Mardi Trivia: Saviez-vous qu’Aamir Khan a rejeté DDLJ de Shah Rukh Khan, Bajrangi Bhaijaan de Salman Khan et d’autres superproductions?

Aamir Khan est connu comme Mr Perfectionist à Bollywood pour ses choix de cinéma uniques et contemporains. L’acteur de Laal Singh Chaddha fait beaucoup d’efforts et essaie de voir chaque aspect du film sans faille. Mais sa soif de perfection lui a coûté de nombreux films à succès qui sont entrés dans le minou de Shah Rukh Khan et de Salman Khan.

Saajan

Beaucoup ne savent peut-être pas qu’Aamir était censé partager l’écran avec Salman pour la première fois sur le celluloïd avec Saajan. Cependant, Aamir a refusé le rôle et plus tard, Sanjay Dutt a été considéré pour le rôle.

Darr

Selon les rapports, Ajay Devgn était le choix initial des créateurs pour Darr. Plus tard, il a été offert à Aamir mais il l’a refusé et l’a transmis à Shah Rukh Khan, qui est devenu une star du jour au lendemain avec son rôle de méchant.

Hum Aapké Hai Koun

Le réalisateur Sooraj Barjatya avait envisagé Aamir pour Hum Aapke Hai Koun mais ce dernier n’a pas trouvé le scénario attrayant. Il a ensuite été donné à Salman qui a encaissé toute la gloire.

Dilwale Dulhania Le Jaayenge

Aditya Chopra avait initialement proposé le rôle à Aamir mais il l’a refusé et Shah Rukh Khan est devenu immortel avec son rôle de Raj.

Dil à Pagal Hai

Yash Chopra avait d’abord proposé Dil To Pagal Hai à Aamir mais il l’a rejeté. Shah Rukh Khan est ensuite venu à bord et le reste appartient à l’histoire.

Mohabbatein

Après DDLJ, Aditya a de nouveau proposé le rôle principal à Aamir mais ce dernier l’a de nouveau refusé. Shah Rukh Khan est intervenu et le film est devenu un blockbuster de tous les temps.

Bajrangi Bhaijaan

Le réalisateur Kabir Khan avait approché Aamir pour le rôle mais il voulait quelques changements dans le scénario qui ne convenaient pas aux créateurs. Plus tard, Salman a été encordé et a livré l’un des plus grands succès de sa carrière.