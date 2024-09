Mardi du London Design Festival 2024

L’équipe de Dezeen vous présente en direct le London Design Festival, qui se déroulera du 14 au 22 septembre. Lisez la suite pour découvrir toute la couverture du mardi 17 septembre.

11h00 – C’est l’heure de la remise des médailles !

La cérémonie pour la médaille annuelle du design de Londres a eu lieu hier soir dans la Space House récemment rénovée, conçue à l’origine par Richard Seifert dans les années 1960.

Wai Shin Li, co-PDG de Dezeen, faisait partie du jury chargé de choisir les lauréats de cette année, parmi lesquels Natsai Audrey Chieza et Pat McGrath, qui ont reçu leurs médailles dans un espace de bureaux très lumineux et bientôt ouvert au public, au onzième étage.

Le directeur éditorial Max Fraser était assis à côté d’Eva Jiřičná, elle-même lauréate du prix Lifetime Achievement en 2018, qui se souvient de la construction initiale de Space House.

« À l’époque, on disait aux femmes qu’elles ne pouvaient pas concevoir de bâtiments, seulement des intérieurs », plaisante Jiřičná, aujourd’hui âgée de 85 ans : « Aujourd’hui, je conçois un projet pour 13 000 logements en Tchéquie ! »

10h30 – conception de la manifestation

Compte tenu de l’état de la politique mondiale, il n’est peut-être pas surprenant que plus d’une exposition au LDF de cette année soit consacrée à la conception des manifestations.

Alors que le studio d’architecture Bark investit la galerie 127 du V&A avec sa vision de « l’architecture de protestation » (voir le blog en direct de Dezeen du jour de l’ouverture), Pratique N16 L’atelier de Stoke Newington accueille une exposition de pancartes, d’affiches et d’interventions architecturales de 16 studios différents.

De nombreuses œuvres textiles présentées dans l’exposition collective abordent la brutalité de la guerre israélo-palestinienne en cours, notamment un foulard keffieh traditionnel brodé d’images graphiques par la photographe documentaire Jenny Matthews et le Grief Quilt for Palestine, qui invite à la participation comme un acte de solidarité et de deuil collectif.

Ne manquez pas de visiter la cour pour voir l’une des imposantes tours de tensegrity en bambou développées par le collectif de design Project Bunny Rabbit pour Extinction Rebellion, qui peuvent être rapidement déployées mais sont difficiles à retirer – et qui ont fait l’objet d’une descente de police.

Des points bonus si vous repérez le félin résident de Praxis N16.

10h00 – des viennoiseries, bien sûr

Cajsa Carlson, rédactrice adjointe de Dezeen, s’est rendue au showroom londonien de la marque de design danoise Hay à Shoreditch pour découvrir les dernières actualités de la marque et avoir un avant-goût de Copenhague.

Parmi les nouveautés présentées, on trouve les premières baskets de la marque, lancées avec ASICS lors du festival 3 Days of Design de Copenhague, dans deux nouveaux coloris : violet et marron. Au showroom, elles étaient présentées avec un pyjama assorti, facilitant ainsi le passage de la chambre à coucher à la salle de réunion.

La marque a également donné un aperçu de sa chaise X-Line relancée, une conception high-tech du designer danois Niels Jørgen Haugesen de la fin des années 1970.

Dans la version de Hay, la chaise originale de couleur acier côtoie de nouvelles itérations dans une variété de teintes atténuées qui peuvent être combinées pour un effet amusant.

Ce ne serait pas une journée danoise sans quelques viennoiseries !

Chez Hay, ils provenaient de la boulangerie authentique Ole & Steen et se composaient de stænger – une pâtisserie tressée à la pâte moelleuse, fourrée de crème anglaise à la vanille et de pâte à la cannelle, le tout surmonté d’un glaçage. Il était donc facile de se croire à Copenhague.

9h30 – et nous sommes de retour

Nous revenons sur le London Design Festival (LDF) de cette année. Jennifer Hahn, rédactrice en chef du magazine Dezeen, Jane Englefield, journaliste spécialisée dans le design et la décoration d’intérieur, Clara Finnigan, rédactrice sociale et Douglas Jardim, stagiaire éditorial, sont sur place à Londres pour vous faire part de leurs impressions en direct.

Découvrez ce qui s’est passé lundi ici, notamment l’exposition Reclaimed: The Silo Collection, une boutique éphémère Yinka Ilori (photo du haut) et un aperçu de notre exposition Design You Can Feel, qui ouvre aujourd’hui.

Pour vous tenir au courant de toutes les activités du festival, Dezeen Events Guide a créé un guide LDF, mettant en évidence les événements clés du festival cette année.

Pour rester à jour, suivez Dezeen en direct : le London Design Festival, qui se déroulera du 14 au 22 septembre 2024. Dezeen Events Guide a créé un guide LDF, mettant en évidence les événements clés du festival. Consultez Dezeen Events Guide pour toutes les dernières informations dont vous avez besoin pour assister à l’événement, ainsi qu’une liste d’autres événements d’architecture et de design qui se déroulent dans le monde entier.

Découvrez tout ce qui s’est passé le jour de l’ouverture (13 septembre) et le lundi (16 septembre).

Toutes les heures sont exprimées en heure de Londres.

L’image principale est de Clara Finnigan.