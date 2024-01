Marcus Rashford met à l’épreuve la patience des fans qui craignent que son talent ne soit gaspillé

La réputation de Marcus Rashford en tant que joueur de Manchester United ne tient qu’à un fil.

De nombreux supporters semblent en avoir assez : 75 à 96 pour cent d’entre eux le vendraient désormais, selon les sondages de United We Stand et Reissued. Il ne joue pas bien, il ne marque pas et enfreindre les règles du club, dont il a « assumé la responsabilité ».

Les fans peuvent changer d’avis, bien sûr. Le 6 août 2013, je n’ai trouvé aucun fan de United qui souhaitait que Wayne Rooney reste, à une époque où il était lié à un transfert à Chelsea de Jose Mourinho. United n’a pas voulu le vendre et Rooney est resté, d’abord hué lors des matchs, puis applaudi en répondant en étant le meilleur joueur de United au cours d’une saison horrible sous la direction de leur nouveau manager David Moyes.

Cette saison, du moins jusqu’à présent, est nettement pire que celle de Moyes en 2013-14. Après 21 matchs en Premier League, United compte 32 points, contre 37 à l’époque. United était également en Ligue des champions à ce stade de la saison il y a dix ans. Et la différence de buts en championnat était de plus 11 contre moins cinq aujourd’hui.

Les performances de Rooney étaient rarement le problème ; ceux de Rashford le sont et Manchester United a un problème. Rashford est le plus grand atout du club et l’une des stars les mieux payées avec un nouveau contrat signé après avoir marqué 30 buts la saison dernière, attribué en reconnaissance de son statut. C’est un joueur avec 127 buts pour United.

Rashford est un Manc, un Rouge, un diplômé de l’académie et il devrait être dans la fleur de sa carrière à 26 ans. Pourtant, les fans peuvent souvent être plus durs seuls – ce que Alan Shearer a bien expliqué. L’Athlétisme le mois dernier.

Son statut de héros local fait honneur. Des drapeaux accrochés sur les autoroutes près de l’endroit où il a grandi à Wythenshawe célébraient la façon dont il avait forcé le gouvernement à faire face à la pauvreté alimentaire des enfants en fournissant des repas scolaires gratuits pendant les vacances d’été – mais ce statut de sauveur sociétal ajoute de la pression et suscite davantage de contrôle.

Sa vie n’est pas basée sur la famille et à des kilomètres de son pays natal comme, disons, Bruno Fernandes, mais celle d’un garçon célibataire qui veut mener une vie aussi normale que possible dans la ville où il a grandi ; une ville pleine de parasites potentiels et de pièges pour le piéger.

United espère qu’en traitant rapidement son dernier problème, ils pourront passer à autre chose. Ils ont besoin de leurs meilleurs joueurs pour tenter de renverser cette terrible saison et, en théorie, Rashford en fait partie.

En réalité, la façon dont Rashord a joué cette saison – il n’a marqué que quatre buts – et a agi en dehors du terrain a agité les fans et les entraîneurs. Il est sorti pour son anniversaire à Manchester après la défaite 3-0 de l’équipe à domicile contre City lors du derby. Il s’est alors excusé et semble avoir accepté la responsabilité de ce dernier délit : une soirée à Belfast jeudi avant de se signaler malade et d’avoir manqué l’entraînement le lendemain.

Les anciens joueurs ont fait bien pire, mais ils ont bénéficié de leur vie dans un monde pré-médias sociaux, où seuls les paparazzi avaient des caméras – et généralement en jouant bien dans de grandes équipes lorsqu’ils sortaient des sentiers battus.

Les fans de United ont été patients et solidaires avec Rashford. Il n’y a presque aucune critique à son égard lors des matchs et les gens veulent qu’il réussisse, qu’il redevienne bon et qu’il soit le joueur qui les a enthousiasmés. Ainsi, lorsqu’il a fait ce geste de la main à Old Trafford après avoir marqué contre Tottenham Hotspur récemment (son premier but à Old Trafford depuis mai) en réponse aux critiques auxquelles il a été confronté, les fans se sont demandé sur quelle planète il se trouvait.

