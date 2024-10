Marcus Stroman a quitté l’alignement ALDS des Yankees: le lanceur rate le premier tour des séries éliminatoires après une fin de saison moche

Avant leur match éliminatoire contre les Royals de Kansas City qui débute samedi dans le Bronx, les Yankees de New York ont ​​dévoilé leur alignement de 26 joueurs pour cette série de divisions de la Ligue américaine, la meilleure des cinq. La plus grande surprise est que le partant droitier Marcus Stroman a été exclu de la liste ALDS des Yankees.

Chaque ALDS comporte deux jours de congé intégrés au calendrier, ce qui a permis aux Yankees de disposer d’une équipe de lanceurs de 11 hommes, petite par rapport aux normes actuelles. Ces deux jours de repos signifient également que les Yankees et les autres participants de l’ALDS peuvent procéder à une rotation de trois joueurs. Ces considérations ont conduit à l’abandon de Stroman, essentiellement en faveur du speedster et spécialiste des courses de pincement Duke Ellis.

Au cours de la saison régulière, Stroman, 33 ans, faisait partie de la rotation des Yankees en route vers leur victoire au titre de l’AL East. En 29 départs et une apparition en relève, Stroman a lancé une MPM de 4,31 et une MPM de 95+ avec 113 retraits au bâton et 60 buts sur balles involontaires en 154 2/3 de manches. Ce sont des chiffres globalement adéquats, mais la performance de Stroman depuis juin a fait défaut – il a une MPM de 5,70 depuis début juin – et cela a probablement influencé dans une large mesure la décision des Yankees. Si les Yankees se qualifient pour la meilleure des sept séries de championnats de la Ligue américaine, alors Stroman peut être inscrit à ce moment-là s’ils le souhaitent.

Il convient de noter que Stroman, qui en est à sa première saison avec les Yankees, doit 18,5 millions de dollars pour 2025, et son contrat comprend une option de 18 millions de dollars pour 2026 qui s’acquiert automatiquement s’il atteint 140 manches lancées la saison prochaine.

Contre les Royals, les Yankees se tourneront vers l’as Gerrit Cole pour le premier match de la série samedi. Carlos Rodón devrait commencer le match 2 et Luis Gil ou Clarke Schmidt débuteront le match 3. Michael Wacha opte pour les Royals samedi.