Marcus Stroman est le bras d’enclos dont les Cubs ont besoin, mais la rotation est-elle une option en octobre ?

CHICAGO — Sans les Bears de Chicago, la saga Marcus Stroman aurait pu être l’histoire sportive la plus déroutante et imprévisible de cette ville. Stroman est passé d’un passage presque certainement sur la liste des blessés après un séjour minimum à une blessure plus grave et à voir sa saison mise en péril. Stroman, qui n’aime pas être entouré d’une équipe lorsqu’il ne peut pas aider sur le terrain, a pratiquement disparu. Il a ensuite émergé tranquillement en lançant des enclos en Arizona beaucoup plus rapidement que prévu. Puis vendredi, il a été étonnamment activé et immédiatement mis dans l’enclos des releveurs.

« Je suis quelqu’un qui repousse les délais », a déclaré Stroman. « J’ai toujours été comme ça. Je ne mettrai jamais mon corps en danger, mais je sais aussi quand mon corps peut être poussé et être prêt. Je n’étais pas ravi lorsque j’ai reçu le diagnostic pour la première fois. On aurait dit que c’était la saison.

La recommandation était de se reposer pendant quatre à six semaines, mais Stroman a déclaré qu’il était devenu « nerveux » après quelques jours et qu’il avait reçu une injection de cortisone. Cela l’a amené à se sentir beaucoup mieux, et comme il avait gardé son bras en mouvement tout au long de son séjour sur le plateau – il n’avait pas lancé de match depuis le 31 juillet – cela a permis qu’un retour puisse se produire plus rapidement que quiconque ne l’imaginait.

« C’était juste une question de bien-être », a déclaré Stroman. « Je suis arrivé à un point où mon confort était bien meilleur. Je pouvais respirer, tousser sans douleur. Maintenant, je suis capable de le gérer. C’est plutôt des courbatures (après les sorties). Je ne le ressens pas beaucoup là-bas. Il s’agit donc simplement de gérer les douleurs au quotidien, ce pour quoi je pense que je suis plutôt bon.

Au départ, beaucoup se demandaient comment Stroman allait être utilisé. Le manager des Cubs de Chicago, David Ross, a répondu à cette question presque immédiatement, alors que Stroman faisait deux apparitions en relève lors de soirées consécutives à son retour dans l’équipe en Arizona. Stroman dit qu’il est prêt à assumer le rôle que l’équipe a besoin de lui, et pour le moment, c’est l’aide dans l’enclos des releveurs dont ils ont désespérément besoin.

Avec Michael Fulmer de retour dans l’IL et Adbert Alzolay également absent, deux des quatre releveurs en qui Ross a le plus confiance sont sur le plateau. Le retour de Stroman lui donne un vétéran en qui il a confiance et qui peut intervenir quelle que soit la situation.

« On a l’impression que nous avons un véritable levier dans l’enclos des releveurs », a déclaré Ross. « Il va bien gérer n’importe quel moment. Il a une tonne de confiance. Nous pouvons le mettre à l’arrière, essayer d’en tirer des multiples si la situation se présente. Il y a beaucoup de confiance là-bas.

Alors, est-il possible de prolonger Stroman pour qu’il puisse démarrer avant la fin de la saison ?

« Je ne pense pas que nous ayons écarté aucune option à long terme », a déclaré Ross. « Ce que je dirais, c’est que maximiser ses manches est vraiment important pour moi. Ces manches à effet de levier qui pourraient tomber entre les mains d’un autre gars seront plus importantes, à mon avis.

Les 2K de Marcus Stroman au 7e pic.twitter.com/RDWvcIktml – Rob Friedman (@PichingNinja) 16 septembre 2023

La réalité est que Ross aurait probablement pu obtenir environ 16 manches contre Stroman s’il avait réussi trois départs au cours des deux dernières semaines. Mais ce serait plutôt optimiste. Et quel impact cela aurait-il sur un enclos des releveurs déjà imposé ? Cela signifierait-il retirer Javier Assad de la rotation ? Et s’il faisait cela, devrait-il s’appuyer sur le duo lors du premier départ de Stroman, ce qui signifie qu’il aura un enclos encore plus court pendant quelques jours ?

« Je sais que mes affaires jouent contre n’importe qui », a déclaré Stroman. « C’est excitant pour moi d’être utilisé dans plusieurs rôles. Je sais que je me suis imposé comme titulaire, mais aller là-bas et clôturer des matchs, être utilisé comme ouvreur, être utilisé pendant quelques manches dans des rôles importants, je pense que c’est excitant et je pense que c’est ce dont nous avons besoin. tout de suite. »

Avec la configuration actuelle, Ross peut utiliser Stroman avec un effet de levier élevé pendant plusieurs manches, en obtenant éventuellement une demi-douzaine uniquement sur le terrain actuel. Hayden Wesneski (a accordé un point lors de cinq de ses sept dernières sorties, dont trois circuits), Daniel Palencia (six points mérités accordés lors de ses quatre dernières sorties) et Luke Little (a permis à trois de ses six coureurs hérités de marquer) chacun a l’air méchant lorsqu’il est activé, mais en général, ce sont des jokers incohérents.

Drew Smyly a semblé solide mais doit être utilisé contre des poches très spécifiques. Le vétéran Brad Boxberger a montré un joli curseur depuis son retour de l’IL de 60 jours, mais il n’a peut-être pas le temps (ou l’étoffe, franchement) de regagner des moments à fort effet de levier. Pourtant, il a de l’expérience dans ces moments-là et peut donner à Ross des manches de qualité en cas de besoin. L’ajout de Stroman donne à Ross une certaine forme de stabilité à un groupe manquant de Fulmer et d’Alzolay.

Ross a besoin de l’aide de l’enclos des releveurs en ce moment, et son objectif est d’essayer de gagner suffisamment de matchs pour accéder aux séries éliminatoires. Tout ce qui va au-delà n’est pas sur son radar. Mais Stroman pourrait-il débuter les séries éliminatoires si nécessaire ? Les rebondissements de sa saison lui ont déjà réservé de multiples surprises, rien n’est donc vraiment à exclure.

« Je pense que je suis l’un des titulaires les plus élites lorsque je suis en bonne santé », a déclaré Stroman. «Je pense que nous sommes au jour le jour maintenant. C’est un baseball assez intense et sous haute pression maintenant. Je pense que tout le monde se concentre uniquement sur la victoire chaque jour. Je peux y aller et lancer n’importe quel nombre de manches. À ce stade, je suis prêt à partir. En termes de charge, je pourrais y aller et commencer, je pourrais être dans l’enclos, je pourrais faire tout ce dont ils ont besoin.

(Photo : Joe Camporeale / USA aujourd’hui)