Marcus Rashford: Manchester United parvient à un accord de principe sur un contrat de cinq ans avec le meilleur buteur de la saison dernière | Nouvelles du centre de transfert

Manchester United a conclu un accord de principe avec Marcus Rashford sur un nouveau contrat de cinq ans.

Un accord jusqu’en 2028 est en phase finale de négociation et devrait être signé par l’international anglais, qui a rejeté les offres plus lucratives d’Angleterre et de l’étranger pour rester à Manchester United.

Rashford a été rajeuni sous la direction d’Erik ten Hag la saison dernière après 18 mois difficiles et est devenu le meilleur buteur de United avec 30 buts toutes compétitions confondues.

Le joueur de 25 ans est le premier joueur à franchir la barre des 30 buts pour United depuis Robin van Persie lors de la saison 2012/13.

Les buts de Rashford ont aidé United à se classer parmi les quatre premiers et à revenir en Ligue des champions, ce qui l’a aidé à le convaincre que le club est sur la bonne voie sous Ten Hag.

Le diplômé de l’académie United est au club depuis l’âge de sept ans.

Plus à venir…

