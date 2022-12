Marcus Rashford prolonge son contrat à Man United

Manchester United a déclenché des prolongations de contrat d’un an pour quatre joueurs de la première équipe, dont l’attaquant anglais Marcus Rashford, a déclaré le manager Erik ten Hag.

Rashford, Diogo Dalot, Fred et Luke Shaw en étaient tous à la dernière année de leurs contrats, mais avaient la possibilité de prolonger leurs contrats de 12 mois.

Rashford a retrouvé sa forme cette saison sous le nouveau patron Ten Hag, disputant 20 matchs dans toutes les compétitions et marquant neuf buts. Dalot, Fred et Shaw ont également été fortement impliqués, chacun faisant plus de 15 apparitions dans toutes les compétitions.

“Oui, je peux le confirmer,” Ten Hag a déclaré sur le site Web du club dans un extrait d’une interview à paraître mardi.

“Nous sommes heureux car l’équipe va dans la bonne direction et ces joueurs [have] une contribution massive dans cette direction. Nous voulons nous développer, nous voulons soutenir ces joueurs et nous voulons qu’ils restent dans notre processus.

“Donc, c’est pourquoi nous avons pris ces décisions, je suis sûr que ce sont les bonnes décisions. Nous voulons construire une équipe pour l’avenir, donc pour de plus longues années, et ces joueurs doivent en faire partie.”

Le gardien David de Gea, qui est également dans la dernière année de son contrat et a une option similaire pour une prolongation, n’a pas encore trouvé d’accord avec le club. Ten Hag a déclaré en octobre qu’il espérait que l’Espagnol resterait à Old Trafford.

United, qui est cinquième au classement de la Premier League, affrontera ensuite Nottingham Forest, 18e, le 27 décembre.