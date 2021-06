Mardi à l’Euro : l’Angleterre sera-t-elle en tête du groupe et l’Ecosse se qualifiera-t-elle pour les 16 derniers ? | Actualités footballistiques

Tous les regards seront tournés vers le groupe D de l’Euro 2020 mardi, l’Angleterre et l’Écosse jouant toutes les deux leurs derniers matches de groupe.

Angleterre ne sera en tête du groupe D que s’il bat République Tchèque à Wembley après leur décevant nul 0-0 contre l’Écosse vendredi, qui a suscité de nombreuses critiques pour la performance léthargique des hôtes, notamment celle du capitaine Harry Kane – qui à ce stade de la Coupe du monde 2018 avait déjà marqué cinq buts.

















Gareth Southgate dit qu’il ne sait pas si Mason Mount et Ben Chilwell seront disponibles pour jouer contre la République tchèque après avoir été contraints de s’isoler



Alors que le sort de l’Angleterre est toujours entre leurs mains et qu’il a battu la Croatie, finaliste de la Coupe du monde, lors de son match d’ouverture, l’ailier Raheem Sterling – buteur de leur seul but du tournoi jusqu’à présent – a déclaré que la réponse à l’impasse avec les plus anciens rivaux des Trois Lions avait été au-dessus.

« Je pense qu’il y a un peu de réaction excessive », a déclaré Sterling. « Je sens juste qu’il y a plus de panique à l’extérieur qu’à l’intérieur du bâtiment. En même temps, les joueurs qui ont participé à quelques tournois, qui ont une grande expérience, essaient d’aider les autres. »

Les préparatifs de l’Angleterre pour leur dernier match de groupe ont été mis en difficulté par la décision de mettre Mason Mount et Ben Chilwell en isolement après avoir embrassé et parlé à l’Écossais Billy Gilmour sur le terrain après le match contre l’Écosse et, surtout, ils auraient également a ensuite passé du temps avec son coéquipier de Chelsea dans le tunnel, avant de retourner un test Covid-19 positif lundi.

« Je ne peux pas dire que ce n’est pas perturbateur », a déclaré lundi l’entraîneur anglais Gareth Southgate. « Nous ne savons pas vraiment à ce stade s’ils pourraient être OK pour demain ou s’ils pourraient être absents pendant 10 jours. Il y a donc beaucoup d’inconnues. »

Écosse ont reçu un coup dur avant leur match contre Croatie à Hampden Park après le test positif de Gilmour, ce qui signifie qu’il ratera le match incontournable de mardi. Moins de trois points garantira que l’Écosse sera éliminée de sa première finale de tournoi pendant 23 ans au premier obstacle.

















Steve Clarke dit que le test Covid-19 positif de Billy Gilmour est un coup dur pour l’équipe avant le match de mardi contre la Croatie (Photos: ©UEFA 2021)



Le manager Steve Clarke a déclaré: « Si nous continuons à créer les occasions que nous avons créées, si nous continuons à avoir les tirs au but que nous avons eu lors des matchs précédents, alors vous aimeriez penser que Lady Luck sera de notre côté et un d’entre eux vont toucher le fond du filet.

« Billy est bouleversé comme on peut s’y attendre. Il est asymptomatique. J’espère qu’il reprendra le jeu le plus rapidement possible. C’est un coup dur pour nous. Mais c’est une chance pour quelqu’un d’autre de venir dans l’équipe. »

L’entraîneur de la Croatie, Zlatko Dalic, a été plus impartial dans sa réponse, ajoutant : « Gilmour a très bien joué contre l’Angleterre, mais jusqu’à ce match, il n’a jamais été une option de premier choix et il n’a peut-être même pas commencé contre nous.

« Les conditions devraient être les mêmes pour tous. Elles ne sont pas les mêmes pour tous. Je souhaite que Gilmour se rétablisse bien. Et je ne souhaite plus que d’autres joueurs écossais soient testés positifs.

« Je ne vois pas son absence comme un avantage car celui qui le remplacera sera un joueur plus expérimenté. Cela dit, je souhaite à Gilmour un prompt rétablissement. »

Croatie ont sous-performé lors du tournoi de cet été – défaite contre l’Angleterre et match nul contre la République tchèque – et font face à leur propre bataille pour atteindre les 16 derniers.

« C’est notre dernière chance de nous qualifier pour les huitièmes de finale et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour y arriver, a déclaré Dalic. « L’Ecosse a montré sa qualité contre l’Angleterre mais nous devons aller sur le terrain en tant que favoris.

« Nous devons être patients et ne pas faire preuve de prudence et peu importe l’heure à laquelle nous le laissons tant que nous gagnons. »

Qui joue mardi ?

Nouvelles de l’équipe

République Tchèque vs Angleterre : Southgate a déjà confirmé que le capitaine Kane commencera après les récentes critiques de ses performances à l’Euro 2020.

Harry Maguire fait pression pour ses premières minutes du tournoi après son retour sur le banc des remplaçants contre l’Écosse, bien que Chilwell et Mount aient des doutes en raison de leur isolement préventif continu.

