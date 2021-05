Mare of Easttown Episode 5: Mare fait une pause dans le cas de Katie Bailey

Cet article contient des spoilers pour le cinquième épisode de Jument d’Easttown.

Il reste deux épisodes de l’émission de meurtre de HBO en Pennsylvanie Jument d’Easttown, et le cinquième épisode, «Illusions», met le drame de Kate Winslet à toute vitesse vers sa finale.

Pour ce que ça vaut, appeler jument (lequel SNL brillamment usurpé) un spectacle de meurtre le sape effrontément. La série a vraiment été un aperçu lent de l’existence désordonnée du détective Mare Sheehan, rendue plus compliquée par un meurtre. Chaque épisode nous a montré qu’il n’y a pas de frontières entre la vie personnelle, sociale et professionnelle de Mare. Ils se saignent tous. Plus le meurtre d’Easttown reste longtemps sans solution, plus les dégâts saignent dans les autres parties de la vie de Mare. Et sans aucun doute, une grande partie de ces dommages est auto-infligée, car Mare porte le traumatisme du divorce, du chagrin et de la culpabilité.

C’est peut-être pourquoi cet épisode spécifique et son rythme effréné suggèrent que la série franchit un tournant.

Soudain, Mare et le détective Colin Zabel (Evan Peters) font une énorme pause. Ils trouvent une travailleuse du sexe qui a survécu à ce qui semble avoir été une rencontre avec le meurtrier d’Erin, un homme qui aurait également enlevé Katie Bailey et Missy Sager, toujours portées disparues (et présumées mortes). Elle leur parle d’un client fumeur de cigarette qui a tenté de l’étrangler. Mieux encore, elle leur parle de sa camionnette bleue et leur donne les premières lettres et chiffres de sa plaque d’immatriculation.

Mare et Zabel ont tout ce dont ils ont besoin pour retrouver le coupable! Ou c’est ce qu’ils pensent.

Ce qu’ils ne savent pas, c’est que l’homme qui a kidnappé Katie et Missy n’est peut-être pas le même homme qui a tué Erin.

La possibilité qu’il y ait deux criminels différents en jeu est plus évidente pour les téléspectateurs parce que, contrairement à Mare et au reste de la police d’Easttown, nous savons ce qui est vraiment arrivé à Katie.

Ne réalisant pas qu’elle est toujours en vie, Mare et le reste d’Easttown ont en grande partie radié Katie. Et comme les meurtres et les enlèvements ne se produisent pas souvent à Easttown, il semble à beaucoup de résidents de la ville, y compris le chef de Mare, le chef Carter, que c’est une personne qui commet les crimes plutôt que de multiples incidents graves qui se produisent à Easttown.

Mare et Zabel n’ont pas tout à fait rejeté l’idée de plusieurs criminels, mais le lien de Mare avec le cas de Katie la pousse à rechercher des indices et des similitudes dans le meurtre d’Erin et la disparition de Missy.

Il y a aussi eu beaucoup de comportements louches de la part de plusieurs résidents d’Easttown, y compris l’ex Dylan d’Erin et son ami prêtre très sommaire qui semblent agir de plus en plus méfiants à la minute pendant que Mare et Zabel suivent d’autres pistes.

Jument d’Easttown, à la base, a été sur la façon dont Mare met ses espoirs, ses déceptions, sa valeur personnelle et son identité sur sa capacité à protéger les habitants d’Easttown et à faire son travail. En même temps, c’est une émission sur la façon dont ce travail, malheureusement et finalement, ne sera jamais suffisant pour la sauver d’elle-même. Et parfois, même les pauses chanceuses ressemblent à des pertes.

Pourquoi le kidnappeur de Katie Bailey et le meurtrier d’Erin ne sont peut-être pas la même personne

Les quatre derniers épisodes de jument ont travaillé dur pour établir que Mare croit que le meurtre d’Erin et les enlèvements de Katie et Missy sont tous liés. Cette logique a été soulignée dans l’épisode quatre, «Pauvre Sisyphe», lorsque nous avons appris qu’Erin envisageait de se lancer dans le travail du sexe via une application appelée Sidedoor. Katie et Missy, qui étaient également des travailleuses du sexe à temps partiel, ont utilisé la même application.

Cela a obligé Mare à voir si elle pouvait trouver des pistes avec des travailleuses du sexe, même si elle avait été dépouillée de son badge après avoir planté de l’héroïne sur sa belle-fille séparée. Dans l’épisode cinq, elle et Zabel ont la chance de se reposer, car une travailleuse du sexe décrit essentiellement la personne qu’ils recherchent et leur donne toutes sortes d’informations sur le véhicule qu’il conduit et même les cigarettes qu’il fume. Ils utilisent ce qu’ils ont de sa plaque d’immatriculation, et [unbeknownst to them] arrivent où Katie et Missy sont détenues.

Mais quel genre de criminel ont-ils vraiment trouvé?

