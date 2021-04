Le chef TOP Tom Kerridge a appris à cuisiner à l’âge de 11 ans, préparant les repas pour son jeune frère tandis que sa mère célibataire occupait deux emplois pour s’assurer que ses garçons avaient assez à manger.

C’était une enfance qui faisait écho à celle du footballeur et militant contre la pauvreté des enfants Marcus Rashford, dont la mère Melanie travaillait à des horaires épuisant au salaire minimum pour nourrir ses cinq enfants.

L’as anglais Marcus Rashford a admis qu’il n’avait jamais épluché une carotte, mais il envisage maintenant d’apprendre à tous les enfants à cuisiner des repas qui coûtent quelques centimes.

Maintenant, les deux hommes se sont réunis pour apprendre aux enfants les plus pauvres du pays à cuisiner des repas simples mais sains, avec des ingrédients qui coûtent quelques centimes.

L’idée est née lorsque l’attaquant de 23 ans de Manchester United et de l’Angleterre, Marcus, a révélé qu’il n’avait jamais appris à cuisiner – et qu’il ne savait pas par où commencer dans la cuisine.

Le chef étoilé au guide Michelin Tom, 47 ans, père d’Acer, fils de cinq ans, a déclaré au Sun: «Marcus a librement admis:« Je ne sais pas cuisiner et je veux pouvoir le faire ».

«C’est ce qui fait de lui un jeune homme si incroyable, il n’est pas gêné d’essayer et il n’est pas gêné de dire qu’il ne sait pas quelque chose.

«C’est quelqu’un qui veut apprendre et il fait attention.»

Tom enseignera à Marcus comment se mettre en cuisine – avec des familles de partout au pays qui le suivront également – dans leur nouvelle campagne Repas à temps plein: cuisinez avec Marcus et Tom.

Dans le cadre de cette initiative, ils publieront des tutoriels de recettes hebdomadaires sur Instagram, en commençant par un simple plat de poulet satay ce dimanche.

Marcus a été un militant infatigable sur la pauvreté alimentaire des enfants, recueillant 20 millions de livres sterling pour nourrir les enfants pendant la pandémie de Covid et faisant pression avec succès sur le gouvernement pour qu’il revienne sur sa décision de ne pas fournir de repas scolaires gratuits pendant les vacances d’été.

Les enfants pour lesquels il fait campagne sont des enfants comme lui et Tom l’étaient.

Après le divorce des parents de Tom à l’âge de 11 ans, sa mère Jackie a complété le revenu qu’elle gagnait en tant que secrétaire en faisant la vaisselle dans un pub le soir.

Tom dit: «En tant qu’enfant, vous ne reconnaissez pas le genre de problèmes auxquels votre mère est confrontée.

«Pas une seule fois, nous n’avons eu faim. Pas une seule fois, nous ne nous sommes sentis mal aimés ou ne nous sommes jamais sentis manquer quoi que ce soit.

«Mais avec le recul maintenant, en tant que parent moi-même, je comprends à quel point cela a dû être difficile pour ma mère.

«Travailler deux emplois pour nous assurer que nous ne pouvions avoir que des pâtes ou du pain à la maison était une si grande chose.

«À 11 ans, rien de tout cela ne s’enfonce et vous continuez, mais en tant qu’adulte et en discutant avec maman à propos de ce projet, la vérité sur sa lutte sonne très vraie.

Un enfant sur trois au Royaume-Uni vit dans la pauvreté, avec environ 2,5 millions de ménages en situation d’insécurité alimentaire, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas se permettre des quantités suffisantes pour manger, selon les derniers chiffres.

L’organisation caritative de la banque alimentaire The Trussell Trust a révélé hier qu’elle avait distribué 2,5 millions de colis alimentaires depuis mars de l’année dernière, soit une augmentation de 33% par rapport à 2019.

C’est une histoire trop familière à Marcus, qui a rappelé avec émotion les nombreuses fois où il s’est couché le ventre vide.

Tom dit: «J’ai deux fois l’âge de Marcus, mais nous avons des antécédents similaires, grandissant avec des mères célibataires qui travaillaient le soir.

