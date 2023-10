Maren Morris demande le divorce de son mari Ryan Hurd après 5 ans de mariage

Maren Morris et Ryan Hurd mettent fin à leur relation après cinq ans de mariage.

Morris a cité des « différences irréconciliables » dans la requête déposée plus tôt ce mois-ci devant un tribunal de circuit de Nashville, Tennessee, selon des documents obtenus par Fox News Digital.

La chanteuse de « My Church » et son ex-mari ont tous deux affirmé qu’ils étaient séparés depuis le dépôt de la plainte le 2 octobre.

Le dossier indiquait que « les parties sont incapables de vivre ensemble avec succès en tant que mari et femme et connaissent des différences irréconciliables dans leur mariage ».

Maren a déclaré devant le tribunal que « pendant le mariage, les parties ont accumulé certains actifs et certaines dettes, et qu’avant le mariage, les parties ont conclu un accord prénuptial ».

Elle a également demandé à ce que «ses biens séparés» lui soient attribués.

L’ex-couple a demandé la garde conjointe de leur fils, Hayes, 3 ans.

Les lignes directrices du Tennessee sur les pensions alimentaires pour enfants exigent un plan parental permanent, qui doit être complété dans les 60 jours suivant le dépôt de la plainte en divorce.

Hurd et Morris ont été vus ensemble pour la dernière fois en septembre à l’US Open à New York.

Morris était récemment présent pour assister à la grande soirée de Taylor Swift lors de la première du film « Eras Tour » à Los Angeles.

L’artiste lauréat d’un Grammy Award a rencontré Hurd en 2013 alors qu’ils étaient tous deux auteurs-compositeurs à Nashville et a co-écrit « Last Turn Home » pour l’album de Tim McGraw en 2014, « Sundown Heaven Town ».

Ils ont continué à collaborer au fil des années et ont travaillé ensemble sur le premier album studio de Morris, « Hero », en plus de partager les crédits des albums « Girl » et « Humble Quest ».

Hurd a également connu le succès dans le genre de la musique country, après avoir écrit des chansons n°1 pour Blake Shelton, Lady A et Luke Bryan.

L’ancien couple a enregistré son premier duo en 2021, « Chasing After You ».