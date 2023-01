Marcus Rashford marque à nouveau alors que Manchester United sort victorieux de Manchester City à Derby

Marcus Rashford a marqué le vainqueur alors que Manchester United est revenu par derrière pour battre Manchester City 2-1 et terminer troisième de la Premier League lors d’une finale palpitante à Old Trafford samedi.

Les deux buts de United sont survenus dans les 12 dernières minutes alors que l’équipe d’Erik ten Hag s’est déplacée à moins d’un point de ses rivaux locaux dans le tableau après avoir porté un coup préjudiciable aux espoirs de City de conserver le titre.

Les hommes de Pep Guardiola semblaient se diriger vers la victoire lorsque Jack Grealish est sorti du banc pour diriger les visiteurs en tête.

Mais l’égalisation controversée de Bruno Fernandes a transformé le match et quatre minutes plus tard, Rashford a marqué pour le neuvième match consécutif à Old Trafford.

City pourrait désormais perdre huit points du haut du tableau si Arsenal battait Tottenham dans le derby du nord de Londres dimanche.

La victoire de United était une douce revanche après avoir été détruit 6-3 lors de la rencontre des équipes en octobre.

Le score a même flatté United à l’Etihad grâce à deux buts en retard d’Anthony Martial.

Cependant, les hommes de Ten Hag n’ont perdu qu’une seule fois en 19 matchs depuis lors d’un revirement époustouflant lors de la première saison de l’entraîneur néerlandais aux commandes.

L’introduction de Casemiro a transformé le milieu de terrain de United depuis le dernier derby de Manchester et la décision de Ten Hag de faire jouer Fred aux côtés de son coéquipier international brésilien a coupé la ligne d’approvisionnement de City à Erling Haaland.

Le revirement de United se reflète dans la renaissance de Rashford. L’international anglais a désormais marqué 16 fois cette saison.

– Rashford menace –

Le rythme de Rashford derrière était la plus grande menace posée par les deux côtés en première mi-temps et il aurait dû faire mieux après avoir contourné Ederson que de permettre à Kyle Walker de dégager confortablement la ligne.

Une autre rafale de Rashford l’a ensuite emmené au-delà de Rodri, mais encore une fois, la finition manquait alors qu’Ederson se précipitait hors de sa ligne pour étouffer.

Le nouveau prêteur de United, Wout Weghorst, regardait depuis les tribunes et la performance médiocre de Martial avant d’être remplacé à la mi-temps par Antony a souligné le besoin de Ten Hag d’avoir plus d’options vers l’avant.

En revanche, City est doté d’une abondance de talents dans le dernier tiers et la capacité de Guardiola à effectuer des remplacements qui changent la donne semble avoir fait basculer le match en leur faveur.

Grealish n’était sur le terrain que trois minutes avant de marquer le plus gros but de sa carrière à City à ce jour alors qu’il hochait la tête dans le centre de Kevin De Bruyne à l’heure de jeu.

Mais City a eu du mal cette saison à égaler la constance qui lui a valu quatre titres de Premier League au cours des cinq dernières années et a été défait par un égaliseur extrêmement controversé.

Rashford était clairement hors-jeu alors qu’il courait vers la passe de Casemiro, mais surtout n’a pas touché le ballon et a laissé Fernandes le ramener à la maison.

L’arbitre assistant a d’abord signalé un hors-jeu et City était furieux de la décision d’autoriser le but.

City était encore en train de basculer quand ils ont concédé à nouveau alors qu’Alejandro Garnacho sprintait sur la gauche et traversait pour Rashford pour rentrer à bout portant.

Il était encore temps pour City de se sentir encore plus lésé par l’arbitre Stuart Attwell alors que Haaland voyait un appel de pénalité annulé.

Mais les champions ont maintenant un énorme travail à faire s’ils veulent maintenir leur domination du football anglais à l’ère Guardiola.

