Marcus Smith : le patron de l’Angleterre Eddie Jones salue le développement du demi d’ouverture des Harlequins | Nouvelles du rugby à XV

L’excellente forme de Marcus Smith a aidé les Harlequins à décrocher une place en demi-finale de Premiership

Eddie Jones a décrit le développement de l’ouvreur des Harlequins Marcus Smith comme « vraiment positif » dans son indication la plus claire à ce jour que le joueur de 22 ans remportera une première sélection en Angleterre cet été.

Le capitaine Owen Farrell et George Ford ont partagé le maillot n ° 10 pendant le mandat de cinq ans et demi de l’Australien à la tête de l’Angleterre, mais le premier sera absent pour les matchs contre les États-Unis et le Canada le mois prochain en raison de ses qualités britanniques et irlandaises. Appel des Lions.

Ford, quant à lui, pourrait être l’un des nombreux joueurs seniors reposés après deux dernières saisons exténuantes, ce qui ouvrirait la porte à Smith pour enfin revendiquer une réclamation.

Alors que le meneur de jeu des Quins a affronté les Barbarians il y a deux ans et a impressionné lors d’un match sans sélection, il a dû attendre une autre opportunité, mais cela devrait changer après une superbe campagne où il a mené son club en barrages de Premiership. .

Jones a déclaré: « Ce que nous voyons de lui ressemble plus à quand il a joué au Brighton College. Je me souviens l’avoir vu en 2015 au Brighton College et quand il y avait quelque chose, il l’a pris et peut-être pendant un certain temps il était plus probable être un joueur de modèle.

« Et je pense qu’il obtient un bon équilibre dans son jeu entre comprendre les responsabilités de l’organisation de l’équipe, mais ensuite jouer ce qui est devant lui. Je pense que son développement est vraiment positif. »

1:20 L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Eddie Jones, a défendu son voyage d’entraîneur à Suntory Sungoliath au Japon, qui a suscité les critiques de l’ancien patron de l’Angleterre, Sir Clive Woodward. L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Eddie Jones, a défendu son voyage d’entraîneur à Suntory Sungoliath au Japon, qui a suscité les critiques de l’ancien patron de l’Angleterre, Sir Clive Woodward.

Alors que Jones a refusé de confirmer l’inclusion de Smith dans l’équipe de la semaine prochaine pour les internationaux d’été, le joueur de 61 ans avait précédemment évoqué l’évolution du rugby dans l’idée qu’au moment de la Coupe du monde 2023, l’accent sera mis sur les joueurs avec « plus compétences instinctives que le rugby modèle ».

Il avait été question que Smith, qui a marqué 260 points et huit essais en Premiership ce trimestre, pourrait être un choix surprise dans l’équipe des Lions de Warren Gatland, mais il n’a pas fait la coupe.

L’arrière d’Exeter, Sam Simmonds, était l’un des 11 Anglais à faire la fête des 37 hommes – bien qu’il n’ait pas joué pour son pays depuis 2018 – et Jones a également fourni une référence élogieuse pour le n ° 8.

« Tout ce que je peux dire, c’est que je suis content qu’il ait fait les Lions, vraiment content pour lui et j’espère qu’il fera une excellente tournée et qu’il reviendra comme un meilleur joueur. Ensuite, nous sommes en bonne position », a déclaré Jones.

« Chaque fois qu’un joueur joue à un niveau supérieur, vous l’évaluez. Nous sommes satisfaits du développement de Sam et s’il continue de se développer sur les Lions, alors il se mettra en bonne position. »

0:36 Stuart Hogg a déclaré le mois dernier que son coéquipier d’Exeter, Sam Simmonds, méritait son inclusion dans l’équipe des Lions et pense que cela le conduira à jouer à nouveau pour l’Angleterre. Stuart Hogg a déclaré le mois dernier que son coéquipier d’Exeter, Sam Simmonds, méritait son inclusion dans l’équipe des Lions et pense que cela le conduira à jouer à nouveau pour l’Angleterre.

Simmonds, le meilleur marqueur d’essais de Premiership cette saison, a été sélectionné après quelques années exceptionnelles avec Exeter où les Chiefs ont remporté les honneurs de Premiership et de Heineken Champions Cup la saison dernière.

Deux hommes qui n’ont pas reçu le feu vert de Gatland étaient Kyle Sinckler et Ellis Genge, ce qui a déclenché un débat avec les deux habitués anglais et un élément clé de la course à la finale de la Coupe du monde 2019.

Jones a refusé de se laisser entraîner dans les conjectures de sélection, mais a été impressionné par la réponse du duo.

Il a insisté: « Tous les joueurs qui ont raté le match, j’ai fait un point sur le fait que je les ai vus ou que je vais les voir dans la prochaine période, puis nous prendrons une décision sur qui nous utiliserons et à qui nous donnerons. n’utilise pas.

« À ce stade, nous utiliserons certainement Sincs parce qu’il veut continuer à jouer au rugby et il sera un gars important pour nous, donc à ce stade, il sera certainement sur la tournée, sur la tournée interne pour ainsi dire.

« Pour ces deux gars, Ellis et Sincs, ils traversent une étape de maturation de leur carrière. Ils sont arrivés comme des gars en colère et ils mûrissent maintenant pour devenir des joueurs très agressifs et cohérents.

« J’aime particulièrement la réponse de Sincs et Genge à leur non-sélection en jouant un meilleur rugby. »

Kyle Sinckler a répondu positivement au fait de rater une place dans l’équipe des Lions

Il reste une chance que les attaquants puissent encore faire une tournée en Afrique du Sud avec les Lions si des blessures devaient se produire et Sinckler et Genge voudront sans aucun doute affronter les États-Unis et le Canada avec cette partie de leur motivation.

Jones est parfaitement conscient de la nécessité pour les habitués de se reposer après 24 mois exigeants, mais ne basera pas la sélection de son équipe sur ceux qui pourraient être appelés tardivement dans le groupe de Gatland sans dialogue avec le Néo-Zélandais puisqu’ils ont apprécié un repas et une bière « bien avant la sélection des Lions ».

« La seule chose qui nous préoccupe, c’est de choisir la meilleure équipe d’Angleterre et en partie de nous assurer que nous nous occupons des joueurs de la meilleure façon possible, car les joueurs ont traversé une période très difficile », a expliqué Jones, qui a visité le Japon. équipe de Suntory Sungoliath et du club de rugby Hull FC ces derniers mois.

« S’ils sont mieux d’avoir une pré-saison, nous leur donnerons une pré-saison et les encouragerons à avoir une pré-saison. Pour les gars qui, selon nous, gagneraient à jouer un peu de rugby international, nous les jouerons. , donc nous ne serons pas guidés par l’agenda Lions, nous serons guidés par notre agenda. »