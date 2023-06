Marcus Sasser ajoute de la stabilité aux Pistons tout en encombrant leur profondeur de zone arrière

D’une manière ou d’une autre, Marcus Sasser quittait le repêchage de la NBA 2023 en tant que Detroit Piston.

Le directeur général Troy Weaver était depuis longtemps un fan, mais tout au long de la saison des cerceaux universitaires, ses dépisteurs l’avaient régulièrement contacté au sujet du garde de Houston. Son tir à 3 points. Ses pulls pull-up. Son manche. Sa confiance. Sa défense ressemblait plus à un demi de coin dans le football. Il a attrapé tout le monde à Detroit. Tout.

Sasser, qui devait jouer à la fin du premier ou au début du deuxième tour, était quelqu’un que Detroit avait identifié comme une cible avec sa sélection après le n ° 5 du repêchage de jeudi. Ainsi, peu de temps après que le choix a été fait de prendre Ausar Thompson d’Overtime Elite avec leur choix, les cuivres des Pistons ont commencé à travailler sur la façon d’obtenir Sasser avec leur deuxième choix. Le front office a sauté sur leurs téléphones jusqu’à ce qu’ils se retrouvent avec les Celtics à l’autre bout, et a accepté d’échanger le choix n ° 31 et deux futurs seconds tours pour passer au n ° 25 pour attraper Sasser avant que quelqu’un d’autre ne le puisse. (L’échange n’est pas encore finalisé techniquement avec la ligue.) Weaver voulait s’assurer que Sasser était un Piston.

« C’est un joueur et une personnalité stabilisateurs », a déclaré Weaver vendredi à Detroit alors que son équipe présentait Thompson et Sasser aux médias locaux. « C’est un rocher. Lorsque vous construisez ce que nous essayons de construire, vous avez besoin de pierres, et ce jeune homme est une pierre.

« Vous pouvez parler de son tir, de sa défense, mais c’est un roc… stable. Il l’apporte à chaque match. Vous n’avez jamais à vous soucier de l’endroit où il va être, de ce qu’il va faire. Il est solide comme le roc. Nous avons voulu ajouter cet acteur stabilisateur et cette personnalité à la restauration. Nous avons poussé nos jetons et sommes allés le chercher.

Detroit n’avait pas nécessairement besoin de Sasser. Il le voulait. Les Pistons ont accordé à Sasser un contrat garanti en passant au premier tour pour le choisir. Ils ont cédé des actifs, quoique minimes. Ils avaient sélectionné trois gardes au premier tour lors des trois repêchages précédents.

Un engagement comme celui-là laisse entendre que les Pistons veulent que Sasser, 22 ans, qui a dirigé l’un des principaux programmes de cerceaux universitaires au cours de sa carrière de quatre ans à Houston, dans leur rotation la saison prochaine. Detroit a besoin de tirs, de jeux et d’une défense plus puissante au point d’attaque. Sasser fournit les trois. S’il mesurait 6 pieds 5 pouces au lieu de 6-1, il aurait peut-être été parmi les 7 premiers choix. Sasser a des nuances du gardien actuel des Charlotte Hornets, Terry Rozier, de l’ancien pit-bull des Pistons Mike James et de Tyrese Maxey de Philadelphie. Si vous me disiez que Sasser deviendrait un candidat routinier du sixième homme de l’année pour la prochaine décennie, je ne serais pas étonné.

De toute évidence, Sasser doit prouver que ce qu’il a fait au collège se traduit et que son manque de hauteur ne le gênera pas trop de part et d’autre du ballon. Le temps nous le dira.

La question pour le moment, cependant, est de savoir comment Detroit fait de la place pour Sasser. C’est un garde combo qui peut initier l’attaque en cas de besoin et réussir à faire tomber les 3 attraper et tirer lorsqu’il joue hors du ballon. Cette combinaison, estime Sasser, est la raison pour laquelle il se fondra bien avec Cade Cunningham et Jaden Ivey, les pièces maîtresses de Detroit.

« J’ai l’impression que je peux m’intégrer à des meneurs (plus grands) », a déclaré Sasser vendredi. « Ils peuvent jouer le poste de meneur et je peux espacer le sol avec ma capacité à tirer le ballon. »

Cunningham et Ivey vont commencer. Duh. Ce qui se passera lorsqu’ils quitteront le sol sera l’un des scénarios les plus intéressants à suivre tout au long de l’été et du camp d’entraînement.

À l’heure actuelle, à part Sasser, Detroit a le vétéran Alec Burks et le gardien de troisième année Killian Hayes dans la zone arrière. Burks a une option d’équipe pour la saison prochaine d’une valeur de 10,4 millions de dollars qui devra être décidée d’ici le 29 juin, mais tous les signes jusqu’au repêchage pointaient vers les Pistons ramenant l’un des meilleurs buteurs de banc de la ligue d’il y a une saison. Weaver tient à avoir des vétérans sur la liste, non seulement pour le soutien sur le terrain, mais aussi dans les vestiaires. Burks est aussi bon qu’il y arrive.

Hayes, le premier choix de Weaver en tant que directeur général des Pistons, a encore une saison avant de devenir agent libre restreint. À ce stade, on ne sait pas si les Pistons tenteront de le signer pour une prolongation cet été. Hayes offre une connectivité offensive et un potentiel défensif, sur lesquels Detroit essaie d’accrocher son chapeau. Cependant, son inefficacité au tir, à la fois sur le périmètre et autour de la jante, ainsi que des blessures en début de carrière, ont entravé le début de sa carrière NBA.

Il n’y a tout simplement pas assez de minutes pour que ces cinq gars jouent. Peut-être que Sasser obtient le traitement de recrue pour commencer tandis que Hayes et Burks sont en vedette. Peut-être que les Pistons ne choisissent pas l’option de Burks, ajoutant un espace de cap supplémentaire mais perdant un garde vétéran de confiance dans le processus. Peut-être qu’ils échangent Burks contre un futur actif. Peut-être que Detroit quitte Hayes avant qu’il ne le doive réellement. Mais une décision de consolidation devra éventuellement être prise dans une certaine mesure.

Detroit est certainement devenu plus talentueux en ajoutant Sasser. Il répondait certainement à des besoins. Cependant, Sasser rejoignant les Pistons ajoute une autre ride intéressante à une intersaison qui n’en manquait déjà pas.

(Photo de Marcus Sasser à Houston : Justin Ford / Getty Images)