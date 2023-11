MARDI TECH : Présentation de la mise à niveau majeure de Haas et comment elle contribuera à guider le développement de la voiture de l’année prochaine

LIRE LA SUITE : 6 gagnants et 5 perdants de Sao Paulo – Qui a quitté Interlagos le plus heureux lors du dernier week-end de sprint de la saison ?

En cela, Haas reflète des changements similaires effectués ailleurs par des équipes plus grandes. Le déplacement des radiateurs plus haut et vers l’arrière permet de reprofiler les pontons pour donner un flux d’air plus avantageux. Le sidepod est plus volumineux en haut pour accueillir les radiateurs nouvellement installés. Le volume ainsi créé ailleurs a été utilisé comme suit :