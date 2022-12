Marcus Rashford montre qu’il peut remplir les chaussures de Cristiano Ronaldo en tant que Manchester United Talisman

Lors du premier match de compétition de Manchester United depuis leur séparation acrimonieuse avec Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford a livré une performance palpitante et un but sensationnel contre Burnley pour montrer qu’il peut être leur meilleur attaquant pour les années à venir.

Après avoir marqué trois fois pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde, Rashford a fait une démonstration infatigable à droite de l’attaque de United et a scellé son passage en quarts de finale de la Coupe de la Ligue avec l’un de ses plus beaux buts mercredi.

Ramassant le ballon au plus profond de la moitié de terrain de United, Rashford a fait irruption sur l’aile droite et a affronté deux défenseurs avant de tirer dans le coin le plus bas dans une autre démonstration que le joueur de 25 ans est de retour à son meilleur après une misérable campagne précédente.

La confiance de l’attaquant a semblé être durement touchée après avoir raté un penalty lors de la défaite de l’Angleterre en fusillade contre l’Italie lors de la finale du Championnat d’Europe de l’année dernière et le retour surprise de Ronaldo à United a également eu un impact sur la forme de Rashford.

Il n’a commencé que 18 des 49 matches de United dans toutes les compétitions tout en ne marquant que cinq buts alors qu’ils terminaient la saison sans trophée et leur total de points le plus bas depuis le début de la Premier League en 1992. Il a également été abandonné par l’Angleterre.

Mais alors que Ronaldo est devenu marginalisé ce mandat sous le nouveau patron Erik ten Hag, ce qui a entraîné la résiliation de son contrat le mois dernier, Rashford a redécouvert son ancienne influence, commençant 16 des 22 matches toutes compétitions confondues et marquant neuf buts.

Il a été rappelé par l’entraîneur anglais Gareth Southgate pour la Coupe du monde et a marqué contre l’Iran et deux fois contre le Pays de Galles, bien qu’il n’ait été qu’un remplaçant tardif lors de la défaite en quart de finale contre la France.

Rashford a déclaré qu’il avait déjà mis la sortie de l’Angleterre derrière lui, déclarant après la victoire contre Burnley : « Il n’y a pas le temps de s’apitoyer sur son sort. Vous devez obtenir des résultats et heureusement, nous l’avons fait.”

Ten Hag, quant à lui, a félicité Rashford pour sa performance.

«Je pense qu’il a beaucoup investi avec des courses derrière la ligne défensive et il a marqué un superbe but sur le dribble; une belle finition. Je pense qu’il est en grande forme et j’espère qu’il pourra rester concentré”, a déclaré le Néerlandais.

“Ses performances s’améliorent beaucoup d’un match à l’autre, il est une menace constante et fait beaucoup de travail en défense. J’espère et je m’attends à ce qu’il continue avec son niveau de performance.”

