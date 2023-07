Marengo est impatient de tirer parti de son solide résultat de l’an dernier – Shaw Local

Marengo risquait de manquer les séries éliminatoires il y a un an, mais s’est rallié avec des victoires lors de ses deux derniers matchs pour s’assurer une place en séries éliminatoires pour la quatrième saison consécutive.

Cette saison, les Indiens aimeraient éviter un scénario similaire avec un démarrage rapide et montrer qu’ils sont, malgré quelques défaites clés à la graduation, une équipe qui ne tombera pas facilement.

« Nous voulons prouver que nous sommes une bonne équipe de football », a déclaré Rune Boyd, joueur de ligne senior dans les deux sens. «Nous voulons prouver que nous pouvons être une centrale électrique à Marengo et que nous pouvons être un concurrent pour gagner la conférence.

« Nous avons tous travaillé aussi dur que possible. Tout a été affaire.

[ Marengo’s offense to look different without standout QB Josh Holst leading the way ]

Les Indiens seront très différents cette saison sans le quart-arrière Josh Holst, MVP offensif de l’équipe All-Kishwaukee River/Interstate 8 Blue Division l’an dernier. Au cours de sa dernière année, Holst a totalisé 2 318 verges et 37 touchés.

Mais les Indiens croient qu’ils peuvent égaler ou même dépasser la production de l’an dernier malgré de grands changements.

Marengo avait une fiche de 5-5 l’an dernier, battant Peoria Manual sur la route lors de la semaine 8 – un aller-retour de six heures – et renversant Plano à domicile lors de la semaine 9 avec une performance défensive exceptionnelle pour prolonger sa saison.

Lors des séries éliminatoires, les Indiens se sont heurtés à une équipe de St. Francis offensivement supérieure qui a battu ses adversaires tout au long de la saison. St. Francis a blanchi Marengo 63-0 lors de son match de premier tour et a terminé avec une fiche de 11-2. Les Spartans ont gagné par une moyenne de 41 points lors de leurs trois premiers matchs éliminatoires et sont finalement tombés face au finaliste de la classe 4A, Providence Catholic 17-14 en quarts de finale.

Rune Boyd effectue un exercice lors des entraînements d’été mardi à Marengo. (Patrick Kunzer pour Shaw Local)

« Je sais que beaucoup de gars étaient un peu morts à la fin de la saison dernière, surtout pour ce match de St. Francis », a déclaré l’aîné Isaac Anthony, qui prendra la relève en tant que porteur de ballon partant des Indians. « C’était dur. Mais si nous travaillons tous ensemble et gardons un état d’esprit positif, nous allons certainement réussir.

« Bien sûr, nous avons perdu de grands joueurs, mais je pense que nous pouvons remplacer ces gars par un travail acharné et en étant fiers de ce que nous faisons. Je crois que nous pouvons faire beaucoup de choses cette année, cela ne fait aucun doute.

Un joueur qui attend vraiment avec impatience la saison est le joueur de ligne Evan Maniates. L’athlète senior de 6 pieds 4 pouces et 285 livres devait être un partant universitaire l’an dernier, mais s’est cassé une jambe le dernier jour des entraînements d’été.

Maniates est optimiste quant aux chances des Indians cet automne.

« C’était difficile. J’ai dû réapprendre à marcher et tout », a déclaré Maniates à son retour d’une jambe cassée. « J’ai juste hâte d’être enfin sur le terrain pour mon premier match universitaire. J’ai hâte de voir comment tout le monde joue aussi.

« Certaines équipes pourraient penser que nous allons être à terre parce que nous avons perdu [Holst]mais ils ne savent pas ce qui s’en vient.

Evan Maniates attend son tour pour exécuter un exercice lors des entraînements d’été mardi à Marengo. (Patrick Kunzer pour Shaw Local)

Marengo s’est classé troisième dans la division bleue KRC / I8 derrière Richmond-Burton et Rochelle. Il y a deux ans, les Indiens ont égalé Rochelle pour la deuxième place.

Boyd a déclaré que les Indiens utiliseront la sortie rapide de l’an dernier en séries éliminatoires comme motivation.

Il faisait partie d’un nouveau groupe de leadership pour les Indiens formé cet hiver qui a aidé à responsabiliser ses coéquipiers tout au long de l’intersaison et à remonter le moral.

« Nous avons quitté ce match en voulant plus », a déclaré Boyd. « Il semblait que nous étions tombés en panne au fur et à mesure que le match avançait. Mais il y a certainement quelques gars qui ont persévéré et qui ont persévéré, et nous en voulons plus. C’est quelque chose sur lequel nous avons travaillé cet été.

« Nous n’abandonnons pas. »