Maren Morris se révèle BISEXUELLE quatre mois après avoir finalisé son divorce avec son mari Ryan Hurd

Maren Morris s’est publiquement déclarée bisexuelle dimanche, en l’honneur du mois de la fierté LGBTQAI, après avoir donné un concert à Phoenix, en Arizona.

La gagnante d’un Grammy, âgée de 34 ans – qui compte 3,9 millions de followers sur les réseaux sociaux – l’a sous-titrée Instagram annonce : « Heureux d’être le B de LGBTQ+, heureuse fierté ! »

Maren a reçu des commentaires favorables de sa première partie actuelle, Allison Ponthier, ainsi que de ses collègues chanteuses Kate Yeager, Lindsay Ell, Marielle Kraft et Heather Mae.

Morris est connue pour être très affectueuse avec ses copines, dont une Snap du 23 avril de sa photographe Sonya Jasinski s’embrassant, les bras enroulés l’un autour de l’autre.

La chanteuse de 42 ans a également chevauché sa meilleure amie devenue co-auteure Karina Argow dans un triomphal Snap du 17 avril après qu’ils soient devenus des best-sellers certifiés du New York Times pour leur livre pour enfants, Addie Ant Goes On an Adventure.

Maren est une alliée franche de la communauté LGBTQAI depuis 2022, en partenariat avec GLAAD et a exercé des fonctions de juge invité dans le cadre du concours de télé-réalité RuPaul’s Drag Race, cinq fois lauréat d’un Emmy, en 2023.

L’année dernière, Morris s’est fièrement produit lors de la soirée-bénéfice Love Rising organisée à Nashville, pour protester contre la législation du Tennessee visant les artistes travestis, les jeunes trans et le mariage homosexuel.

La millénaire d’origine texane a même amené son fils de quatre ans, Hayes Andrew Hurd, au spectacle de dragsters « totalement familial » où elle a déclaré sur scène à la Bridgestone Arena : « Oui, j’ai présenté mon fils à des drag queens aujourd’hui, alors Tennessee. , putain, arrête-moi.’

« Ok, ce plaidoyer pour « sauver les enfants » semble toujours détourner l’attention de ce dont nous parlons réellement », a déclaré Maren sur Instagram un mois plus tard à la suite d’une réaction violente.

« Si vous avancez l’argument de « l’exposition aux enfants », il y a beaucoup de robes dans le catholicisme, de maquillage et de perruques poudrées au théâtre historiquement portées uniquement par des hommes, Mme Doubtfire, qui ont charmé notre enfance… la liste est longue.

« Le drag est un art de la performance qui s’étend sur plusieurs siècles et certains drag sont réservés aux adultes. Le spectacle auquel j’ai fait référence dans cette interview était un spectacle caritatif pour tous les âges visant à protester contre l’interdiction illégale des dragues au Tennessee qui a été à juste titre annulée.

L’annonce de Morris est intervenue quatre mois après qu’elle a finalisé son divorce du crooner country Ryan Hurd, à qui elle verse 2 100 $ de pension alimentaire pour enfants chaque mois.

Le chanteur de Tree et le candidat aux Grammy Awards de 37 ans – qui avait un contrat de mariage – se sont séparés le 2 octobre après cinq ans de mariage, et ils se sont rencontrés pour la première fois en 2013 en co-écrivant le morceau 2014 de Tim McGraw, Last Turn Home.

Maren – qui compte 11,3 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify – devrait ensuite effectuer sa tournée de 40 dates au Red Rocks Amphitheatre à Morrison, Colorado, ce mardi.

L’annonce de Morris est intervenue quatre mois après qu’elle a finalisé son divorce avec le crooner country Ryan Hurd (à droite, photo du 3 septembre), à ​​qui elle verse 2 100 $ de pension alimentaire pour enfants chaque mois.

Le chanteur de Tree et le candidat aux Grammy Awards de 37 ans – qui avait un contrat de mariage – se sont séparés le 2 octobre après cinq ans de mariage, et ils se sont rencontrés pour la première fois en 2013 en co-écrivant le morceau 2014 de Tim McGraw, Last Turn Home (photo de 2022).