Marcus Rashford sort du banc pour aider Manchester United à battre les loups

Marcus Rashford, en forme, a quitté le banc pour offrir à Manchester United une victoire 1-0 sur Wolverhampton Wanderers samedi, une victoire qui a propulsé l’équipe d’Erik ten Hag dans le top quatre de la Premier League.

Ten Hag a laissé le meilleur buteur du club sur le banc dès le début en raison d’un “problème de discipline interne”, et a vu son équipe lutter pour briser les Wolves dans la période d’ouverture, le jeune Alejandro Garnacho gâchant la meilleure chance des visiteurs.

Rashford est entré en jeu en seconde période pour donner à United plus de pointe en attaque, faisant preuve d’une grande force et de sang-froid pour retenir son marqueur et renvoyer le vainqueur à 14 minutes de la fin.

L’attaquant anglais en avait un autre exclu pour le handball tard, mais cela importait peu car United a remporté sa troisième victoire consécutive en championnat pour dépasser Tottenham Hotspur, qui affronte Aston Villa le jour de l’An, et en quatrième. Les loups restent 18e.

Fraîchement sorti de sa plus grande victoire en championnat de la saison la dernière fois – un succès 3-0 contre Nottingham Forest – United n’a pas tiré le meilleur parti de ses opportunités en première mi-temps à Molineux.

La tête de Casemiro a été déviée dès le début, avant que Garnacho ne soit refusé par un superbe arrêt du gardien local Jose Sa après l’erreur défensive de Nelson Semedo.

L’attaquant français Anthony Martial aurait dû faire mieux d’une tête à bout portant en fin de mi-temps, mais n’a pas réussi à établir une connexion propre.

Ruben Neves a finalement testé David de Gea dans le but de United en début de seconde période, avec son coup franc brillamment repoussé par l’Espagnol, avant que les visiteurs ne reprennent le contrôle du match.

D’autres occasions sont allées et venues avant que Rashford n’inscrive son 10e but de la saison toutes compétitions confondues après avoir retenu le remplaçant des Wolves Jonny et renvoyé le ballon à bout portant.

De Gea a été appelé à l’action pour priver les Wolves d’un point lors du premier match de championnat à domicile de l’entraîneur Julen Lopetegui, mais United a poursuivi son amélioration sous Ten Hag avec une autre victoire.

