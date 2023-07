Marcus Rashford va signer un contrat de cinq ans avec Manchester United

Manchester United est parvenu à un accord avec l’attaquant anglais Marcus Rashford sur un nouveau contrat de cinq ans, selon plusieurs informations lundi.

Rashford, 25 ans, joue pour Manchester United depuis 2016 et est sur le point de signer un accord qui le maintiendra avec le club jusqu’en 2028.

Rashford a connu une saison 2022-23 réussie au cours de laquelle il a marqué 30 buts en 56 matchs au total. Il a totalisé 123 buts en 359 apparitions dans toutes les compétitions.

Il a mené Manchester United à la FA Cup 2016, à la Coupe de la Ligue ainsi qu’à la Ligue Europa l’année suivante et à la qualification pour la Ligue des champions la saison dernière.

Le manager Erik ten Hag – ainsi que Rashford, un des meilleurs buteurs – a aidé United à se classer parmi les quatre premiers en Premier League.