Patrick Schick s’est remis d’une hémorragie à la tête subie contre la Croatie, ce qui signifie que la République tchèque n’a plus de soucis de blessure à affronter avant son dernier match de groupe.

Croatie vs Ecosse : Marcelo Brozovic reviendra dans la formation de départ de la Croatie, a confirmé Dalic, mais il n’y a aucune opportunité pour Borna Barisic, qui joue son club de football en Écosse avec les Rangers, de faire une première apparition malgré la reprise de l’entraînement de l’équipe.

Gilmour sera absent pour l’Écosse après son test positif au Covid-19.

Qui a besoin de quoi pour se qualifier ?

Pendant que Angleterrele butin actuel de quatre points les verra progresser comme l’une des quatre équipes les mieux placées et troisièmes, même s’ils perdent contre le République Tchèque mardi, seule une victoire leur suffira pour se qualifier en vainqueurs de groupe.

Un tirage au sort pour le République Tchèque entre-temps, s’assurerait qu’ils progressent en tant que gagnants de groupe et fassent face à une rencontre potentielle avec l’un des Portugal, Allemagne, France ou alors Hongrie.

Ont été Angleterre pour passer en tant que finalistes, ils affronterait les vice-champions du groupe E – Espagne, Suède, Pologne ou alors Slovaquie.

Pour ce qui est de Écosse, rien de moins qu’une victoire sur la Croatie leur suffira pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale.

Si l’Ecosse gagne et que l’Angleterre et les Tchèques font match nul, l’Ecosse sera l’une des quatre équipes classées troisièmes. Ils pourraient faire face soit Pays-Bas, le vainqueur du groupe E (Suède, Slovaquie ou alors Espagne) à Glasgow le mardi 29 juin ou le vainqueur du groupe B (Belgique, Russie ou alors Finlande).

Statistiques clés…

La République tchèque et l’Angleterre étaient dans le même groupe de qualification pour l’UEFA Euro 2020 – l’Angleterre s’est imposée 5-0 à Wembley et la République tchèque s’est imposée 2-1 à Prague. Ils s’affrontent pour la première fois dans un tournoi majeur.

La République tchèque a encaissé neuf buts lors de ses trois matches à Wembley contre l’Angleterre, n’en inscrivant que deux (D1 L2). Leur seul match de tournoi majeur précédent à Wembley était la finale de l’Euro 1996 – ils ont perdu 2-1 contre l’Allemagne en prolongation, suite au but en or d’Oliver Bierhoff.

Le match nul 0-0 de l’Angleterre contre l’Écosse lors du MD2 était leur 17e match nul et vierge lors de l’EURO/Coupe du monde combinés, le plus grand nombre de toutes les nations.

La Croatie n’a jamais battu l’Ecosse lors de ses cinq précédentes rencontres (D3 L2). En fait, la France (8 matchs) et le Portugal (7) sont les seules équipes que les Croates ont affrontées à plus d’occasions sans jamais remporter de victoire.

L’Ecosse n’a perdu qu’un de ses neuf derniers matches à Hampden Park (5 v., 3 n.), même si c’était en MD1 contre la République tchèque. Ils y ont subi pour la dernière fois des défaites consécutives en septembre 2019 contre la Russie et la Belgique.

L’Écosse n’a pas réussi à marquer lors de cinq de ses huit derniers matches dans des tournois majeurs (V1 D3 L4), n’ayant pas trouvé le chemin des filets avec les 30 tirs au but à l’EURO 2020 jusqu’à présent.

Aussi à l’Euro 2020…

L’attaquant français Ousmane Dembele a été exclu de l’Euro 2020 en raison d’une blessure.

Dembele était entré en jeu en deuxième mi-temps lors du match nul 1-1 des champions du monde dans le groupe F contre la Hongrie samedi et avait eu un impact immédiat sur leur attaque, mais il est sorti en boitant avec une blessure apparente au genou.

« Ousmane Dembele a subi une radiographie à l’hôpital de Budapest dimanche soir », a indiqué la Fédération française de football (FFF) dans un communiqué, sans préciser la nature de la blessure.

« Le temps de récupération est incompatible avec son maintien dans l’effectif. Après avoir discuté avec le joueur et (le médecin de l’équipe) Franck le Gall, (l’entraîneur) Didier Deschamps a reconnu qu’Ousmane Dembele est exclu pour le reste du tournoi. »

Deschamps a encore d’autres options offensives derrière les partants Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappe, avec Olivier Giroud, Kingsley Coman et Wissam Ben Yedder dans l’équipe.

La France est en tête du groupe F avec quatre points, un devant le Portugal et l’Allemagne et trois devant la Hongrie, avant d’affronter le Portugal lors du dernier tour des matches de groupe mercredi.

Que font les autres nations d’origine ?

Après avoir atteint les huitièmes de finale dimanche, le Pays de Galles poursuivra ses préparatifs pour son premier match à élimination directe, à Amsterdam samedi soir.