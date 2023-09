Maren Morris s’éloigne de la musique country, soulignant la crise existentielle du genre

Maren Morris, une chanteuse country et pop progressiste connue pour des tubes comme « The Middle » et « The Bones », a annoncé qu’elle se distanciait du genre de musique country. Morris, une artiste qui a ouvertement exprimé son soutien aux droits des trans et au droit à l’avortement, a déclaré que sa décision était motivée par le fait que la musique country refusait de prendre en compte le sexisme et le racisme qui sévissent parmi certains artistes et chansons du genre.

« Après les années Trump, les préjugés des gens étaient pleinement visibles », a-t-elle déclaré au Los Angeles Times dans une interview. « Cela a simplement révélé qui étaient vraiment les gens et qu’ils étaient fiers d’être misogynes, racistes, homophobes et transphobes. »

L’annonce de Morris intervient alors qu’un certain nombre de chanteurs country ont récemment sorti des tubes contenant des messages clairs d’extrême droite et racistes. « Try That in a Small Town » de Jason Aldean, par exemple, a été critiqué pour un clip vidéo et des paroles mettant en vedette des sifflements de chiens racistes qui fustigeaient les manifestations contre les violences policières et faisaient indirectement allusion aux lynchages de Noirs.

La chanson a brièvement dominé le Billboard Hot 100, un exploit égalé par « Rich Men North of Richmond » d’Oliver Anthony, qui contenait des références à QAnon, une dérision pour les pauvres et semblait également perpétuer des stéréotypes raciaux. Avant le début de chaque chanson, Morgan Wallen, l’une des plus grandes stars du pays, a profité de 16 semaines au sommet du Billboard grâce à « Last Night », un single de son troisième album et le premier à figurer dans les charts depuis qu’il a été filmé en train d’utiliser négligemment le n-mot.

Les chansons d’Aldean et d’Anthony en particulier ont été célébrées par la droite, ces dernières étant même devenues le premier sujet abordé lors du premier débat présidentiel du GOP. Les deux chansons contiennent des thèmes conservateurs et soutiennent implicitement la politique de droite, du message anti-Black Lives Matter, MAGA-esque de la chanson d’Aldean, au gouvernement limité et au conservatisme fiscal d’Oliver. De plus en plus, la sympathie des artistes country pour la politique d’extrême droite est également évidente au-delà des paroles : Morris s’est déjà lancé dans une querelle sur Twitter avec Aldean et sa femme, Brittany Aldean, après que Brittany ait publié des déclarations transphobes.

Morris fait partie d’une poignée d’artistes country féminines de haut niveau qui ont adopté des positions politiques très publiques visant à contrer certains des préjugés racistes, sexistes et homophobes qui sont de plus en plus associés au genre. D’autres, dont les chanteuses Kacey Musgraves et Kelsea Ballerini, se sont également prononcées en faveur de questions telles que les droits LGBTQ à travers leur musique ainsi que lors de leurs performances. Mickey Guyton, la seule femme noire à avoir été nominée pour un Grammy country en tant qu’acte solo, a également parlé de ses expériences avec le racisme en grandissant.

La décision de Morris met en lumière les questions existentielles auxquelles la musique country continue d’être confrontée : dans le passé, la manière dont le genre traite les artistes femmes et les artistes de couleur a fait l’objet d’un examen minutieux, y compris en ce qui concerne le nombre d’émissions radiophoniques et le soutien institutionnel dont elles bénéficient. De telles disparités – combinées aux messages misogynes et racistes présents dans certaines chansons country – ont soulevé la question de savoir si le genre est réellement disposé à s’attaquer à ses problèmes et à faire de la place à tout le monde. Aujourd’hui, le succès de Wallen, Aldean et Oliver a rendu cette question encore plus pointue.

La musique country est à la croisée des chemins

Même avant les récentes guerres culturelles, la musique country a longtemps été critiquée pour la réticence du genre à affronter pleinement ses défauts liés à la race et au sexe.

Les points de tension persistants incluent le manque de pièces radiophoniques que les femmes et les artistes noirs reçoivent des stations de radio de musique country, les paroles misogynes et racistes, et le manque de soutien institutionnel que les artistes minoritaires et féminins ont reçu de la part des remises de prix et des maisons de disques.

Le déséquilibre dans les émissions radiophoniques persiste depuis des années et réduit la visibilité des femmes artistes et des personnes de couleur, ainsi que leur capacité à obtenir des succès en tête des charts. Comme l’a rapporté The 19th, les femmes artistes ne représentaient que 11 % de la diffusion en 2022 sur les 156 stations country qui communiquent leurs données à Mediabase, selon une étude de la musicologue Jada Watson. Cette même étude a également révélé que les femmes noires ne représentaient que 0,03 % des émissions diffusées dans les pays cette année-là.

Un certain nombre d’artistes country ont déjà dénoncé cette disparité, ainsi que des paroles problématiques ouvertement misogynes ou racistes. En 2014, le duo country Maddie & Tae a sorti « Girl in a Country Song », un énorme succès qui confrontait un certain nombre de ces tropes, notamment l’idée selon laquelle les femmes étaient mieux placées pour simplement porter des jupes courtes lorsqu’elles roulaient dans des camionnettes.

Les problèmes de racisme du genre sont également profondément ancrés. Les premières musiques country enregistrées voyaient la musique jouée par des Blancs et des Noirs séparés selon la couleur de l’artiste, bien qu’il s’agisse du même genre. Et la musique country en tant que genre est fondée sur l’appropriation des contributions des artistes noirs par des artistes blancs.

Ces problèmes se sont manifestés plus récemment dans le traitement du succès à succès de Lil Nas X, « Old Town Road », qui a été retiré du palmarès country de Billboard parce qu’il n’était pas assez country, et qui a alimenté l’indignation de certains fans de country qui y voyaient trop. de s’éloigner du genre pour en faire partie. Guyton, qui a ouvertement parlé de racisme dans son single « Black Like Me », a également été la cible d’abus et de harcèlement, notamment de la part de personnes qui disent qu’elle n’a pas sa place dans ce pays.

Bien que la musique country ait fait quelques progrès dans la résolution de ces problèmes et ait vu émerger une nouvelle génération d’artistes au franc-parler comme Musgraves et Guyton, ces problèmes ont également éclaté au grand jour sans aucune voie claire à suivre. Et même si les succès récents ont attiré l’attention sur des problèmes systémiques, une grande partie des mesures prises en réponse à la domination des chansons s’est concentrée sur les chansons elles-mêmes, plutôt que sur une réflexion plus large sur le genre lui-même. En réponse au tollé qui a suivi sa popularité croissante, le clip vidéo d’Aldean « Try That in a Small Town » a été retiré par Country Music Television, par exemple.

Pour sa part, Morris a insisté sur la nécessité pour le country, en tant que genre, de s’opposer fermement à sa promotion du sectarisme et de sa complaisance. Un nouvel EP qu’elle a sorti le week-end dernier fait allusion à ces préoccupations : «[I’m] fini de remplir une tasse avec un trou au fond », chante-t-elle.

« La musique est censée être la voix des opprimés – la réel opprimé », a déclaré Morris dans son interview au LA Times. « Et maintenant, il est utilisé comme une arme vraiment toxique dans les guerres culturelles. »