande capacité qui est entrée en vigueur la semaine dernière.

Marengo Guns ainsi que l’Illinois State Rifle Association, la Second Amendment Foundation, la Firearms Policy Coalition et un magasin d’armes du sud de l’État ont déposé mardi une plainte devant le tribunal fédéral. Il nomme le procureur général de l’Illinois Kwame Raoul, le directeur de la police de l’État de l’Illinois Brendan Kelly, le procureur de l’État du comté de McHenry Patrick Kenneally et le shérif du comté de McHenry Robb Tadelman parmi les accusés.

[ 5 things to know about Illinois’ new gun ban ]

“L’État a décrété, et les accusés ont le pouvoir de faire respecter, une interdiction absolue de la fabrication, de la livraison, de la vente, de l’importation, de l’achat et de la possession de nombreuses armes à feu courantes – tendancieusement étiquetées “armes d’assaut” – par les citoyens ordinaires, ce qui en fait un crime. aux citoyens respectueux des lois d’exercer leur droit fondamental de détenir et de porter de telles armes », a déclaré le procès.

Le procès affirme que la nouvelle loi porte atteinte au droit des «citoyens pacifiques et respectueux des lois de détenir et de porter des armes à feu et des chargeurs de munitions en possession commune pour leur propre défense et celle de leur famille et à d’autres fins licites».

[ Sheriffs across northern Illinois say they won’t enforce gun registration under new ban ]

La poursuite a été déposée devant le tribunal fédéral mardi, le même jour, des poursuites ont été déposées dans les comtés de Crawford et d’Effingham contestant la constitutionnalité de la nouvelle interdiction.

Le deuxième amendement à la Constitution américaine garantit “le droit du peuple de détenir et de porter des armes”, indique le procès fédéral.

Il affirme en outre que les personnes spécifiquement nommées et “tous les Illinoisiens respectueux des lois et responsables ont un droit fondamental garanti par la Constitution de détenir et de porter des armes à feu communes pour leur propre défense et celle de leur famille et pour d’autres activités licites”.

[ Here are the weapons banned under Illinois’ new gun law ]

Il déclare en outre que les personnes nommées appliqueront la nouvelle loi de manière inconstitutionnelle et que la nouvelle loi de l’État en fait un crime pour les “citoyens ordinaires … respectueux des lois d’exercer leur droit fondamental de détenir et de porter de telles armes”.

Kenneally a refusé de commenter mercredi, affirmant qu’il avait besoin de temps pour examiner le procès. Un appel à Tadelman n’a pas été immédiatement retourné.