«Marcus et moi-même nous trouvons maintenant dans une position extrêmement chanceuse.

«Mais c’est pourquoi nous voulions utiliser la portée et la compréhension de Marcus et mes compétences pour toucher autant de personnes que possible.

«Pendant que Marcus sortait en jouant au ballon de football, quand je suis rentré de l’école, j’ai cuisiné le thé de mon frère Sam.

«Nous avons donc appris différents ensembles de compétences à partir d’expériences d’enfance similaires et avons eu le même genre de compréhension des problèmes auxquels font face les familles. Nous nous sommes vraiment bien gélifiés, c’est un jeune homme vraiment remarquable.

Le plan du couple est de montrer aux familles en difficulté la meilleure façon d’utiliser les nouveaux bons pour un démarrage sain du gouvernement – qui fournissent aux parents d’enfants d’âge préscolaire 4,25 £ par semaine pour acheter des fruits, des légumes et des légumineuses.

Leurs recettes contiennent des ingrédients qui peuvent être achetés avec les bons – y compris des légumes surgelés et en conserve, ainsi que des produits frais – et des conserves courantes distribuées dans les banques alimentaires.

Les quantités sont mesurées avec une tasse, au cas où une verseuse graduée ne serait pas disponible, et la plupart des plats peuvent être préparés avec une casserole, un couteau et une bouilloire ou un micro-ondes. Tom ajoute: «Nous voulons déstigmatiser toute la question de la cuisine et la rendre vraiment amusante et engageante.

«Nous voulons que chaque enfant s’essaye à la cuisine, quel que soit son origine. Si vous êtes dans une classe de 35 enfants et que la moitié d’entre eux reçoivent des repas scolaires gratuits, nous voulons qu’ils disent tous: « Cette recette a fière allure, Marcus a essayé de la cuisiner et Tom a rendu la recette simple et facile à réaliser. poursuivre’. »

Tom, de Gloucester, ajoute que Marcus, qui sort avec sa chérie d’enfance Lucia Loi, 23 ans, s’est jeté dans les cours de cuisine et s’est avéré être un naturel.

Il dit: «Marcus n’avait jamais épluché une carotte mais ses talents de couteau sont impeccables. Il a magnifiquement haché les carottes la première fois que nous avons fait le plat satay, il a un talent naturel de chef.

«Nous donnons des cours, principalement sur Zoom, depuis trois mois et Marcus cuisine de plus en plus à la maison pour ses colocataires.

« Je pense qu’il essaie aussi de gagner des points brownie avec sa petite amie. »

Parlant de ses premiers efforts culinaires, Tom, qui est marié au sculpteur Beth Cullen-Kerridge, 51 ans, a déclaré: «J’ai grandi dans les années 80, alors j’ai cuisiné des gaufres aux pommes de terre Birds Eye, des crêpes croustillantes Findus et des bâtonnets de poisson.

«J’ai appris à faire des spaghettis à la bolognaise et j’allais essayer des plats de riz.

«Mais pour un enfant de 11 ans, il suffit d’allumer un gril et de faire des bâtonnets de poisson, c’est encore cuire et c’est une compétence que beaucoup de gens n’ont pas.»

‘Des recettes conçues pour éliminer la peur’

La mission de Tom et Marcus est d’encourager les familles à essayer de nouveaux plats.

Tom dit: «Les gens vivent dans la peur de la cuisine, ils sont mal à l’aise et ils ne savent pas si quelque chose est cuit ou non. Ils s’inquiètent des instructions de cuisson.

«Mais nos recettes sont conçues pour éliminer toute cette peur afin que vous puissiez simplement la mettre au four, la faire cuire jusqu’à ce qu’elle soit chaude et faire confiance à votre instinct.

«J’essaie d’enseigner un ensemble de compétences de base. Normalement, quand j’écris des livres de cuisine ou que je cuisine à la télévision, je me connecte avec un public de gourmets, donc c’est comme quelqu’un qui fait déjà du vélo sur un bon vélo et qui reçoit des conseils de Bradley Wiggins.

«Ce que nous faisons ici, c’est apprendre aux gens comment monter sur ce vélo avec des stabilisateurs, en commençant par le début – comment éplucher une carotte, comment faire bouillir des légumes.

