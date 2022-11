Marcus Rashford Nets Brace alors que l’Angleterre bat le Pays de Galles 3-0 pour organiser le choc du Sénégal

L’Angleterre a réservé un affrontement des 16 derniers de la Coupe du monde contre le Sénégal alors que Marcus Rashford et Phil Foden ont inspiré une victoire 3-0 contre le Pays de Galles qui a renvoyé leurs voisins du tournoi mardi.

L’équipe de Gareth Southgate a scellé la première place du groupe B grâce aux contributions clés de Rashford et Foden après leur rétablissement dans l’équipe par le coach anglais.

Foden a montré pourquoi il avait tant réclamé son départ en remportant le coup franc que Rashford a converti pour sortir de l’impasse au début de la seconde période au stade Ahmad bin Ali de Doha.

Foden a doublé l’avance de l’Angleterre quelques secondes plus tard pour mettre fin à la «bataille d’Angleterre» unilatérale et Rashford a de nouveau frappé pour s’assurer que la première Coupe du monde du Pays de Galles depuis 1958 se termine par une déception.

Avec Foden et Rashford fournissant l’avant-garde qui manquait lors de leur match précédent – ​​un match nul et vierge contre les États-Unis – l’Angleterre a gagné pour la deuxième fois seulement lors de ses neuf derniers matchs.

Une première mi-temps houleuse a montré que les Trois Lions avaient encore de la place pour s’améliorer alors qu’ils poursuivaient un premier trophée majeur depuis la Coupe du monde de 1966.

Mais la façon impitoyable dont ils ont démoli le Pays de Galles après la pause a été un encouragement avant la confrontation de dimanche avec le Sénégal, deuxième du Groupe A.

Alors que les supporters anglais considèrent l’Allemagne et l’Ecosse comme leurs principaux rivaux, le Pays de Galles n’a jamais caché à quel point il aime se faire remarquer par ses voisins détestés.

L’équipe du Pays de Galles a été filmée célèbre pour célébrer la sortie embarrassante de l’Angleterre à l’Euro 2016 contre l’Islande, tandis que l’attaquant gallois Kieffer Moore a récemment déclaré qu’il aimerait éliminer les Anglais de la Coupe du monde.

Avec ces affronts à l’esprit, condamner le Pays de Galles à l’élimination était un bonus bienvenu pour l’Angleterre.

Mais plus important encore, ils ont apaisé l’angoisse qui s’était installée depuis qu’ils ont été hués après l’impasse léthargique des États-Unis qui a suivi leur déroute 6-2 contre l’Iran lors du premier match du groupe.

– Barrage anglais –

Rashford, l’un des quatre changements de Southgate, a eu une occasion en or de donner une avance rapide à l’Angleterre lorsqu’il a sauté sur la passe de Harry Kane, mais il a mis trop de temps à tirer et Danny Ward a quitté sa ligne pour sauver.

Incapables de mettre un gant sur l’Angleterre, le Pays de Galles a à peine réussi à sortir de sa propre moitié alors que les hommes de Southgate ont monopolisé la possession pendant de longues périodes sans produire la percée.

Lorsque l’Angleterre a accéléré son rythme et passé avec plus d’urgence, elle a immédiatement fauché la défense galloise, mais le tir de Foden a sifflé à côté.

Critiqué pour sa prestation lors de la défaite face à l’Iran, le capitaine gallois Gareth Bale est redevenu anonyme et l’ancienne star du Real Madrid, peut-être blessé, a été remplacé à la mi-temps.

Pourtant, dans les six minutes qui ont suivi le redémarrage, l’absence de Bale a été rendue inutile par le barrage à tir rapide de l’Angleterre.

Southgate avait déclaré qu’il craignait que Foden ne se sente sous pression après les appels à sa sélection, mais il n’avait pas à s’inquiéter après le meneur de jeu précoce de Manchester City.

Foden a été le catalyseur du premier match de l’Angleterre alors qu’il avançait pour remporter un coup franc à la 50e minute que Rashford a brillamment enroulé dans le coin le plus éloigné du but de Ward à 25 mètres.

Soudain, l’Angleterre pressait avec plus d’énergie et elle bondit à nouveau 60 secondes plus tard lorsque Rashford força le Pays de Galles à abandonner le ballon et que le centre bas de Kane atteignit Foden, qui rentra chez lui au second poteau.

Moore a tenté de sauver le Pays de Galles avec un effort de trempage que Jordan Pickford a bien sauvé, mais Rashford a porté le coup de grâce avec son troisième but du tournoi à la 68e minute.

La longue passe de Kalvin Phillips a envoyé Rashford sur le flanc droit et, avec la malheureuse défense galloise reculant, l’attaquant de Manchester United a coupé à l’intérieur avant de planter un tir bas dans les jambes de Ward.

