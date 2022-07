Marcus Rashford prêt pour un «nouveau départ» sous Erik ten Hag

L’attaquant de Manchester United Marcus Rashford dit qu’il est dans un “bon endroit” et qu’il est prêt pour un nouveau départ sous la direction du nouveau manager Erik ten Hag.

Rashford avait l’air de l’ombre de lui-même la saison dernière alors que United a enduré une misérable campagne sous Ole Gunnar Solskjaer puis Ralf Rangnick.

Il n’a marqué que cinq buts et a perdu sa place dans l’équipe d’Angleterre, mais le joueur de 24 ans dit qu’il s’est rafraîchi après une pause estivale.

“Pour moi, c’est un nouveau départ, quelque chose que j’attends avec impatience”, a déclaré Rashford lors d’une conférence de presse à Melbourne, en Australie.

“Les deux premières semaines et demie d’entraînement ont été bonnes. Nous nous sommes beaucoup améliorés [and we’re] beaucoup plus en forme que la saison dernière.

“Nous avons beaucoup de place pour l’amélioration. Je suis dans une bonne position en ce moment. J’ai hâte d’avoir plus de matchs à mon actif et de me préparer pour la saison.

“Il est beaucoup plus facile de faire des erreurs dans une équipe qui gagne.

“Individuellement, c’est la même chose. C’est beaucoup plus facile de revenir et de s’améliorer quand on fait des erreurs dans une équipe qui gagne. Quand on perd, c’est difficile.”

Rashford a passé une partie de son entraînement d’été au siège de Nike aux États-Unis et a été l’un des premiers joueurs à revenir à Carrington pour commencer la pré-saison.

Il tient à regagner sa place dans l’équipe d’Angleterre à temps pour la Coupe du monde du Qatar, mais pense que ne pas être sélectionné pour les matchs de la Ligue des Nations en juin a peut-être été une bénédiction déguisée.

“Il n’a pas été naturel d’avoir une longue pause, un peu moins de quatre semaines, une longue pause physique et mentale”, a ajouté Rashford.

“C’est l’occasion de se rafraîchir. Je suis prêt à repartir.

“C’est la première année que je suis avec l’équipe depuis le début [of preseason].

“Je me sens beaucoup mieux que d’habitude, quand je pars avec l’équipe nationale et que je reviens à mi-parcours de la pré-saison. C’est important de prendre un nouveau départ. Je me sens frais et prêt.”

Le règne de Ten Hag a commencé par une victoire 4-0 contre Liverpool à Bangkok et a ensuite affronté Melbourne Victory au Melbourne Cricket Ground vendredi.

Le Néerlandais est sur le point de faire venir Lisandro Martinez lors de sa prochaine signature cet été, mais insiste sur le fait que Rashford est “un symbole” du potentiel dont il a hérité à Old Trafford.

“Je pense que Manchester United a un énorme potentiel et de très bons joueurs”, a-t-il déclaré. “Nous avons des joueurs expérimentés, mais aussi beaucoup de jeunes, de jeunes garçons, qui ont beaucoup de potentiel.

“Maintenant, il s’agit de libérer le potentiel et nous devons donc travailler très dur.

“Man United est célèbre pour ça. Marcus Rashford en est un, hein ? C’est un symbole de l’académie de Manchester United et il y aura d’autres talents qui suivront.”

Ten Hag a confirmé que Harry Maguire est disponible pour affronter Melbourne Victory après avoir raté le match avec Liverpool en raison d’une blessure.