«Ce sont des produits vraiment basiques qui utilisent des ingrédients comme des légumes surgelés et des pommes de terre en conserve – des ingrédients essentiels à petit budget et essentiels pour aider à créer un plat.»

En plus des publications hebdomadaires sur Instagram, avec 52 recettes tout au long de l’année, des cartes de recettes des plats de Tom seront disponibles dans les banques alimentaires.

Tom déclare: «La pauvreté des enfants est une image beaucoup plus large et nous pouvons faire beaucoup plus. Mais c’est pour les personnes au-dessus de mon salaire.

«Je suis chef et j’essaie simplement d’utiliser mes compétences pour aider les gens qui, sans aucune faute de leur part, trouvent de l’argent très difficile à trouver.

«C’est le vieil adage de donner un poisson à quelqu’un et il mangera pendant une journée. Apprenez-leur à pêcher et vous les nourrissez toute leur vie. »

Les tutoriels Get Cooking With Marcus And Tom seront publiés chaque semaine à partir de dimanche sur le fil Instagram @fulltimemeals.

LES CONSEILS DE TOM POUR CUISINER AVEC UN BUDGET LES recettes de la campagne Repas à temps plein utilisent des ingrédients frais, en conserve et surgelés pour répondre aux budgets les plus serrés. Les didacticiels seront disponibles chaque dimanche sur Instagram, mais en attendant, Tom donne aux lecteurs de Sun quelques conseils sur la façon de commencer à cuisiner à partir de zéro. IMPULSIONS Les bons HEALTHY Start peuvent être utilisés pour les légumineuses et les céréales, donc les boîtes de lentilles et de pois chiches précuits sont excellentes, ou vous pouvez acheter le type sec dont vous avez juste besoin pour faire tremper pendant la nuit. FRAIS OU CONGELÉ CES recettes seront un excellent moyen d’intégrer les légumes à l’alimentation des enfants. Et bien qu’ils demandent des légumes frais, ils utilisent également beaucoup de légumes surgelés, car de cette façon, vous ne prenez que ce dont vous avez besoin à chaque fois, ce qui le rend aussi économique que possible. Ainsi, les pois surgelés, les légumes méditerranéens grillés mélangés ou les épinards surgelés sont d’excellents ingrédients. Les protéines congelées, comme les morceaux de poisson et de poulet, constituent également d’excellents ingrédients à un prix inférieur – et nous les utilisons beaucoup. BOITES DE CONSERVES Les boîtes de rangement STORE, telles que les pommes de terre nouvelles en conserve et les soupes, constituent la base de bon nombre de nos plats. Les soupes peuvent être utilisées comme une délicieuse sauce à tarte ou comme garniture à tarte. Un plat que nous pouvons faire est une simple tarte aux poireaux et pommes de terre, qui est une soupe de poireaux et de pommes de terre, mélangée avec des pommes de terre en conserve et un poireau fraîchement haché avec une pâte filo sur le dessus. ÉQUIPEMENT Tout ce dont vous avez besoin pour cuisiner plusieurs ou ces plats est une casserole, un couteau pour hacher et une tasse pour mesurer. Habituellement, les recettes demandent 150 g de ceci et 200 ml de cela, mais nous utilisons une tasse pour que vous n’ayez pas besoin d’un pichet doseur ou d’une balance. Nous fabriquons même une pâte au pudding du Yorkshire en utilisant juste le volume d’une tasse normale. De plus, beaucoup de nos plats peuvent être cuisinés dans une seule casserole, car beaucoup de gens n’en possèdent qu’une seule – et cela aide à faire la vaisselle! REPAS BUDGET PRÉFÉRÉ DE TOM POUR un repas rapide, facile et économique, mon go-to est ce que nous appelons une «omelette frigo». S’il n’y a pas grand-chose dans la maison mais que nous avons quelques tomates, quelques champignons et un peu de jambon, ou des restes de légumes, je hache le tout ensemble, je le fouette avec quelques œufs, je le fais cuire dans une casserole et je sers au milieu de la table. Mon petit homme n’a que cinq ans mais il adore déjà fouetter les œufs et faire une omelette.