Il a été soutenu, et non critiqué, par ceux d’Old Trafford.

Il est difficile de savoir qui est Marcus Rashford. Un guerrier social devenu MBE « submergé de fierté » par les progrès de sa campagne de lutte contre la pauvreté alimentaire des enfants ? Un concept de relations publiques au centre d’une campagne habile pour demander des comptes au gouvernement britannique ? Un footballeur d’élite ? Ou quelqu’un qui a du mal à être à la hauteur des attentes qui accompagnent le fait d’être mis sur un piédestal ? Ou peut-être une combinaison de tout ce qui précède ?

Dans le passé, Pep Guardiola avait déclaré à une légende de United que Rashford était le seul joueur de toute la ville qu’il prendrait pour sa propre équipe. Des années plus tôt, City avait envoyé des hauts responsables au domicile de Rashford alors qu’il était encore un jeune joueur pour tenter de le recruter, mais ils avaient reçu un « non merci ». C’était un fan de United.

Au printemps 2019, Barcelone a tenté de l’attirer en Espagne dans le cadre de sa recherche d’un successeur à long terme à Luis Suarez. Le Barça savait qu’il tentait sa chance, mais il l’a fait parce que le camp de Rashford leur avait dit qu’il avait des doutes quant à la signature de son contrat avec United. Et en 2022, Barcelone a de nouveau remplacé Rashford – encore une fois, ils ont été amenés à croire qu’il y avait une chance qu’il veuille quitter United.

Lorsque Rashford a été félicité par Barack Obama et que sa popularité sur les réseaux sociaux a dépassé celle d’Odell Beckham Junior de la NFL – un homme dont Rashford s’est émerveillé lorsqu’il l’a rencontré au siège de Nike dans l’Oregon en 2018 – certains à Old Trafford se sont demandé si Manchester United en faisait partie. de l’histoire de Marcus Rashford quand ils estimaient que personne n’était plus grand que le club.

Et est-ce que cela a affecté son football ? Rashford est revenu du Championnat d’Europe 2021 en mauvaise position. Les entraîneurs sentaient qu’il était déprimé – naturellement affecté par le racisme dont il était victime à la suite d’un penalty raté en finale.

Rashford rate son penalty contre l’Italie à Wembley (Andy Rain – Pool/Getty Images)

Ce qui a suivi a été une blessure à l’épaule et une pré-saison perturbée qui lui ont fait manquer les 10 premiers matchs de United pour 2021-22. Il a perdu sa place dans l’équipe d’Angleterre et ne sera sélectionné par Gareth Southgate qu’à la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Sur et en dehors du terrain, sa carrière a été faite de hauts et de bas, avec plusieurs changements dans l’équipe de relations publiques qui l’entoure. En conséquence, les messages peuvent devenir contradictoires. Il a beau obtenir de bons résultats dans les campagnes de relations publiques, il a souvent fait figure de mécontentement au sein du club pendant des années. Peut-être que c’est juste sa façon de faire, comme ce fut le cas pour Andy Cole, qui n’était guère considéré comme un sujet de rire par les médias alors qu’en réalité, il était timide et privé.

Il y a clairement un ou plusieurs problèmes avec Rashford. Il a besoin de discipline et de sacrifices au cours de sa courte carrière – pas de soirées à Belfast quelques heures avant l’entraînement. Mais il a aussi droit à une vie privée, ce qui est impossible s’il sort à Manchester, où tout le monde le juge, note ce qu’il fait et à qui il parle.

Certaines personnes qui connaissent Rashford depuis des années – et qui ne lui sont pas redevables financièrement (assez le sont) – parlent très bien de lui. On dit qu’il est incompris et qu’il est un ami fidèle. Vu d’une autre manière, Rashford faisant l’effort de se rendre à Belfast pour voir son ancien coéquipier Ro-Shaun Williams montre cette loyauté. Et pendant qu’il était à Larne, de nombreux fans l’ont rencontré et n’avaient que des choses positives à dire à son sujet.

