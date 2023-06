Marcus Rashford: Pas agréable de voir la fête de Man City mais je féliciterai les joueurs anglais pour les aigus | Nouvelles du football

Marcus Rashford a décrit la fête de Manchester City dans sa ville natale comme « pas agréable » à voir mais félicitera tout de même les joueurs de City représentant également l’Angleterre cette semaine.

de la ville cinq joueurs sélectionnés par l’Angleterre devraient rejoindre le reste de l’équipe nationale à St George’s Park mardi soir – moins de 24 heures après la visite historique en bus à ciel ouvert pour célébrer la victoire du triplé.

Gareth Southgate a dit Kyle Walker, John Stones, Kalvin Phillips, Phil Foden et Jack Grealish qu’il les veut aux côtés du reste de leurs coéquipiers anglais dès que possible alors que les préparatifs se préparent pour l’Euro de vendredi 2024 qualificatif contre Malte.

Rashford, dont l’équipe de Manchester United a été battue 2-1 en finale de la FA Cup par City, a déclaré à propos de la célébration : « Ce n’est pas agréable. Mais c’est le football. La meilleure équipe qui joue constamment le meilleur football va remporter le plus de trophées. Ils en ont gagné trois, bravo à eux, nous passons à autre chose et c’est à eux de continuer, c’est à nous de les rattraper.

« Je dirai félicitations. C’est du football. Ce n’est pas nouveau. Il suffit de regarder Barcelone, le Real Madrid il y a quelques années – ils étaient toujours la meilleure équipe, ils gagneront donc des trophées. »

Lorsqu’on lui a demandé si regarder les célébrations lui avait fourni une motivation supplémentaire pour combler l’écart, Rashford a répondu: « Ouais, à 100%. »

Marcus Rashford dit que tous les joueurs anglais sont «engagés» dans leurs fonctions en Angleterre malgré les multiples rumeurs de transfert d’été



Rashford sur l’épuisement des joueurs : le calendrier est fou

Image:

Marcus Rashford et Manchester United n’ont pas pu empêcher Manchester City de remporter la FA Cup en route vers le triplé





Cette pause internationale intervient moins de trois semaines avant le retour de la plupart des clubs pour l’entraînement de pré-saison, ce qui signifie que les joueurs rejoignant leurs nations ont un temps limité pour un repos prolongé.

Pep Guardiola a déclaré à la suite de la victoire de City à Istanbul que les instances dirigeantes du football devaient placer davantage le bien-être des joueurs au centre de leur réflexion et Rashford pense également qu’il y a un problème.

Il a déclaré: « C’est évident. C’est fou que nous affrontions des équipes qui jouent une fois par semaine et que nous jouions trois par semaine à partir de novembre jusqu’à ce que nous soyons éliminés de la Ligue Europa. C’est difficile mais nous avons l’habitude de le faire. Cela dit, je ne pense pas que ce soit juste.

« Au début de ma carrière, je ne pouvais pas comprendre cela. Certains managers en ont parlé. Si une équipe joue 60 matchs par an et une autre en joue 38, il faut du temps pour que l’équipe joue ces 20 jeux supplémentaires pour récupérer et se préparer. »