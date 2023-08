Marcus Rashford révèle comment Erik ten Hag a transformé Manchester United

Marcus Rashford a expliqué le génie d’Erik ten Hag, soulignant la mentalité du Néerlandais et comment il l’a mise en œuvre à Manchester United dès son premier jour au club.

Prenant la relève à Manchester United en juillet 2022, Ten Hag a été chargé de redonner de l’optimisme au club après une campagne épouvantable qui les a vus terminer 6e de la Premier League et sans trophée.

Il aurait été pardonné d’avoir fixé des objectifs qui semblaient plus réalistes à la suite de cette campagne, mais, comme le décrit Rashford, Ten Hag ne voulait rien d’autre que le meilleur.

« Quand Erik ten Hag est arrivé, je ne l’ai pas entendu parler une seule fois d’entrer dans le top quatre, il voulait juste gagner des trophées et il a cette mentalité », a déclaré Rashford sur Le chevauchement. « Peu importait la compétition dans laquelle nous jouions, il voulait tout essayer et tout gagner.

« Nous avons tout donné et nous nous sommes laissés tomber en Ligue Europa, et en Premier League, il y a eu une période où nous ne défendions pas aussi bien et avons cessé de marquer autant de buts que nous – c’est quelque chose qu’il voudra aborder. «

Rashford pense également que Ten Hag a créé une solidarité entre les joueurs, ce qui a vraiment profité aux performances sur le terrain.

« Ce ne sont pas seulement les joueurs qui jouent chaque semaine, c’est l’équipe – Erik s’est vraiment concentré à faire en sorte que tout le monde ne fasse qu’un, quand il est arrivé », a déclaré Rashford.

Erik ten Hag a connu une première campagne réussie à United, mais en demande plus (Crédit image : Michael Regan – La FA/La FA via Getty Images)

« C’est impossible pour tout le monde de jouer tous les matchs, mais en tant que joueur, vous devez accepter et soutenir quand vous ne jouez pas, et quand vous jouez, vous devez tout donner. »

Bien sûr, tout ne s’est pas bien passé. United a perdu 6-3 contre Manchester City et 7-0 contre Liverpool, notamment. Ten Hag ne s’est pas attardé sur ces défaites, cependant, donnant à ses joueurs un coup de pouce bien nécessaire avant leur prochain match.

« Parfois, en tant que joueurs, vous ne voulez pas regarder [poor matches]mais son [Erik ten Hag’s] la compréhension des joueurs est très élevée. Je ne veux pas revoir de mauvais matchs – à quoi ça sert ? Il n’y a rien que vous puissiez en tirer, mais le prochain match est important pour vous vider la tête car vous ne pouvez pas laisser cela exploser.

« Surtout après le match de Liverpool, nous avions la Real Sociedad à domicile lors du prochain match – nous avons fait une belle performance et gagné 4-1. Ce n’est pas facile de récupérer, mais il nous redonnerait toujours confiance et nous rappellerait que nous ne serions pas là si nous n’étions pas de bons joueurs.

« Je ne suis pas du genre à avoir besoin de ça tout le temps, mais il y a des moments après des matchs comme celui-là où vous avez besoin d’un rappel – il nous donne toujours cette confiance et ce soutien total. »

Rashford a marqué 30 buts dans toutes les compétitions sous Ten Hag la saison dernière (Crédit image : Getty)

