Marcus Rashford: l’attaquant de Manchester United signe un nouveau contrat de cinq ans à Old Trafford jusqu’en 2028 | Nouvelles du football

L’attaquant de Manchester United Marcus Rashford a signé un nouveau contrat de cinq ans avec le club, mettant fin aux spéculations sur son avenir.

L’international anglais, qui a conclu un accord jusqu’à l’été 2028, a rejeté les offres plus lucratives d’Angleterre et de l’étranger pour rester à Manchester United. Son contrat précédent a expiré à la fin de la prochaine saison 2023/24.

Rashford a été rajeuni sous la direction d’Erik ten Hag la saison dernière après 18 mois difficiles et est devenu le meilleur buteur de United avec 30 buts toutes compétitions confondues.

Le joueur de 25 ans est devenu le premier joueur à franchir la barre des 30 buts pour United depuis Robin van Persie lors de la saison 2012/13.

Les buts de Rashford la saison dernière ont aidé United à se classer parmi les quatre premiers et à revenir en Ligue des champions, ce qui l’a aidé à le convaincre que le club est sur la bonne voie sous Ten Hag.

Marcus Rashford termine un but bien travaillé de Manchester United en février contre Crystal Palace



« J’ai rejoint Manchester United en tant que garçon de sept ans avec un rêve. Cette même passion, fierté et détermination à réussir me motive toujours chaque fois que j’ai l’honneur de porter le maillot », a déclaré Rashford après avoir signé son nouveau contrat.

« J’ai déjà vécu des expériences incroyables dans ce club incroyable, mais il reste encore beaucoup à faire et je reste résolument déterminé à remporter plus de trophées dans les années à venir.

« En tant que fan de United toute ma vie, je connais la responsabilité qui accompagne la représentation de ce badge et je ressens les hauts et les bas autant que quiconque. Je peux vous assurer que je donnerai tout pour aider l’équipe à atteindre le niveau dont nous sommes capables. , et je peux ressentir la même détermination dans le vestiaire. Je ne pourrais pas être plus excité pour l’avenir sous ce manager. »

Marcus Rashford a marqué 30 buts toutes compétitions confondues pour Manchester United la saison dernière





Rashford a fait 359 apparitions et marqué 123 buts pour le club depuis ses débuts en 2016.

Le directeur du football de Man Utd, John Murtough, a ajouté: « Depuis qu’il a rejoint notre académie il y a 18 ans, Marcus a incarné ce qu’il faut pour réussir en tant que joueur de Manchester United. C’est un talent brillant mais aussi humble, dévoué et motivé.

« Alors qu’il entre dans ses premières années, nous savons qu’il reste encore beaucoup à venir de lui, et nous pouvons voir la soif que Marcus ressent pour atteindre les plus hauts niveaux de succès ici à Manchester United. Travailler avec Erik ten Hag et ses entraîneurs est l’environnement parfait pour que Marcus continue à devenir l’un des meilleurs joueurs offensifs au monde. »

Evans rejoint Man Utd pour une tournée de pré-saison

Jonny Evans a été libéré par Leicester à la fin de la saison





Jonny Evans a signé un contrat à court terme avec Manchester United pour lui permettre de participer aux prochains matchs de pré-saison du club à Édimbourg et San Diego.

Le diplômé de l’académie Man Utd, 35 ans, s’était entraîné avec les U21 tout en envisageant son prochain déménagement après son départ de Leicester à la fin de la saison dernière.

Man Utd a déclaré qu’il avait également participé à un certain nombre de sessions avec l’équipe première et « impressionné Erik ten Hag et l’équipe d’entraîneurs ».

Evans, qui a été sélectionné 102 fois par l’Irlande du Nord, se rendra à Édimbourg dans le cadre du groupe pour affronter Lyon mercredi et rejoindra ensuite le groupe de l’académie qui se rendra à San Diego, tandis que l’équipe première est en New York.

L’arrière central a disputé 198 matchs avec Utd avant de quitter le club en 2015, après avoir remporté la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs, trois titres de Premier League et deux Coupes de la Ligue.

Les matchs amicaux de pré-saison de Man Utd

12 juillet : Manchester United 2-0 Leeds

19 juillet : Man Utd vs Lyon, coup d’envoi 14h (Murrayfield)

22 juillet : Man Utd vs Arsenal, coup d’envoi à 22h (MetLife Stadium, USA)

26 juillet : Man Utd vs Wrexham, coup d’envoi à 3h30 (Snapdragon Stadium, USA)

27 juillet : Real Madrid vs Man Utd, coup d’envoi à 3h30 (NRG Stadium, USA)

31 juillet: Man Utd vs Dortmund, coup d’envoi à 2h du matin (Allegiant Stadium, USA)

5 août : Man Utd vs Lens, coup d’envoi à 12h45 (Old Trafford)

6 août : Man Utd vs Athletic Bilbao, coup d’envoi à 16h (stade Aviva)

Matchs de Premier League de Man Utd 2023/24

Manchester United débutera la saison 2023/24 contre les Wolves à Old Trafford le Football du lundi soir le 14 août, en direct sur Sports du ciel.

L’équipe d’Erik ten Hag, qui a terminé dernier troisième de la Premier League la saison dernière, affrontera ensuite un déplacement à Tottenham le 19 août et la visite de Nottingham Forest le 26 août avant de se rendre à Arsenal le 2 septembre.

Le premier derby de Man Utd à Manchester aura lieu le 28 octobre lorsqu’ils accueilleront Man City, triple vainqueur, à Old Trafford, le match retour ayant lieu le 2 mars à l’Etihad.

Liverpool accueille Man Utd à Anfield – le lieu de la raclée 7-0 de la saison dernière – le 16 décembre tandis que l’équipe de Ten Hag affronte ses rivaux amers à Old Trafford le 6 avril.

Pendant la période des fêtes, Man Utd affronte Aston Villa à domicile le lendemain de Noël avant un voyage dans la forêt de Nottingham le 30 décembre.

Man Utd fait face à une rencontre potentiellement difficile avec Arsenal se dirigeant vers Old Trafford pour l’avant-dernier match de la saison le 11 mai, pris en sandwich entre des voyages à l’extérieur à Crystal Palace le 4 mai, puis à Brighton le 19 mai, leur dernier match.

