Marcus Rashford pourrait rejoindre Cristiano Ronaldo sur la liste exclusive des joueurs de Manchester United s’il marque en finale de la FA Cup

Marcus Rashford a connu la meilleure saison de sa carrière professionnelle, et l’attaquant a l’opportunité de rejoindre une liste exclusive de joueurs de Manchester United contre Manchester City lors de la finale de la FA Cup.

Ayant déjà marqué 30 buts en 55 apparitions pour les Red Devils cette saison, un de plus à Wembley le verrait devenir le sixième joueur de l’histoire à marquer un but dans les deux compétitions de coupe nationale pour Manchester United.

Actuellement, Cristiano Ronaldo, Jesse Lingard, Brian McClair, Mark Hughes et Norman Whiteside figurent tous sur cette liste, après avoir marqué un but en finale de la Coupe de la Ligue et de la FA Cup tout au long de leur carrière à Manchester United.

Lingard est l’ajout le plus récent, après avoir suivi son but vainqueur de la finale de la FA Cup 2016 contre Crystal Palace avec un but lors de la victoire 3-2 de United contre Southampton en Coupe de la Ligue un an plus tard.

Le but de Rashford contre Newcastle United lors de la finale de la Coupe de la Ligue plus tôt cette saison lui donne l’opportunité de rejoindre le club exclusif, s’il affronte ses rivaux Manchester City.

Bien sûr, Casemiro pourrait également grimper sur la liste, avec sa tête en première mi-temps, également contre Newcastle United plus tôt cette campagne, offrant au Brésilien une chance surprenante de graver son nom dans les livres d’histoire des buteurs de Manchester United.

Quoi qu’il en soit, Erik ten Hag ne s’en souciera pas si aucun joueur ne parvient à marquer – tant que quelqu’un le fait et que sa défense est capable d’exclure Erling Haaland and Co. pendant 90 minutes. Non seulement cela arrêterait Manchester City dans sa chasse au triplé, mais cela permettrait également au Néerlandais de remporter son deuxième trophée lors de sa première saison, en plus de la qualification pour la Ligue des champions.

City, quant à lui, pourrait devenir la première équipe en 120 ans à remporter la FA Cup sans concéder un seul but dans aucun de leurs matchs de la compétition tout au long de la saison – bien que cela dépende de leur capacité à garder les Red Devils silencieux.