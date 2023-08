Marcus Smith: Le demi-mouche peut-il saisir l’audition de la Coupe du monde d’Angleterre contre le Pays de Galles samedi? | Actualités du rugby à XV

Marcus Smith sera titulaire pour l’Angleterre samedi pour la première fois depuis une humble défaite à domicile face à la France dans les Six Nations

Marcus Smith est déterminé à tirer le meilleur parti de son opportunité de départ contre le Pays de Galles samedi alors qu’il cherche à se tailler une place dans l’équipe anglaise de 33 joueurs pour la Coupe du monde de rugby.

Smith – considéré à l’origine comme le plus susceptible d’être absent d’Owen Farrell, George Ford et lui-même – devrait être nommé dans l’annonce de l’équipe anglaise lundi, l’entraîneur-chef Steve Borthwick indiquant qu’il a l’intention d’emmener trois demi-volants en France pour le tournoi qui commence le 8 septembre.

Smith, 24 ans, qui possède un « ensemble de compétences incroyables » selon Borthwick, fera son premier départ pour l’Angleterre samedi depuis qu’il a participé à l’humiliante défaite 53-10 contre la France à Twickenham lors des Six Nations 2023 plus tôt cette année.

Diffusez l’EFL et la Scottish Premiership en direct avec NOW pour seulement 26 £ par mois pendant 12 mois. Annulez à tout moment. Sheffield Wednesday contre Southampton – 4 août – EN DIRECT sur Sky Sports Football

Celtic contre le comté de Ross – 5 août – EN DIRECT sur Sky Sports Football

Kilmarnock contre Rangers – 5 août – EN DIRECT sur Sky Sports Football

Leicester contre Coventry – 6 août – EN DIRECT sur Sky Sports Football

Leeds contre Cardiff – 6 août – EN DIRECT sur Sky Sports Football

Sunderland contre Ipswich – 6 août – EN DIRECT sur Sky Sports Football

La centaine – Du 1er au 27 août – EN DIRECT sur Sky Sports Cricket

Coupe du monde de netball – 28 juillet au 6 août – EN DIRECT sur Sky Sports Action

Championnat Wyndham – 3 au 6 août – EN DIRECT sur Sky Sports Golf

« Chaque fois que vous avez l’opportunité de jouer pour l’Angleterre, vous devez montrer le meilleur de vous-même parce que vous savez à quel point il est compétitif d’être même dans ce bâtiment, sans parler de jouer », a déclaré Smith. Sports du ciel.

« Avec cela vient une responsabilité que nous devons assumer ce week-end. Si et quand nous le faisons, croisons les doigts pour [the squad announcement] Lundi.

« Je ne veux pas trop regarder vers l’avant. Je suis très excité pour le week-end, [Cardiff] c’est un endroit spécial pour jouer et un grand match test contre le Pays de Galles – il n’y a rien qui soit plus grand, surtout dans une année de Coupe du monde. »

L’Angleterre a subi une défaite record à domicile 53-10 à Twickenham contre la France dans les Six Nations plus tôt cette année

Smith a ajouté aux journalistes: « La France, c’était il y a longtemps maintenant et j’ai beaucoup joué au rugby depuis.

« Ce fut un après-midi difficile et j’ai appris beaucoup de leçons. Cela m’a définitivement mis dans une bien meilleure position en tant que personne et sur le terrain ainsi qu’en tant que joueur.

« Je ne dirais pas que je veux y remédier, mais je suis une personne très compétitive. »

Borthwick salue « l’incroyable ensemble de compétences » de Smith

Borthwick a fait allusion à l’inclusion potentielle de Smith dans son équipe de Coupe du monde lors de la conférence de presse de jeudi, en disant: « Pour le moment, j’ai un cadre assez clair.

« Dans ces postes clés, vous devez avoir de la profondeur, trois joueurs qui peuvent jouer à ce poste. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Steve Borthwick a fait appel à Marcus Smith et à son coéquipier des Harlequins Danny Care pour tirer le meilleur parti de leur partenariat sur le terrain lorsqu’ils affronteront le Pays de Galles pour l’Angleterre samedi. Steve Borthwick a fait appel à Marcus Smith et à son coéquipier des Harlequins Danny Care pour tirer le meilleur parti de leur partenariat sur le terrain lorsqu’ils affronteront le Pays de Galles pour l’Angleterre samedi.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre a ajouté: « J’accorde une note exceptionnelle à Marcus. Il a un ensemble de compétences incroyable et une capacité à trouver de l’espace. Il reconnaît quand il y a des défenseurs qu’il peut choisir.

