Marcus Rashford marque le 100e but de l’Angleterre en Coupe du monde avec le deuxième contre le Pays de Galles

Le deuxième but de Marcus Rashford pour l’Angleterre contre le Pays de Galles au Qatar mardi était le 100e but en Coupe du monde pour les Three Lions.

Rashford a propulsé l’Angleterre en tête avec un coup franc fantastique au début de la seconde période et après que Phil Foden en ait marqué deux peu de temps après, l’attaquant de Manchester United en a ajouté un autre avec une belle coupe et un tir puissant dans les jambes du gardien gallois Danny Ward.

C’était le troisième pour le joueur de 25 ans dans ce tournoi et le place à égalité avec l’Équatorien Enner Valencia, le Néerlandais Cody Gakpo et le Français Kylian Mbappe, très en course pour le Soulier d’Or.

L’attaquant populaire, qui a un MBE pour son travail d’aide aux sans-abri et aux enfants, entre autres causes caritatives, a maintenant 15 buts en 49 apparitions pour l’Angleterre alors que sa récente reprise de forme se poursuit.

Son deuxième mardi était un 100e but en Coupe du monde pour l’Angleterre et sa performance contre le Pays de Galles lui a sûrement valu une place de titulaire lors du prochain match pour l’équipe de Gareth Southgate.

L’Angleterre affrontera le Sénégal en huitièmes de finale après avoir terminé en tête du groupe B.