Marcus Rashford s’apprête à signer un nouveau contrat de cinq ans avec Manchester United

Marcus Rashford est sur le point d’engager son avenir à long terme avec Manchester United après avoir conclu un accord de principe pour signer un nouveau contrat de cinq ans.

L’attaquant anglais de 25 ans est en pourparlers avec United depuis une période considérable, avant que ses mandats actuels ne se terminent en 2024.

Cependant, toute incertitude sera bannie une fois que Rashford aura mis la plume sur papier sur un nouvel accord qui court jusqu’en 2028 – qui est maintenant dans sa phase finale de négociation entre le club et son représentant Dwaine Maynard.

Rashford a reçu des propositions plus lucratives d’équipes en Angleterre et en Europe, mais les a refusées pour rester à United, où il a toujours rêvé de remporter des honneurs majeurs.

C’est un énorme coup de pouce pour l’équipe d’Old Trafford en ce début de semaine qui devrait également les voir conclure la signature du gardien de l’Inter Milan Andre Onana avant de se rendre aux États-Unis mercredi pour leur tournée estivale.

Rashford a souligné son importance pour United lors de la campagne 2022-23 alors qu’il revenait au sommet de sa forme, marquant 30 buts en 56 matchs dans toutes les compétitions et quatre sur sept pour l’Angleterre.

Il a rejoint United à l’âge de sept ans et, depuis qu’il est diplômé de leur académie, a trouvé le filet 123 fois en 359 apparitions seniors.

L’attaquant a également aidé United à remporter la FA Cup 2016, la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa un an plus tard et une autre Coupe de la Ligue – plus une qualification pour la Ligue des champions – la saison dernière sous la direction d’Erik ten Hag.

(Photo : Michael Regan/Getty Images)