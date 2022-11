Marcus Rashford une «version complètement différente» de ce qu’il était à l’Euro, déclare le patron anglais Gareth Southgate | Nouvelles du football

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a déclaré que le co-meilleur buteur de la Coupe du monde, Marcus Rashford, est un joueur transformé par rapport à ce qu’il était à l’Euro en 2021.

L’été dernier, Rashford n’était qu’un joueur marginal soignant une blessure à l’épaule alors que l’Angleterre atteignait la finale des Championnats d’Europe, manquant finalement un penalty lors de la fusillade avec l’Italie.

Une mauvaise saison sur le terrain a suivi avec Manchester United et Rashford a complètement abandonné l’Angleterre en conséquence.

Mais le joueur de 25 ans a semblé rajeuni sous le nouvel entraîneur du club Erik ten Hag, racontant Sports du ciel en octobre, il est maintenant dans un “meilleur espace de tête” et est revenu de force dans les plans de Southgate pour le Qatar.

Il a marqué sa première apparition pour l’Angleterre depuis la finale de l’an dernier avec un but du banc contre l’Iran lors du match d’ouverture du groupe et son excellent doublé contre le Pays de Galles l’a propulsé en tête du classement des buteurs de la Coupe du monde et suggère qu’il pourrait être en ligne. pour un rôle de titulaire contre le Sénégal en huitièmes de finale dimanche.

Interrogé sur la bataille de Rashford à travers des problèmes de forme physique et de forme, Southgate dit qu’il travaille maintenant avec un joueur dans un état très différent de celui qu’il a eu pour la dernière fois en Angleterre.

“Cela a été un défi pour lui”, a déclaré Southgate lors de sa conférence de presse d’après-match, après la victoire 3-0 de l’Angleterre sur le Pays de Galles. “Je suis allé le voir cet été, j’ai eu une longue conversation avec lui et il avait des idées claires auxquelles il avait besoin de réfléchir et de faire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Marcus Rashford a révélé qu’il avait dédié ses buts contre le Pays de Galles à un ami décédé d’un cancer il y a quelques jours à peine.



“Vous pouvez voir avec son club qu’il y a eu du bonheur dans ses performances cette année, et cela s’est montré sur le terrain d’entraînement avec nous.

“Nous avons une version complètement différente du joueur que nous avions à l’Euro l’été dernier. Il a réussi à produire ces moments ce soir, et il aurait vraiment pu faire un triplé.

“C’est super pour lui, et parce que c’est super pour lui, c’est super pour nous.”

“L’Angleterre a une mentalité différente de la même étape à Russie 2018 ; il est temps de célébrer avec un milk-shake ? !’

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gareth Southgate dit qu’il y a plus de confiance dans l’équipe par rapport à ce que l’Angleterre était il y a quatre ans lors de la Coupe du monde en Russie.



Southgate avait permis à ses joueurs de célébrer avec quelques bières lorsqu’ils se sont qualifiés de leur groupe en Russie 2018. Ce n’est pas prévu au Qatar, Southgate suggérant que ses joueurs devront peut-être se contenter d’une option de boisson non alcoolisée à l’état sec.

Mais son autre comparaison avec la précédente Coupe du monde était de souligner à quel point les attentes et la mentalité de ses joueurs ont évolué en l’espace de ces quatre années.

“Nous avons beaucoup de milkshake à l’hôtel”, a-t-il plaisanté, lorsqu’on lui a demandé comment les joueurs pourraient célébrer. “Tout est différent, nous l’embrassons. Les joueurs sont vraiment serrés, donc jusqu’à présent, nous sommes très satisfaits. Bien sûr, les grandes affaires commencent maintenant.

“Par rapport à la Russie, il y a une mentalité différente dans tout le groupe, il y a plus de conviction, nos objectifs sont différents. En Russie, nous pensions juste à gagner un match à élimination directe. Il y a plus d’attentes maintenant, mais plus de confiance et plus d’expérience des grands matches.

“Donc je ne sais pas si nous sommes en avance sur où nous étions l’été dernier [at the end of the Euros group stage]mais nous sommes certainement ravis que le premier objectif soit atteint, l’esprit d’équipe est bon, nous avons la plupart du groupe sur le terrain, ce qui est fabuleux pour la dynamique, et pas de cartons jaunes, ce qui est une très bonne position pour nous.”

La route potentielle de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde

Huitièmes de finale – dimanche 4 décembre

Angleterre contre Sénégal – Coup d’envoi 19h

Quarts de finale – Samedi 10 décembre

Angleterre contre France ou Argentine (Basé sur le classement actuel du groupe) – Coup d’envoi 19h

Demi-finales – mercredi 14 décembre

Angleterre contre Croatie/Japon/le Portugal/Suisse (Basé sur le classement actuel du groupe) – Coup d’envoi 19h