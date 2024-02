Mardi Gras 2024 à la Nouvelle-Orléans : mardi gras, faux monarques et plus

NOUVELLE-ORLÉANS (AP) — La Nouvelle-Orléans a fait mardi ses adieux à la saison du carnaval, typiquement joyeux, avec mardi Gras des défilés, des fêtes de rue et ce qui équivalait à un immense festival de costumes en plein air autour des bars et restaurants du quartier français.

Des fêtards vêtus de capes, de perruques, d’élasthanne et de plumes ont dansé devant la cathédrale Saint-Louis à Jackson Square au son de la musique latine. Non loin de là, les touristes et les habitants parcouraient les rues Bourbon et Royal avec des costumes allant du rare et suggestif au fantaisiste.

Il y avait des pirates, des mimes et une famille de bananes géantes. Un groupe de juges en robe noire et perruque blanche avalaient un verre devant un bar tandis que, à proximité, un gorille vert fluorescent poussait un caddie à travers une intersection et une demi-douzaine de « Kens » portant un manteau de fourrure et une perruque blonde. Le film « Barbie » a posé pour des photos avec des passants.

Les gens marchent en costumes lors du défilé de la Société de Sainte-Anne dans les quartiers Bywater et Marigny. (Photo AP/Matthieu Hinton)

Au début, la foule légère s’est nettement accrue à mesure que la matinée couverte et froide a cédé la place au soleil et aux températures plus douces.

En dehors des rues étroites du quartier, deux défilés riches en traditions se sont déroulés sur un itinéraire qui les a conduits à travers le quartier Uptown de la ville et sur Canal Street, dans le quartier des affaires. Vint d’abord le Club d’aide sociale et de plaisir zoulou, avec des marcheurs et des cavaliers vêtus de costumes d’inspiration africaine distribuant le cadeau emblématique du club centenaire : des noix de coco décorées à la main. Plus tard, Rex, le roi du carnaval, a dévalé Saint-Charles et s’est arrêté pour porter un toast de cérémonie dans un bâtiment historique du centre-ville avec le maire LaToya Cantrell.

Mardi Gras – ou Mardi gras – est une fête laïque mais elle est liée aux traditions chrétiennes et catholiques romaines. Il tombe toujours la veille du mercredi des Cendres et est considéré comme le dernier jour de fête et de réjouissances avant la solennité du Carême.

“J’ai été élevée dans la religion catholique, donc demain c’est pour me repentir, mais aujourd’hui c’est pour faire la fête”, a déclaré Bethany Kraft, une visiteuse régulière de Mobile, en Alabama, en attendant les défilés avec son mari Alex. Elle portait une robe blanche et un casque en forme de croissant de lune ; lui, un costume de Fred Flintstone.

Un membre du groupe traditionnel du Mardi Gras, The Tramps, organise un lancer de noix de coco traditionnel pendant le défilé Krewe of Zulu. (Photo AP/Matthieu Hinton)

Lundi soir, le défilé du Krewe of Orpheus, co-fondé par le musicien et acteur local Harry Connick Jr. En plus des chars et des fanfares élaborés, les participants comprenaient Connick lui-même, l’acteur Neil Patrick Harris et le mari de Harris, David Burtka. .

La Nouvelle-Orléans accueille la célébration du carnaval la plus grande et la plus connue du pays. Il regorge de traditions appréciées des habitants. Mais c’est aussi un élan vital pour l’économie touristique de la ville, toujours évidente dans le quartier français.

“Pas d’étrangers ici”, a déclaré la visiteuse Renitta Haynes de Chattanooga, Tennessee, en regardant les fêtards costumés sur Bourbon Street ce week-end. « Tout le monde est très sympathique et accessible. J’aime ça.”

Elle et son amie Tiffany Collins portaient des colliers géants de perles violettes, vertes et dorées tout en sirotant des boissons.