« Il peut soit les retirer de la ligne et envoyer d’autres personnes dans l’espace, soit trouver lui-même de l’espace. J’ai été extrêmement impressionné par Marcus tout au long de ce camp, mais aussi dans toutes mes interactions avec lui.

« C’est un jeune homme qui a déjà accompli beaucoup de choses dans le jeu, mais il a des choses encore plus excitantes à accomplir à l’avenir. »

Borthwick a également dit Sports du ciel qu’il tient à ce que ses joueurs saisissent leur dernière chance de défendre leur dossier de sélection contre le Pays de Galles samedi, même si cela ne les amène pas à faire partie du groupe initial de 33 joueurs.

« Je veux les voir apporter tout leur talent, qu’ils ont tellement, sur le terrain samedi soir », a-t-il déclaré. « J’ai choisi ces joueurs en raison de leurs forces et de ce qu’ils peuvent apporter.

« Il y a un certain nombre d’endroits à confirmer absolument, mais je suis également bien conscient qu’au cours des prochaines semaines avant le début du tournoi, les choses changent. Il y a toujours des bosses et des ecchymoses – il y a des joueurs non nommés lundi qui pourraient bien figurer dans le tournoi lui-même. Il y a toujours des opportunités.

Ellis Genge sera capitaine de l’Angleterre contre le Pays de Galles à Cardiff samedi

Danny Care rejoint Smith au poste de demi-arrière pour la visite à Cardiff, tandis qu’Ellis Genge dirige une équipe par ailleurs inexpérimentée jonchée de prétendants marginaux à la Coupe du monde.

« C’est le summum, être capitaine de votre pays », a déclaré Genge. « Cela me remplit de joie et de fierté. Et je reçois cela des messages de ma famille. »

Regardez la Nouvelle-Zélande contre l’Australie en direct sur Sky Sports

L’affrontement entre l’Angleterre et le Pays de Galles n’est pas le seul match international à se jouer samedi, l’Écosse accueillant la France et l’Irlande face à l’Italie parmi les équipes de l’hémisphère nord.

Depuis l’hémisphère sud, la Nouvelle-Zélande et l’Australie s’affronteront aux premières heures du samedi matin – en direct sur Sky Sports Action et Main Event à partir de 3h30.

Tate McDermott mènera l’Australie pour la première fois lors du deuxième test contre la Nouvelle-Zélande samedi

L’Australie aura un nouveau capitaine et les All Blacks aligneront une nouvelle composition lorsqu’ils se rencontreront à Dunedin lors du deuxième test de la Bledisloe Cup.

Le demi de mêlée Tate McDermott a été nommé à la tête des Wallabies quatre mois après avoir été laissé pour réfléchir à son avenir lorsqu’il a été exclu de la première équipe de l’entraîneur Eddie Jones de la saison.

McDermott est le quatrième capitaine que les Wallabies ont utilisé en autant de matchs cette saison après Michael Hooper, James Slipper et Allan Alaalatoa.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de l’affrontement du championnat de rugby entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande au MCG à Melbourne. Faits saillants de l’affrontement du championnat de rugby entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande au MCG à Melbourne.

Son élévation est due au rétablissement continu de Hooper après une blessure au mollet et à la blessure au tendon d’Achille d’Alaalatoa, qui l’a amené hors du terrain lors de la première défaite 38-7 du test contre les All Blacks le week-end dernier, les voyant conserver la Coupe Bledisloe pour la 21e année consécutive.

L’entraîneur des All Blacks, Ian Foster, a apporté 10 changements à ses 15 titulaires pour le deuxième test, faisant ses débuts au rameur arrière Samipeni Finau et à l’ailier Shaun Stevenson.

Aussi en direct sur Sky Sports Action Samedi, c’est l’affrontement entre l’Argentine et l’Afrique du Sud, avec le coup d’envoi à Buenos Aires à 20h10, heure du Royaume-Uni.