Marengo attend avec impatience une autre saison éliminatoire avec Josh Holst aux commandes – Shaw Local

MARENGO – L’entraîneur de football de Marengo, Paul Forsythe, a regardé autour de lui la première semaine d’entraînement et a aimé ce qu’il a vu.

Il y avait Greg Baker au receveur large, ainsi que les jeunes joueurs David Lopez et Owen Frederick, dont Forsythe a de grands espoirs.

Hunter Smith et Eddie Solis reviennent sur la ligne offensive, tandis que Joe Leibrandt et Isaac Anthony seront portés dans le champ arrière à la place du rusher de 1 000 verges Dylan Stolz.

Défensivement, il y a des questions auxquelles il faut répondre pour savoir qui jouera où, mais c’est à cela que servent les entraînements d’été.

« C’est un nouveau groupe. C’est un nouveau voyage », a déclaré Forsythe. “Nous avons des visages de retour qui étaient vraiment bons pour nous, mais la clé est de mettre ces nouvelles personnes au courant.

«Vous voulez un bon mélange d’environ la moitié des gars qui reviennent. Nous avons eu beaucoup d’enfants vers la fin de l’année, des juniors et des étudiants de deuxième année, qui ont joué pour nous et sont de retour. C’est bon. Ils travaillent très dur, ce sont des enfants formidables, mettons-les au courant pour qu’ils puissent performer.

La seule position que Forsythe n’a pas de soucis est celle de quart-arrière, où Josh Holst revient en tant que partant depuis plus de trois ans. Les Indiens sont situés au quart-arrière ainsi que n’importe quelle équipe de l’État.

Josh Holst de Marengo fait une pause pendant l'entraînement de football d'été le lundi 27 juin 2022 à la Marengo Community High School de Marengo.

Holst (6 pieds 4 pouces, 178 livres) a des offres des écoles des divisions I et II de la NCAA et sa liste va probablement s’allonger. Il a lancé pour 2 005 verges et 20 touchés la saison dernière et était un All-Stater de classe 4A de l’Association des entraîneurs de football des lycées de l’Illinois.

Le meilleur receveur de Marengo Collin Aubry (44 attrapés) a obtenu son diplôme, tout comme le receveur n ° 3 Exzavier Meyer (20). Mais Logan Miller, qui a capté 41 passes, revient et il y a des opportunités d’emploi pour d’autres pour attraper des balles de Holst, qui a commencé deux matchs éliminatoires en tant que recrue.

“Je sens que je suis vraiment intelligent à ce poste, je sais ce que je fais”, a déclaré Holst. «J’ai aussi l’impression que je peux prolonger les jeux et obtenir du temps supplémentaire et faire bouger les choses à partir de rien. J’ai l’impression d’être bon avec les bases. Ce sur quoi je dois travailler, c’est de rester plus longtemps dans la poche et de rester assis là à attendre que celui-ci soit lu.

Baker, qui a capté huit passes la saison dernière, a hâte d’avoir un rôle élargi.

Les monteurs de ligne protègent Josh Holst de Marengo alors qu'ils exécutent un exercice pendant l'entraînement de football d'été le lundi 27 juin 2022 à la Marengo Community High School de Marengo.

“Notre jeu de passes est vraiment fort l’an dernier, il devrait l’être à nouveau”, a déclaré Baker. «Ensuite, lorsque nous descendons dans la zone rouge, lancez-la. Nous avons une bonne ligne O.

« (Avoir Holst) facilite mon travail, il m’aide. Il met le ballon là où il doit aller, vous n’avez jamais à faire une prise difficile, c’est juste là.

Smith a déclaré que l’évasion de Holst peut être cruciale.

“Ça fait du bien d’avoir quelqu’un d’athlétique qui fait des jeux”, a déclaré Smith. “Vous gâchez quelque chose et vous le verrez courir sur 30 mètres et c’est comme, ‘Dieu merci.'”

Marengo a connu une solide séquence depuis sa fiche de 2-7 lors de la première saison de Forsythe, en 2017. Les Indiens ont présenté des fiches de 9-3, 8-3 et 5-5 au cours des trois dernières saisons complètes. Ils ont terminé 4-2 lors de la saison de printemps abrégée 2021, perdant deux fois contre Richmond-Burton, qui a remporté deux championnats consécutifs de la Kishwaukee River Conference, puis a remporté la division bleue KRC / Interstate 8 la saison dernière.

Au cours de chacune de ses trois dernières saisons éliminatoires, Marengo a été éliminé par les éventuels champions d’État (Immaculate Conception en 2018, RB en 2019 et Joliet Catholic en 2021).

“Avoir cette expérience et cette confiance (des séries éliminatoires) est une bonne chose”, a déclaré Smith. «Nous voulons revenir aux séries éliminatoires. Nous voulons battre Richmond. Nous commençons plutôt bien cette année.

Evan Manites de Marengo pratique son blocage lors de l'entraînement de football d'été le lundi 27 juin 2022 au Marengo Community High School de Marengo.

Boulanger a accepté.

“Je pense vraiment aux séries éliminatoires, aux attentes élevées”, a déclaré Baker. « J’espère que nous pourrons recommencer et ne plus être la 16e tête de série. On peut faire mieux que ça et faire une petite course en séries éliminatoires.

Et les Indiens ont Holst qui dirige le spectacle, ce qui est inestimable. Il a complété 68,1% de ses passes, lancé sept interceptions et couru pour 394 verges.

« Il fait toutes sortes de lancers. Il peut courir, lancer en courant », a déclaré Forsythe. «Je les appelle la deuxième chance, où il court et se bouscule, nous étions vraiment bons l’année dernière. Il nous manque certains gars comme Collin (Aubry) et Exzavier (Meyer), ils avaient tous des règles, basées sur la façon dont il sprinte et décolle, tu fais ceci, tu fais cela. Nous y sommes plutôt bien parvenus.

«Nous avons un bon mélange d’enfants qui ont vu beaucoup de temps à cause de blessures et de choses comme ça. Nous avons de nouvelles personnes qui n’ont pas fait grand-chose au niveau universitaire et elles sont talentueuses.