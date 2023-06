Marcus Rashford: les joueurs d’élite ont besoin de plus de repos entre les matchs

L’attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, a déclaré que les joueurs d’élite avaient besoin de plus de repos entre les matches pour réduire le risque de blessure et pense qu’il est « fou » que certains clubs jouent environ 20 matchs de plus par saison que d’autres dans la même division.

La campagne de 62 matchs de United s’est terminée par une défaite en finale de la FA Cup contre Manchester City, qui a complété le triplé lors du 60e match de sa saison en battant l’Inter Milan lors de la pièce maîtresse de la Ligue des champions samedi.

Ce nombre contraste nettement avec plusieurs autres équipes de Premier League – dont Aston Villa, Brentford, Crystal Palace et Everton, qui ont toutes joué 41 fois – et Rashford a affirmé que la disparité exerce une pression excessive sur les plus grands joueurs du jeu.

Après une liste de matches épuisante qui comprenait la toute première Coupe du monde d’hiver au milieu de la saison européenne, une fenêtre internationale complète le calendrier avec l’Angleterre face à Malte et la Macédoine du Nord dans un double en-tête de qualification pour l’Euro 2024, se terminant lundi.

Lorsqu’on lui a demandé si le calendrier devait être revu, Rashford a répondu: « Pour être honnête, je pense que c’est évident. C’est fou que nous jouions au niveau du club contre des équipes qui jouent un match par semaine et nous jouons trois matchs par semaine. de novembre jusqu’à ce que nous soyons éliminés de la Ligue Europa. C’est difficile mais en même temps nous avons l’habitude de le faire. Mais je ne pense pas que ce soit juste. »

Poussé s’il avait parlé à d’autres joueurs du plus grand risque de blessure, Rashford a poursuivi: « Pas cette saison mais dans les premiers stades de ma carrière, je ne pouvais tout simplement pas y comprendre.

« Je sais que certains managers en ont parlé. Mais si une équipe joue 60 matchs et une autre équipe en joue 38, il faut un peu de temps pour que les équipes qui jouent ces 20 matchs supplémentaires récupèrent et puissent se préparer correctement pour le jeu.

« Écoutez, les joueurs vont nous pousser jusqu’aux limites absolues. Ce n’est pas nouveau. Ce n’est donc pas une plainte ou une fouille, je vous donne juste mon opinion honnête. Je ne pense pas que ce soit correct. Je pense que nous devrions avoir plus de temps pour récupérer entre certains matchs et à différentes étapes de la saison également.

« C’est juste mon opinion personnelle à ce sujet. Les joueurs ne devraient pas avoir à se mettre en position de parler de quelque chose que nous ne contrôlons pas ou sur lequel nous allons prendre la décision finale. »

Après une saison bien remplie avec Manchester United, Marcus Rashford se prépare pour un double-tête de qualification à l’Euro 2024 avec l’Angleterre. Eddie Keogh – La FA / La FA via Getty Images

Rashford s’est retiré de l’équipe précédente d’Angleterre en mars sur blessure, puis s’est envolé pour New York pour une courte pause.

Bien que le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, ait défendu la décision de Rashford de voyager, le joueur de 25 ans a été critiqué dans certains milieux pour son engagement envers la cause.

Alors qu’il a disputé la Coupe du monde de l’année dernière et la finale retardée de l’Euro 2020, le dernier départ de Rashford en qualification a eu lieu contre le Kosovo en novembre 2019.

« Je ne l’ai pas vu [the criticism] jusqu’à ce que je rentre à la maison », a déclaré Rashford. « Évidemment, j’ai besoin de temps pour déconnecter et récupérer. J’ai donc fait un court voyage, quatre jours, puis je suis retourné faire de la rééducation et j’ai juste essayé de me préparer le plus tôt possible.

« Les blessures, vous ne pouvez pas prédire quand elles vont se produire. Heureusement, j’ai eu très peu de tensions musculaires et ce type de blessures. Parfois, vous avez des blessures par impact et la majorité de mes blessures ont été ainsi.

« Honnêtement, je sais que je m’y engage à 100%. Les gens vont dire ce qu’ils vont dire. Ça ne me dérange pas vraiment. »

Cinq joueurs des féroces rivaux de United, Manchester City – Jack Grealish, Kyle Walker, Kalvin Phillips, Phil Foden et John Stones – ont rejoint leurs coéquipiers anglais à St George’s Park mardi soir et Rashford a admis que les triples célébrations de City avaient eu un effet. sur lui.

« Pour être honnête, ce n’est pas sympa mais en même temps, c’est le football », a-t-il ajouté. « La meilleure équipe qui joue constamment le meilleur football va remporter le plus de trophées. Ils ont réussi à en gagner trois cette année et bravo à eux.

« De toute évidence, nous allons de l’avant maintenant. C’est à eux de continuer et à nous autres d’essayer de les rattraper. Cela me donne-t-il une motivation supplémentaire? Ouais, à 100%. »