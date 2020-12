Deaton a dit Variété, «Nous savions que nous ne pouvions pas faire un spectacle Zoom; nous ne pouvions pas faire un spectacle dans le salon. Nous ne pouvions pas faire cela et le faire représenter les CMA, qui est la« plus grande soirée de la musique country ». Il devait être représentatif de la marque. L’autre chose, l’idée devait être adaptable. «

« Depuis le début, nous savions que nous allions essayer d’avoir un petit public », a-t-il déclaré. « Mais nous ne savions pas: mettons-nous des super fans là-dedans. Testons-nous notre planche et les mettons-nous là-dedans? J’ai appelé Sarah un jour et j’ai dit: ‘Si nous regardons nos catégories principales, c’est environ 50 nominés . Nous pourrions faire nos nominés, plus un. Alors c’est devenu le plan. « »

Deaton a souligné qu ‘ »il n’y avait aucune pierre non retournée » dans la façon dont ils ont mis en œuvre leurs protocoles de sécurité. Il lui a dit: « C’est un peu comme la bulle de la NBA, ou comment la NFL sort et joue au football chaque semaine; ils ne sortent pas seulement sur le terrain sans règles et règlements. »

« Parce que j’étais dans la zone A et que je parlais directement au talent, même si j’étais testé tous les deux jours, j’avais un masque et un écran facial à tout moment », a-t-il déclaré. « Il y avait beaucoup de protocoles en place. Cela a coûté beaucoup d’argent pour faire cela, aussi, pour s’assurer que cela est bien fait … probablement l’un des endroits les plus sûrs au monde était à notre spectacle. «