Mais le problème était qu’il sortait tard et qu’il manquait ensuite l’entraînement parce qu’il était « malade ». La perception compte ; l’optique est encadrée par la façon dont il joue et par les performances de United.

ALLER PLUS LOIN Ten Hag fait face à un autre test de son autorité après la visite de Rashford en boîte de nuit

Ce qu’a fait Rashford n’est pas une question de fin du monde. Il y a eu des joueurs ces dernières années qui ont été sélectionnés pour des matchs et qui ne se sont tout simplement pas présentés. Des joueurs à qui on a proposé le poste de capitaine de United et qui l’ont refusé. Parcourez le passé de United et il y a pire ; Rashford mène une vie propre en comparaison, mais il semble perdu dans son monde, aux prises avec la renommée et la fortune dont il est censé jouir.

L’éclat a disparu par rapport à octobre 2021, lorsqu’il a reçu un doctorat honorifique de l’Université de Manchester pour « son travail caritatif continu et sa campagne contre la pauvreté des enfants en dehors du terrain, ainsi que ses réalisations sportives exceptionnelles sur le terrain ». Il avait 23 ans et était le plus jeune récipiendaire d’un diplôme honorifique de l’histoire de l’université. Rashford a invité cinq membres du personnel, ainsi que des joueurs et Sir Alex Ferguson. Tony Whelan, l’un de ces membres du personnel, a déclaré : « Vous voyez quelqu’un que vous avez entraîné quand il avait huit ans et qui devient votre héros pour son travail social. »

Vous aurez du mal à trouver un mauvais mot à son sujet de la part de ses anciens professeurs ou entraîneurs, des gens comme Brian McClair et Paul McGuinness. On ne peut pas en dire autant des autres jeunes diplômés qui ont fait partie de la première équipe de United. Son football n’était pas aussi facile que celui de Ravel Morrison. Il n’était pas un prodige dans le moule de Mason Greenwood. À 14 ans, Rashford a connu une crise de confiance. Rashford voulait être un milieu de terrain défensif – il a parlé de vouloir être davantage sur le ballon – et les entraîneurs ont parlé à sa mère et à ses frères.

Il a surmonté tout cela – ainsi que la maladie d’Osgood-Schlatter, qui l’a empêché de courir pendant un certain temps – et a fait partie de la première équipe. Les entraîneurs étaient sympathiques à l’idée qu’il joue au club pendant des changements et des troubles continus. Ils souhaitaient une figure de type Ferguson comme manager.

“Ce n’est pas facile pour un jeune joueur de s’adapter à différents managers qui ont tous des idées différentes et changent quatre ou cinq joueurs”, a déclaré McGuinness la saison dernière.

« La formation change : (il y avait) d’énormes différences entre (Louis) van Gaal, Moyes et Mourinho. Cela affecte les joueurs. Le football est tellement complexe que le développement de tous les jeunes joueurs aura été étouffé. Van Gaal avait un style de football logique, étape par étape, avec peu de combinaisons et de dribbles – ce que Marcus avait grandi.

« Lorsque vous avez une équipe stable, vous commencez à établir des connexions et des passes avec les joueurs avec lesquels vous avez travaillé en étroite collaboration. Les gens pensent simplement que si vous faites venir un nouveau joueur, cela fera un clic. Cela n’arrive généralement pas (comme ça).

Cette saison, ce n’est pas facile d’être un buteur dans une équipe qui a du mal à marquer des buts, mais cela dépend en partie des joueurs qui sont payés pour marquer des buts.

United joue contre les Wolves jeudi. La dernière fois à Molineux, il a été renvoyé sur le banc pour avoir dormi et être arrivé tard à une réunion (et ce n’était pas la première fois que cela arrivait la saison dernière). Il est sorti du banc et a marqué le but vainqueur. Cela aurait dû…