Jument d’Easttown a été délibérément opaque à propos de cet homme, en retenant des détails sur qui il est, où il vit et quel est son accord.

Ce que nous savons, c’est qu’il a détenu Katie Bailey pendant plus d’un an et qu’il force maintenant Missy dans la même captivité. Katie dit à Missy dans l’une de leurs scènes ensemble qu’avant que Missy ne soit enlevée et jetée dans la pièce, une autre fille nommée Hillary était venue avec Katie. Hillary est tombée enceinte et Katie dit qu’elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Cela signale que cet homme a un modèle et une histoire d’enlèvement de jeunes femmes et de les utiliser comme esclaves sexuelles, et il a élaboré des plans élaborés pour ne pas se faire prendre. Yikes!

Et bien que le gars soit clairement horrible et dément, il ne semble pas correspondre à ce que nous savons de la personne qui a tué Erin. Il garde ses victimes captives pendant de très longues périodes. Après avoir enlevé Katie, il n’a plus frappé pendant un an avant de kidnapper Missy. S’il avait croisé Erin la nuit où elle a été tuée, il semble qu’il l’aurait enlevée au lieu de la tuer.

Mare et Zabel le surprennent et se lancent dans une fusillade. Zabel prend une balle dans la tête. Après une bagarre, Mare est capable de déjouer le ravisseur et de lui tirer dessus avant de s’évanouir. Elle ne sait pas qui elle a trouvé, ni n’a pu comprendre que Katie, qu’elle avait radiée, est vivante.

L’avenir de Mare semble terriblement sombre, même si elle résout ces cas

Si tu m’avais dit après Jument d’Easttown premier épisode que Mare trouve finalement Katie Bailey, j’aurais poussé un soupir de soulagement pour ma chère Mare. Le travail de détective de Mare est essentiellement le seul endroit de sa vie où elle peut trouver la fermeture et le contrôle des événements qui l’entourent.

Je dirais que Mare est mieux à même de protéger les habitants d’Easttown que de prendre soin de sa famille. Il semble que l’incapacité de Mare à résoudre le cas de Katie ne la blesse pas seulement parce que cela reflète le chagrin de perdre son propre fils, mais parce que cela fait également remonter le sentiment d’inadéquation et suggère qu’elle n’est pas en mesure de sauver les personnes qui dépendent d’elle. . Mare croit clairement que résoudre le cas d’Erin résoudra à son tour le cas de Katie et qu’elle trouvera une sorte d’absolution.

Après la confrontation dans l’épisode cinq, l’absolution ne se produit probablement pas.

Mare ne devrait même pas poursuivre cette affaire; elle a été suspendue et on lui a dit de la laisser tranquille. Selon la façon dont vous voyez leur relation, elle a également noué une relation amoureuse avec Zabel pour poursuivre l’enquête. Et maintenant que Zabel est morte, en grande partie à cause de sa poursuite incessante de l’affaire, je ne peux pas imaginer comment elle va vivre avec elle-même.

Même si elle a sauvé Missy et Katie, elle ne sera pas récompensée professionnellement et tout semblant de soulagement émotionnel sera compensé par la mort de Zabel.

Pendant ce temps, il est probable que l’assassin d’Erin soit toujours là-bas.

Nous découvrons également dans cet épisode que Dylan n’est peut-être pas aussi innocent qu’on le pensait auparavant, car nous le voyons visiter l’ancienne chambre d’Erin et empocher de l’argent qu’Erin avait économisé pour l’opération de l’oreille de leur fils. Il a également dit à l’ami d’Erin, Jess, de mentir aux détectives, et il a brûlé les journaux d’Erin.

Le diacre Mark, toujours ombragé, se profile à l’arrière-plan – qui a vu Erin avant sa mort, a son vélo dans sa voiture et a déjà été accusé d’inconduite avec une mineure. Il est probablement le suspect le plus coupable de la série.

Il y a aussi des suspects comme John Ross, le mari de la meilleure amie de Mare, Lori, qui l’a trompée, ainsi que l’auteur de fantaisie Richard Ryan (Guy Pearce) qui a presque disparu après avoir plongé dans la vie de Mare.

«Illusions», avec ses fusillades et ses révélations, voit Jument d’Easttown penchez-vous tout le long de son mystère de meurtre sinueux. Les personnes que nous pensions être décrochées pourraient être les plus grands méchants. Les gens que nous pensions condamnés sont encore en vie. Mais même si on a l’impression que la série a accéléré le rythme et la saveur, il vaut la peine de se rappeler que Jument d’Easttown a toujours été le traumatisme et le chagrin de Mare plutôt que le polar.

Plus tôt cette saison, Mare a déclaré que trouver Katie serait comme trouver une «aiguille dans mille putains de meules de foin». À la fin de cet épisode, Mare a défié toutes les chances, a eu de la chance et a trouvé cette aiguille insaisissable. Et pourtant, sa vie semble pire et plus sombre que jamais.