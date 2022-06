Mardi mène un raid de quatre Oaks pour O’Brien | Nouvelles de la course

Les connexions de mardi s’attendent à ce que son endurance se révèle à l’épreuve des Cazoo Oaks à Epsom.

La fille de Galileo, formée par Aidan O’Brien, est élevée pour exceller dans la Classique des pouliches en tant que propre sœur de la brillante Minding, qui a remporté les 1000 Guinées et les Oaks en 2016.

Mardi a terminé troisième des Guinées à Newmarket et deuxième des Guinées irlandaises au Curragh ce printemps, et passe à un mile et demi pour la première fois vendredi.

« Elle est en bonne forme. Elle a eu deux belles courses à Newmarket et au Curragh, elle n’a pas fait grand-chose depuis », a déclaré O’Brien.

« De toute évidence, elle n’est pas allée plus loin qu’un mile. Son pedigree indique qu’elle a une chance de faire le voyage – c’est une sœur de Minding – alors j’espère qu’elle le fera. »

Minding est l’un des neuf précédents vainqueurs des Oaks pour O’Brien – et Tuesday fait partie d’une équipe de quatre pour le maître de Ballydoyle cette fois-ci.

Concert Hall n’avait qu’une demi-longueur de retard mardi lorsqu’il était troisième des 1000 Guinées irlandaises il y a moins de quinze jours et renoue avec la rivalité, tandis que Thoughts Of June a prouvé son endurance en repoussant le vainqueur du groupe 1 de Joseph O’Brien, Above The Curve dans les Cheshire Oaks.

L’Algarve, qui était une quatrième bien battue derrière la favorite des Oaks Emily Upjohn dans les Musidora Stakes à York lors de sa dernière apparition, complète le quatuor.

O’Brien a ajouté: « Concert Hall est en bonne forme. Elle a fait une belle course au Curragh dans les Guinées et a gagné à Navan avant cela sur un mile et quart.

« Thought Of June a eu une belle course dans sa jeune fille et s’est bien avancée de celle-ci à Chester. Elle a bien fait le voyage et c’est une pouliche qui s’améliorera au fil de l’année. La pouliche de Joseph a remporté de belles victoires depuis, nous en avons donc été ravis. .

« L’Algarve était juste prête à commencer à York et s’est bien avancée depuis. Nous avons toujours pensé qu’il y avait une chance qu’elle puisse faire le voyage. »

Bien qu’Above The Curve ne soit pas au départ, O’Brien junior a toujours un prétendant intéressant en Tranquil Lady, qui a impressionné dans les Blue Wind Stakes à Naas la dernière fois et qui sera monté par Tom Marquand.

« Elle a bien gagné à Naas et c’était évidemment la course logique pour elle », a déclaré l’entraîneur.

« Nous espérons qu’elle pourra bien courir. Tant que le sol n’est pas trop mou, je suis assez content. »

Charlie Appleby, qui a déjà remporté ses premiers 2000 guinées, 2000 guinées irlandaises et 2000 guinées françaises cette année, compte sur With The Moonlight pour ajouter les Oaks à son illustre CV.

La pouliche de Frankel a démarré avec succès sa campagne de trois ans dans les Pretty Polly Stakes Listed à Newmarket début mai et Appleby est convaincue de nouveaux progrès.

« With The Moonlight s’est définitivement manifesté depuis sa victoire à Newmarket et nous avons été ravis de sa préparation », a-t-il déclaré sur le site Web de Godolphin.

« Nous allons dans l’inconnu en avançant jusqu’à un mile et demi, bien que tous les signes jusqu’à présent aient indiqué que cette distance devrait être dans sa boussole.

« Plus de pluie ne serait pas positive pour ses chances, mais elle ne semblera pas déplacée sur le terrain et, si elle reste, nous pensons qu’elle va être une joueuse. »

Rogue Millennium, formé par Tom Clover, n’a pas encore goûté à la défaite après deux départs, avec des connexions dépassant les frais supplémentaires requis de 30 000 £ après avoir remporté le procès de Lingfield Oaks.

Clover a déclaré: « Nous avons un beau tirage, ce qui est un bon début, et elle semble s’être améliorée – je pense qu’elle a fait un grand pas en avant de Wetherby à Lingfield.

« Je suis vraiment satisfait de son apparence physique et son travail a été bon. Je suppose que nous saurons vendredi où nous en sommes avec elle.

« C’est une pouliche vraiment coriace et je pense que la pluie l’aidera. Je n’étais pas convaincue qu’elle aimait le sol bruyant lors de ses premiers départs, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle s’est accrochée légèrement à gauche.

« J’espère que le terrain nous conviendra mieux. C’est une journée très excitante pour nous et j’espère qu’elle fera une course massive. »