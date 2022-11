Marengo, 4 ans, a un nouveau cœur – Shaw Local

Lorsqu’un indicatif régional 312 apparaît sur l’identification de l’appelant de Lindsey Olson, elle sait que c’est quelqu’un qui appelle depuis le Lurie Children’s Hospital de Chicago.

Elle est au téléphone, prenant des rendez-vous pour son fils, Levi, depuis même avant sa naissance le 27 décembre 2017.

Ce que la mère de Marengo ne savait pas lorsque l’appel téléphonique de 7 h 45 a été reçu le 26 octobre, c’est que le chirurgien de transplantation de son fils appelait.

Cette fois, l’appel était pour leur dire que Levi recevait un cœur.

« J’ai commencé à hurler. C’était tout simplement fou », a déclaré Olson deux semaines après la réussite de la transplantation cardiaque.

“Je ne me souviens pas de grand-chose après cela, à part qu’ils avaient un cœur pour Levi et que c’était un très, très bon match”, a-t-elle déclaré.

Levi, 4 ans, est né avec le syndrome du cœur gauche hypoplasique. La moitié gauche de son cœur ne s’est pas développée.

Deux opérations à cœur ouvert avant l’âge de 4 mois ont permis aux médecins de corriger ce qu’ils pouvaient. Mais pour Levi, le meilleur traitement serait une transplantation cardiaque, a déclaré Olson.

Ils n’avaient pas besoin de partir pour l’hôpital immédiatement ce jour-là, a déclaré Olson. Le chirurgien transplantologue, Phillip Thrush, leur a dit de laisser Levi aller avec sa classe préscolaire à une excursion dans un champ de citrouilles. Ils avaient le temps – l’opération était prévue pour 6 heures du matin le lendemain matin.

Les Olson, Lindsey et Zach, ont récupéré leur autre fils, Noah, 6 ans, et ont rencontré l’école de Levi au champ de citrouilles. Ils ont ramassé la nourriture préférée de Levi – des plats à emporter chinois – et sont allés à Chicago ce soir-là.

Levi Olson, 4 ans, de Marengo, alors qu’il récupère au Lurie Children’s Hospital de Chicago. Levi a reçu le cœur d’un donneur le 27 octobre 2022. Il est sorti de l’hôpital 10 jours plus tard et espère rentrer chez lui le 28 novembre. (Lindsey Olson)

Tôt le matin du 27 octobre, ils ont emmené Levi en pré-op et les Olsons ont attendu. Et attendu. Ils savaient que l’opération pouvait prendre de 8 à 12 heures, mais ils n’avaient aucune mise à jour. Finalement, ils ont rappelé et ont découvert que le cœur n’était pas encore arrivé.

L’opération a commencé vers 11 heures et Levi était en convalescence à 18 heures. L’équipe de transplantation leur a dit qu’il serait intubé et absent pendant 24 à 48 heures.

À 22 heures, quelques heures seulement après qu’un nouveau cœur a été placé dans sa poitrine, Levi était éveillé, alerte et agacé par le tube d’intubation. “Il ne l’avait pas”, et le tube a été retiré, a déclaré Olson. Il a été retiré de l’oxygène supplémentaire – un autre désagrément physique pour son fils était terminé – le lendemain

Levi est sorti de l’hôpital le dimanche 6 novembre, 10 jours seulement après avoir reçu son nouveau cœur.

Il a été réadmis jeudi après avoir montré de légers symptômes de rejet qui sont traités, a écrit Olson sur une page Facebook créée pour tenir les gens informés de ses progrès, LovinLevi.

Pour l’instant, Olson séjourne au Manoir Ronald McDonald près de Lurie.

Levi a peut-être été enthousiasmé par leur logement ambulatoire pour la mauvaise raison, a-t-elle ajouté.

“Nous avons eu une conversation de 10 minutes sur le fait que McDonald’s n’est pas servi ici à chaque repas”, a déclaré Olson.

Il a été déçu par cette nouvelle, a-t-elle déclaré.

Ce qui n’a pas été décevant, c’est à la fois le rétablissement de Levi et le soutien que la famille a reçu de la communauté de Marengo, a déclaré Olson.

Une biopsie d’un mois est prévue pour le 28 novembre. Si ces résultats sont bons, Levi peut rentrer chez lui. Si son rétablissement se poursuit, ils pourraient rentrer chez eux à temps pour Thanksgiving, a-t-elle déclaré.

“Il n’y a pas lieu comme à la maison. J’espère que c’est le cas”, a-t-elle déclaré.

Autour de Marengo, le nom de Levi est connu, a déclaré Olson.

“Le montant du soutien est si écrasant que je pourrais pleurer. Les gens portent sa chemise, publient et partagent ses histoires. La quantité de générosité est incroyable lorsque vous avez un enfant d’affiche »pour les maladies infantiles, a-t-elle déclaré.

Une course amusante en septembre au parc Indian Oaks de Marengo a permis de collecter suffisamment d’argent pour couvrir les coûts, a-t-elle ajouté. Aucune autre collecte de fonds n’a été organisée, mais ils envisagent d’en faire un événement annuel, a-t-elle déclaré.

Levi aura probablement besoin d’autres interventions chirurgicales, y compris des transplantations cardiaques supplémentaires.

« Les cœurs expirent. Nous remplaçons simplement le problème que nous avions avec un nouvel ensemble maintenant », y compris des médicaments à vie pour empêcher son corps de rejeter le cœur ou Levi de développer un cancer ou une éventuelle maladie coronarienne dans le nouveau. Un cœur transplanté peut généralement rester en place pendant 10 à 15 ans avant d’être remplacé.

Levi pourrait retourner à son école maternelle d’ici février, selon le déroulement de la saison du rhume et de la grippe cette année.

« Le but est une vie normale. Nous voulons qu’il aille à l’école, qu’il aille dans des endroits et qu’il fasse des choses qui ne l’affecteront pas trop », a-t-elle déclaré.