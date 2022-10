Marengo garde les espoirs des séries éliminatoires avec une victoire sur la route contre Peoria Manual – Shaw Local

Marengo a fait un long et fructueux voyage sur la route samedi, se rendant à Peoria Manual et remportant une victoire 48-14 hors conférence.

Les Indiens (4-4) ont gardé leurs espoirs en séries éliminatoires de classe 4A en vie avec la victoire sur les Rams.

Le quart-arrière Josh Holst a complété 13 des 16 passes pour 224 verges et six touchés dans la victoire. Holst s’est également précipité pour un score.

Avec une victoire à domicile vendredi face à Plano (3-5), Marengo peut accéder aux playoffs pour la quatrième saison consécutive.

Mont Carmel 62, Marian Central 38 : À Mount Carmel, les Hurricanes (2-6) sont tombés face aux Golden Aces, qui sont n ° 7 dans le sondage The Associated Press Class 3A, dans leur match à l’étranger.

Le quart-arrière marial Cale McThenia a été 29 sur 47 passes pour 348 verges et quatre touchés dans la défaite.

Le receveur large Christian Bentancur a capté sept passes pour 158 verges et deux touchés. Le receveur large Tyson Jakubowicz a capté 10 passes pour 94 verges et un score. Rylan Dolter a réussi six attrapés pour 55 verges.

McThenia a porté 24 fois pour 98 verges.

Coopérative West Prairie 39, Alden-Hebron 18 : À Sciota, les Giants ont subi une défaite difficile lorsque le quart-arrière Ben Vole s’est blessé à la cheville en première mi-temps et a perdu contre les Sparclones lors d’un match de l’Illinois 8-Man Football Association.

Jake Nielsen a réussi deux touchés pour 87 verges de Wyatt Armbrust, qui est passé de porteur de ballon à quart-arrière lorsque Vole a été blessé. Armbrust et Nik Rapa ont chacun eu un touché au sol.

Les Giants sont tombés à 3-5.