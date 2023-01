Marcus Rashford: l’attaquant de Manchester United explique qu’il a été sanctionné pour avoir trop dormi et être arrivé en retard à une réunion d’équipe | Nouvelles du football

Marcus Rashford a révélé qu’il avait été exclu de la formation de départ d’Erik ten Hag à Manchester United contre les Wolves après avoir trop dormi et être arrivé en retard à une réunion d’équipe.

Le Néerlandais a laissé Rashford sur le banc pour le voyage à Molineux, malgré le fait que le joueur de 25 ans ait marqué deux buts en deux matchs après son retour de la Coupe du monde.

Il a cependant été présenté comme remplaçant à la mi-temps et a ensuite marqué le but gagnant, avant d’avoir un deuxième exclu pour le handball après un examen VAR.

Parler à BT Sport après le temps plein, il a déclaré : “J’étais un peu en retard pour une réunion – j’ai dormi trop longtemps.

“Ce sont les règles de l’équipe et c’est une erreur qui peut arriver, mais je suis déçu de ne pas jouer, mais je comprends la décision et je suis content que nous ayons quand même réussi à gagner le match.

Le joueur de 25 ans a marqué le vainqueur de la seconde mi-temps pour Manchester United





“Je pense que nous pouvons tracer une ligne en dessous et passer à autre chose.

“Je suis bien placé et je suis simplement satisfait de la façon dont nous progressons. Dans le passé, nous aurions facilement pu perdre ce match ou le faire match nul.”

Ten Hag a également été interrogé sur la décision de laisser Rashford de côté.

Il a déclaré: “Après la décision, il est entré, il était brillant, il était vif, il a marqué un but – c’est la bonne réaction.

“Bien sûr [that is the end of the matter]mais tout le monde doit faire correspondre les règles et les valeurs et, si vous réagissez comme ça, c’est la bonne réponse.”

