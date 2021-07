Quelques jours après avoir subi un chagrin et des abus raciaux à la suite de sa pénalité infructueuse lors de la défaite finale de l’Angleterre à l’Euro 2020, le militant social Rashford a reçu sa dernière distinction sous la forme d’un prix américain ESPY reconnaissant les millions de dollars qu’il a collectés pour aider à nourrir les enfants en Angleterre pendant la pandémie.

Le joueur de 23 ans a posé dans un costume à la mode alors qu’il se familiarisait avec son trophée, remportant le prix Pat Tillman, qui porte le nom de la star de la NFL qui a refusé un nouveau contrat avec les Cardinals de l’Arizona d’une valeur de plus d’un million de dollars par an pour rejoindre l’armée américaine peu après les attentats du 11 septembre.

« Marcus a collecté des millions et a réuni une coalition de restaurants et d’épiceries pour s’assurer que les enfants et les familles vulnérables aient suffisamment à manger alors que la pandémie leur a fermé les ressources en Grande-Bretagne », a déclaré Marie Tillman, présidente du conseil d’administration et co-fondatrice de la Fondation Pat Tillman, s’exprimant après que le nom de Rashford a été ajouté à une liste de gagnants qui comprend des marines de la Marine et des vétérans de la guerre en Irak.

« Mais il ne s’est pas arrêté là: il a engagé deux fois le gouvernement britannique pour étendre les allocations alimentaires aux familles et il a gagné. Il a vu un mal et a utilisé sa plate-forme pour guider ceux qui l’entourent à faire les choses correctement.

« La passion de Marcus pour mettre fin à la pauvreté des enfants, inspirée par ses propres expériences avec l’insécurité alimentaire, reflète la passion de Pat pour montrer l’exemple et identifier où il pourrait unir les autres pour avoir un impact. »

Ces années de formation ont eu lieu dans la banlieue de Manchester à Withington, où la foule est descendue sur une fresque du footballeur plus tôt cette semaine, célébrant Rashford à travers des manifestations qui comprenaient des pancartes Black Lives Matter.

La star de Manchester United et de l’Angleterre @MarcusRashford est le récipiendaire du prix Pat Tillman pour le service de cette année. Rashford, qui a parlé de sa dépendance à l’égard des repas scolaires gratuits lorsqu’il était enfant, a aidé à collecter des millions de dollars pour aider à nourrir les enfants en Angleterre. pic.twitter.com/8ECo2LFtOO – ESPYS (@ESPYS) 11 juillet 2021

La fresque repeinte avait été dégradée après la finale de l’Euro 2020, lorsque Rashford a également été victime d’abus raciaux en ligne.

« Un athlète, c’est le moins que l’on puisse être », Rashford a déclaré en réponse à l’obtention du prix.

« Le sport peut être le plus grand moteur de changement positif, avec sa capacité à vraiment unir. Si j’ai réussi quelque chose au cours de la dernière année, j’espère que ce serait de démontrer à mes pairs ce qui est possible lorsque nous sommes animés par une passion et la détermination pour mieux.

Rashford a un ESPY – M. Bean (@RaayMysterio) 15 juillet 2021

La liste des distinctions et des réalisations pour lui à l’âge de 23 ans est folle – M. Bean (@RaayMysterio) 15 juillet 2021

« Mieux pas pour nous-mêmes, mais pour ceux dont les voix sont très rarement entendues. Nous avons une plate-forme pour parler au nom de millions de personnes. »

Le gouvernement britannique de Boris Johnson avait initialement décidé de mettre fin à une campagne de repas scolaires gratuits en octobre avant que Rashford ne leur fasse publiquement appel, aidant à obtenir une subvention de 556 millions de dollars pour fournir des repas bien au cours de cette année, ce qui devrait avoir un impact sur la vie d’environ 1,7 million d’enfants.

« Quand nous nous réveillons le matin, nous décidons de ce que nous voulons faire avec cette plate-forme », dit Rashford. « La récompense d’en aider un seul l’emportera toujours sur le risque de négativité ou de critique qui me sera adressée. »

Parmi les autres gagnants ESPY figuraient la star du tennis Naomi Osaka, qui a remporté le prix du meilleur athlète, catégorie Sports féminins, et la superstar de la NFL Tom Brady.