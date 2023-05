Mardi devrait être le jour le plus chaud de l’année au Royaume-Uni, avec 25 ° C prévus

Mardi pourrait être le jour le plus chaud de l’année au Royaume-Uni jusqu’à présent, avec 25 ° C prévus dans certaines parties du pays, ce qui dépasserait les températures atteintes dimanche.

Dan Stroud, un météorologue du Met Office, a déclaré que les prévisionnistes s’attendaient à ce que les températures atteignent 25 ° C à « un ou deux endroits … très probablement dans l’ouest de l’Écosse » mardi.

Dimanche a battu le record de samedi pour la journée la plus chaude de 2023, Plymouth atteignant 24,4 °C.

Stroud a déclaré: « Mais après cela, nous nous attendons à ce que les températures baissent un peu alors que nous avançons vers le milieu et la fin de la semaine. » Il a ajouté que les températures resteraient « généralement supérieures à la moyenne » mais ne répondraient pas aux « critères de canicule ».

Il a déclaré: «Nous avons actuellement une haute pression, ce qui apporte un temps sec et calme et un peu de soleil à la fin du printemps et au début de l’été.

« Nous nous attendons à des conditions similaires pour le reste de la semaine et le week-end prochain et probablement au-delà. Donc, une longue période de temps sec et calme.

Les prévisionnistes ont déclaré que la haute pression est survenue parce que le courant-jet situé au nord du Royaume-Uni tient à distance les systèmes météorologiques instables.

Le temps chaud des jours fériés a conduit le RAC à prédire le jour férié de fin mai le plus achalandé depuis avant la pandémie.

Lundi, National Highways a déclaré que la M25 à Surrey resterait fermée dans le sens inverse des aiguilles d’une montre entre la sortie 6 et la sortie 5 en raison d’une enquête de la police de Surrey sur une grave collision.

Il écrit sur Twitter: « La fermeture devrait être en place pendant plusieurs heures. Le trafic à l’intérieur de la fermeture est inversé depuis l’arrière de la file d’attente, mais cela prendra du temps.

Selon les autoroutes nationales, il y avait de graves embouteillages sur plusieurs routes principales lundi, notamment l’A1, la M1 et la M25. Parmi les plus touchés figurait la M6, où les automobilistes passant devant Preston dans le Lancashire devaient s’attendre à des retards pouvant aller jusqu’à une heure lundi après-midi.

Dimanche, le RAC prévoyait 19,2 millions de trajets de loisirs en voiture, ajoutant que la période entre 15h et 19h lundi devait être le pic de trafic. Son porte-parole, Rod Dennis, a déclaré : «Avec les restrictions de voyage imposées pendant Covid maintenant, heureusement, un lointain souvenir, il est clair que le désir des conducteurs de s’évader a été ravivé.

« Le Met Office prévoit un temps largement stable avec des températures supérieures à la moyenne, nous nous attendons donc à ce que ce soit une période mouvementée sur les routes principales, car les gens visent à tirer le meilleur parti du dernier long week-end avant août. »