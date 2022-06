Mardi en tête des huit prétendants à la couronne du Derby irlandais au Curragh | Nouvelles de la course

Le vainqueur des Oaks mardi est à la tête d’un peloton de huit pour le Dubai Duty Free Irish Derby de samedi au Curragh.

L’étroit vainqueur d’Epsom d’Aidan O’Brien a été complété pour la Classique mardi et s’est depuis hissé au sommet du marché.

La fille de Galileo tentera de devenir la première pouliche depuis Balanchine en 1994 à remporter le Derby irlandais et elle est la seule coureuse d’O’Brien dans la course.

Ses fils sont cependant également représentés. Joseph O’Brien dirige Hannibal Barca, qui a remporté les Gallinule Stakes lors de sa première manche depuis son départ de Brian Meehan, tandis que Donnacha O’Brien dirige Piz Badile, qui a déçu à Epsom.

Westover est le principal challenger du Royaume-Uni pour Ralph Beckett.

Il a rencontré des problèmes de course lorsqu’il a terminé troisième derrière Desert Crown à Epsom. Rob Hornby, qui le montait ce jour-là, a été remplacé par le jockey champion d’Irlande Colin Keane.

Le défi britannique est complété par Lionel, formé par David Menuisier, vainqueur des Cocked Hat Stakes à Goodwood.

Jim Bolger dirige Boundless Ocean, French Claim représente Paddy Twomey, tandis que Glory Daze d’Andy Oliver complète le plateau.

Un peloton de six va se poster dans les GAIN Railway Stakes avec trois d’entre eux, Age Of Kings, Blackbeard et Crispy Cat ayant tous couru à Royal Ascot.